CB Correio Braziliense

(crédito: AFP)

Elas são vozes firmes e altivas nas funções que exercem. Em comum, além da liderança e da influência positiva, são mulheres negras, que lutam por representatividade e pelo fim de séculos de injustiças e preconceitos raciais. No mês em que celebramos a consciência negra, a Revista conta um pouco da história dessas influenciadoras. A servidora pública Clara Marinho foi nomeada pela ONU (Organização das Nações Unidas) uma das 100 pessoas afrodescendentes mais influentes do mundo em 2021 com menos de 40 anos. Kelly Quirino usa a educação para mobilizar lideranças femininas. Jaqueline Fernandes tem forte atuação na cena cultural. A repórter Giovanna Fischborn conta um pouco da trajetória dessas mulheres fortes na reportagem especial. E mais: a aposta na minissaia neste verão, a arte de fazer arranjos sem vasos e as raças de cão 100% brasileiras.

Bom domingo e boa leitura!