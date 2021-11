A leveza entra em cena

pV por Vinicius Nader

Mariana Nunes viverá Joana, médica apaixonada pelo colega Guilherme - (crédito: Fábio Rocha/ TV Globo)

Afeto, empatia e amor. Essas três palavras foram as mais faladas na coletiva de imprensa da novela inédita Quanto mais vida, melhor!, estreia de Mauro Wilson como autor principal no gênero. A estreia é amanhã, na faixa das 19h, no lugar da reprise de Pega pega.

"É uma novela sobre todo tipo de afeto. Uma comédia romântica sobre os vários tipos de amor que você encontra pela vida. Queria fazer uma novela para sentir esse gostinho de obra aberta, mas não aconteceu. Acabou virando um enorme seriado, de 161 capítulos", conta um bem-humorado Mauro Wilson, que escreveu seriados como Aline, Os amadores e A mulher invisível. A estreia de Quanto mais vida, melhor! é amanhã e a gravação do último capítulo está prevista para sexta-feira.

"Sinto falta dessa parceria com o público, mas fizemos o que era possível fazer. Gravar em pandemia foi um desafio. O ritmo oscilava muito: ora era rápido demais para aproveitarmos ao máximo, ora era devagar por causa dos protocolos, lembrando o de um seriado. Além disso, tinha o desafio dos afetos, que é o principal assunto da novela", completa Mateus Solano, intérprete do médico Guilherme, um dos quatro protagonistas da trama.

Quanto mais vida, melhor! começa com um acidente aéreo em que o médico Guilherme, a empresária Paula (Giovanna Antonelli), o jogador de futebol Neném (Vladimir Brichta) e a dançarina de pole dance Flávia (Valentina Herszage) morrem. No encontro com a morte (Marcella Maia), eles recebem uma segunda chance: poderão voltar à vida. Mas há um porém: ao passar de um ano, um deles vai realmente morrer.

"Eles recebem um prazo. Um deles vai realmente morrer em um ano. Isso é mais forte para eles do que a segunda chance. Eles têm de pensar no que realmente querem. É como um aviso: a vida está passando na sua frente e você tem que prestar atenção", adianta Mauro.

Alguns personagens aproveitam essa oportunidade para mudar a maneira como lidam com coisas importantes, mas essa tarefa não é fácil. "O Guilherme é um médico. Ele cuida do coração dos outros, mas não entende os próprios sentimentos. Falta afeto a ele, jogo de cintura. Ele acha que se basta e, aos poucos, já na segunda chance, vai perceber que precisa do outro", exemplifica o autor.

Quanto mais vida, melhor! marca a volta de Vladimir Brichta às comédias, depois de tipos mais contidos como o ativista Davi de Amor de mãe (2019), o vilão Remy de Segundo sol (2018) e o músico Guilherme de Rock story (2016). "Estava com saudades de fazer humor na televisão. Nesse momento, então, é de uma importância enorme. Hoje, uma gargalhada vale milhões", comemora.

A novela ainda traz um momento especial para o ator: ele viverá na trama o pai de Martina, interpretada pela filha de Vladimir na vida real, Agnes, estreante em novelas. "É muito especial estar com a Agnes. Mas é muito difícil também porque tenho que enxergar ali uma colega, não a minha filha. Quem olha de fora deve pensar que eu sou superfrio como pai. Quando faço um casal com a Adriana (Esteves, esposa do ator), isso também acontece", comenta o ator, que brinca dizendo que, torcedor do Bahia, não terá problemas em viver na tela um jogador que sonha em terminar a carreira no Flamengo.

Cores e música

Embora o tema da morte esteja muito presente em Quanto mais vida, melhor!, Mauro Wilson lembra que a trama é uma comédia e que o tom adotado é a leveza. O diretor artístico da novela, Allan Fiterman, ressalta que o público verá esse humor despretensioso no texto e, também, na identidade visual da novela.

"Os quatro protagonistas têm universos muito diferentes e isso vai ficar separado por uma paleta de cores e um estilo musical predominante para cada um. Guilherme é sem cor, com muito branco, preto e cinza e ouve música clássica, toca piano. Paula é uma explosão, tem uma paleta cítrica e monocromática, com o mesmo tom do começo ao fim, com look total e, na música, ela é pop. Valentina vem rock, com atitude, e aposta no roxo, no rosa. Já Neném é realista, mas, ao mesmo tempo, age com o coração e aposta nos tons terrosos e no samba", explica o diretor.

Mauro Wilson completa que, na novela, a música vai além da trilha sonora. "Ela fala sobre os personagens. Tem um cenário que é um karaoquê. Ela vai servir como conexão dos sentimentos dos quatro protagonistas em números musicais semanais, que fazem parte da história."

"A Rita Lee é uma referência muito clara para mim. A Flávia tem esse lado rock forte, ela é um mulherão que tem força. O mundo dela é o da noite. Então, ela tem que ser forte para enfrentar vários tipos de assédios e preconceitos", comenta Valentina Herszage.

O elenco de Quanto mais vida, melhor! traz nomes consagrados, como Elizabeth Savalla, Marcos Caruso e Julia Lemmertz, e também terá um gostinho especial para Brasília. Pelo menos três atores formados nos palcos da cidade estarão nas telinhas: Alessandro Brandão será Chefe, drag queen gerente da boate Pulp Fiction, onde Flávia trabalha; Mariana Nunes vive Joana, médica competente que nutre uma admiração bem mais que profissional por Guilherme; e Gabriel Sanches interpreta Jabor, diretor de marketing da Terrare Cosméticos, empresa de Paula.