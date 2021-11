Bolsa é coisa de homem: veja os modelos que são sucesso entre eles

RR Raquel Ribeiro*

(crédito: Reprodução/Pinterest)

Desde que surgiram no mundo fashion — primeiro, com caráter utilitário; depois, como acessório estiloso —, as bolsas eram associadas ao universo feminino. No entanto, o clube dos amantes de bolsas tem ganhado novos adeptos nos últimos tempos, à medida que elas têm se popularizado também entre o público masculino. O consultor de imagem e estilo Manoel Ferreira justifica esse movimento pela mudança de mentalidade. "Os homens estão com a mente mais aberta. Antigamente, quando ele pensava em bolsa, ficava preso a mochilas, pastas executivas ou a pochetes, famosas na década de 1980. Hoje, há outros tipos. Os modelos que eram utilizados têm variações para cada momento."

Para o diretor criativo e produtor de moda Fernando Lackman, a princípio, a bolsa era usada pelas mulheres pela necessidade de elas levarem, em especial, itens de maquiagem e de higiene a tiracolo. Mas, com o tempo, o acessório adquiriu uma nova função. "As mulheres continuam tendo a necessidade de carregar coisas, mas não da mesma forma que antes, porque, hoje, os produtos de beleza não precisam mais ser repostos com tanta frequência. Nos dias atuais, as mulheres usam bolsa com uma função de estilo. Ela é mais do que um acessório útil, mas também mostra quem a pessoa é", compara Fernando.

Com o mundo masculino não tem sido diferente. A partir do momento que os aparatos tecnológicos se tornaram essenciais na vida deles e que a rotina incorporou atividades diversas, os homens começaram a direcionar o olhar para as bolsas. "A impossibilidade de passarem em casa para se trocar e irem à academia ou a algum evento fez com que eles acabassem demandando mais bolsas", diz o consultor Manoel Ferreira. Ele lembra que, há não muito tempo, era comum os homens carregarem carteiras, chaves e documentos nos bolsos das roupas. Dessa forma, a maioria não via necessidade de ter acessórios extras para esse fim.

Além disso, com a evolução da moda sobre o entendimento de que roupas e acessórios não precisam ter gênero, o mercado de bolsas se abriu para o público masculino. "Hoje, existem até marcas que fabricam apenas bolsas voltadas para o público masculino", ressalta Manoel. De acordo com ele, o que vai diferenciar as bolsas masculinas das femininas é que as deles tendem a ser mais discretas, com cores e modelagens padrões. Contudo, o consultor avalia que o mercado sem gênero também tem trazido modelos que agradam tanto a homens quanto a mulheres, "sem denotar que aquilo é uma bolsa feminina ou masculina".

Tradição e fashionismo

Fernando Lackman é colecionador de bolsas. Ao todo, tem mais de 50 peças no guarda-roupa. Na visão do produtor de moda, a possibilidade de mostrar o próprio estilo por meio da bolsa é algo bem recente no mercado masculino. A maioria dos homens ainda as usa pela questão da praticidade. "O homem não pensa muito na bolsa como um item de composição do look. Normalmente, ele usa apenas para poder carregar os itens que necessita durante o dia", pontua.

No entanto, Fernando afirma que uma pequena parcela é antenada e gosta de usar bolsas para compor o próprio estilo. "Os poucos que usam por estilo tendem a combinar o sapato, os acessórios e até o humor com as bolsas. A escolha do modelo também vai depender muito da programação e dos afazeres do dia. Elas podem variar de tamanho, cor e material."

Neutros, coloridos ou estampados, os estilos de bolsas são diversos. Manoel Ferreira observa que os fashionistas estão adotando modelos que tradicionalmente fazem parte do universo feminino: "Além da adoção desses novos modelos, os que já faziam parte do guarda-roupa deles estão ganhando novas roupagens para se adequar aos vários momentos do dia do homem".

A preferência vai depender do estilo de cada um. Segundo Manoel Ferreira, se o homem é mais elegante, usa terno, gravata e sapato social, por exemplo, a preferência é pela bolsa carteira ou pela pasta executiva. Já os esportistas e adeptos de um estilo casual tendem a optar por materiais leves, práticos e de tecidos tecnológicos. "Quanto mais formal é o ambiente de trabalho, mais tradicional vai ser a bolsa que eles costumam usar. Um homem que trabalha no banco tende a usar uma mochila de couro. Mas se ele tem o perfil casual, gosta de ir à academia ou praticar atividades físicas, adotará uma mochila esportiva", diferencia.

Os modelos em alta

Mochilas: Elas estão de volta com formatos, tamanhos e materiais diversos. Além de serem famosos pela praticidade, há muitos modelos tecnológicos no mercado, com entradas USB ou divisórias para itens secos e molhados, por exemplo. As mochilas estão deixando de ser associadas a ambientes informais e se tornando mais sofisticadas, ganhando forros de qualidade e materiais mais trabalhados, como o couro.

Bolsas masculinas -- modelo tote bag (foto: Reprodução/Pinterest)

Tote Bag: comum entre as mulheres, a tote bag, também chamada de bolsa sacola, é um modelo maior, quadrado, que remete a compras. Os homens que as usam costumam ser mais modernos e fashionistas. Além disso, tendem a ter uma rotina agitada, com vários compromissos, o que faz com que necessitem de uma bolsa maior para carregar roupas e aparelhos eletrônicos. Uma variação da tote é a shop bag, que imita sacolas de supermercado.

Bolsas masculinas -- modelo shoulder bag (foto: Reprodução/Pinterest)

Shoulder Bag: é uma bolsa de tamanho menor, usada de forma transversal ao corpo. Por remeter a uma ideia de conforto, é popular entre os homens que têm um estilo mais casual e esportivo, apaixonados por camisetas e tênis. Além disso, tende a ser usada, principalmente, para atividades de lazer e em ambientes mais descontraídos.

Bolsas masculinas -- modelo cross body (foto: Reprodução/Pinterest)

Cross Body: descendente da pochete, a cross body pode ser pendurada no pescoço ou usada de forma a cruzar o corpo. Ela é inspirada nas bicicletas com cestinhas. Depois que o ciclismo virou moda, começou-se a fabricar bolsas que podem ser abotoadas na bicicleta e depois desconectadas dela, transformando-se em um modelo de mão. Geralmente, possuem alças mais curtas, o que as diferem da shoulder bag. É mais adotada pelo público jovem.

Bolsas masculinas -- modelo pochete (foto: Reprodução/Pinterest)

Pochete: destaque na década de 1980, as pochetes são pequenas bolsas usadas na cintura. Nos dias atuais, elas estão sendo usadas de forma semelhante à shoulder bag, ou seja, cruzando o corpo, e têm ganhado diferentes estampas e formatos. Os esportistas e adeptos de um estilo confortável são os principais entusiastas dessa tendência.

Fontes: Manoel Ferreira, consultor de imagem e estilo, e Fernando Lackman, diretor criativo e produtor



*Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte