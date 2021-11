Os modelos mais comuns

CB Correio Braziliense

Mochilas: Elas estão de volta com formatos, tamanhos e materiais diversos. Além de serem famosos pela praticidade, há muitos modelos tecnológicos no mercado, com entradas USB ou divisórias para itens secos e molhados, por exemplo. As mochilas estão deixando de ser associadas a ambientes informais e se tornando mais sofisticadas, ganhando forros de qualidade e materiais mais trabalhados, como o couro.

Tote Bag: comum entre as mulheres, a tote bag, também chamada de bolsa sacola, é um modelo maior, quadrado, que remete a compras. Os homens que as usam costumam ser mais modernos e fashionistas. Além disso, tendem a ter uma rotina agitada, com vários compromissos, o que faz com que necessitem de uma bolsa maior para carregar roupas e aparelhos eletrônicos. Uma variação da tote é a shop bag, que imita sacolas de supermercado.

Shoulder Bag: é uma bolsa de tamanho menor, usada de forma transversal ao corpo. Por remeter a uma ideia de conforto, é popular entre os homens que têm um estilo mais casual e esportivo, apaixonados por camisetas e tênis. Além disso, tende a ser usada, principalmente, para atividades de lazer e em ambientes mais descontraídos.

Cross Body: descendente da pochete, a cross body pode ser pendurada no pescoço ou usada de forma a cruzar o corpo. Ela é inspirada nas bicicletas com cestinhas. Depois que o ciclismo virou moda, começou-se a fabricar bolsas que podem ser abotoadas na bicicleta e depois desconectadas dela, transformando-se em um modelo de mão. Geralmente, possuem alças mais curtas, o que as diferem da shoulder bag. É mais adotada pelo público jovem.

Pochete: destaque na década de 1980, as pochetes são pequenas bolsas usadas na cintura. Nos dias atuais, elas estão sendo usadas de forma semelhante à shoulder bag, ou seja, cruzando o corpo, e têm ganhado diferentes estampas e formatos. Os esportistas e adeptos de um estilo confortável são os principais entusiastas dessa tendência.

Fontes: Manoel Ferreira, consultor de imagem e estilo,

e Fernando Lackman, diretor criativo e produtor