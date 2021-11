CB Correio Braziliense

Moda

Para quem pensa que bolsa é um acessório predominantemente feminino, é preciso rever seus conceitos. Conheça os modelos que têm conquistado os fashionistas.

Beleza

Mais que higienizar os fios, a lavagem do cabelo deve respeitar as particularidades dos tipos de madeixas.

Fitness & nutrição

Smartwatchs, aplicativos e outras ferramentas tecnológicas são importantes aliados da malhação.

Saúde

A pandemia fez crescer os casos de ansiedade e, consequentemente, os de bruxismo. Entenda como identificar e combater o problema.

Casa

Ligado ao universo lúdico, os balanços conquistaram os lares e se tornaram interessante objeto de decoração.

Bichos

Uma das doenças mais comuns entre cães, a hérnia de disco dificilmente é diagnosticada precocemente. Fique atento aos seus bichinhos.

TV+

A nova novela das 19h estreia amanhã, na Globo, com pitadas de humor e irreverência.





Cidade nossa

O fim do mundo já propagado à exaustão, como lembra Paulo Pestana. Mas ninguém nunca pôs a culpa na vaca.

Crônica

No Dia da Consciência Negra, Maria Paula relembra a história de duas grandes personalidades: Zumbi e Machado de Assis.

Do editor

Em 2014, o Brasil inteiro se emocionou com a história da pequena Anny e a luta dos seus pais, Norberto e Katiele Fischer, para conseguir autorização do governo brasileiro para importar canabidiol. O medicamento ajudaria a filha a combater as constantes e severas crises epiléticas. Passados sete anos, muito se avançou, em termos científicos, sobre o uso de remédios feitos à base de cannabis no tratamento de diversas doenças. Mas o preconceito e as dificuldade de acesso, sobretudo das famílias mais pobres, ainda continuam a ser uma barreira, muitas vezes, intransponível. A repórter Ailim Cabral conversou com estudiosos e famílias que tiveram a vida transformada pela planta que, no imaginário popular, está associada apenas à maconha. E mais: o uso de balanços na decoração, os perigos da hérnia de disco para os cães e um guia completo para ensinar a lavar o cabelo.

Bom domingo e boa leitura!

(Sibele Negromonte)