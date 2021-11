Conheça a história de alguns produtos que acompanham gerações

GF Giovanna Fischborn

(crédito: Leite de Colônia/Divulgação)

Alguns produtos são reconhecidos imediatamente pela estética da embalagem, ou só de sentir a textura ou o cheiro. Pode ser um creme de pele ou de cabelo que te acompanhou em alguma fase da vida (e ainda faz parte da rotina) e talvez, seja usado, hoje, pelos filhos e até netos. Um talco, um perfume…

A tradição caracteriza, sim, o mercado da beleza. Pensando nisso, separamos alguns desses itens clássicos. Difícil encontrar quem não tenha ou nunca teve algum deles na necessaire.

Nivea Creme

O creme da latinha azul com letras brancas (não tem como pensar em outro, não é?) completou 110 anos em 2021. De 1911 para os dias de hoje, a embalagem passou por várias transformações, mas nada que alterasse a identidade do produto. Parte do rito de skincare de diferentes gerações, ao longo do tempo, a hidratação do Nivea Creme foi testada para várias partes do corpo. Hoje, é considerado multifuncional.

Serve bem para áreas superressecadas, como cotovelos, joelhos e mãos, e funciona até para amolecer as cutículas.



Apesar dos mais de 500 itens no portfólio da marca, a lata segue como um dos itens mais vendidos. A fórmula, que nunca chegou a ser modificada, tem alto teor de glicerina e eucerit, ingrediente que combina óleo e água em uma mistura fina e estável — que ajudam a garantir uma hidratação poderosa.



Luiza Trezzi, 18 anos, usa o famoso creminho. A mãe dela também. Para a estudante, o melhor do produto é que é possível adaptá-lo a diferentes usos. “Para o meu caso, minha dermatologista disse que teriam funções mais interessantes do que usá-lo no rosto. Então, aplico no corpo, principalmente nos períodos mais secos, e depois de ir à praia ou pegar sol, para reforçar a hidratação.” Prova de que a marca busca se reinventar para permanecer forte, o creme está disponível em quatro tamanhos. A versão menor, de 29g, cabe até no bolso.

Sabonete Phebo

Os sabonetes Phebo são referência no mercado de higiene corporal (foto: Phebo/Divulgação)

Phebo é uma das marcas mais tradicionais do mercado. Os sabonetes tornaram-se referência no assunto higiene corporal. Com base vegetal e glicerina 100% natural, prometem deixar a pele perfumada por mais tempo. A fórmula não leva ingredientes de origem animal.

Granado

Tradicional polvilho antisséptico da Granado. O produto é multifuncional (foto: Granado/Divulgação)



Desde 2004, o sabonete Phebo integra a supertradicional Granado. A botica completou 150 anos em 2020. Todo o repertório começou ainda no século 19. O nome por trás do grupo, o português José Antonio Coxito Granado, chegou ao Brasil em 1860 e se firmou no Rio de Janeiro.



Naquela época, a cidade crescia e as boticas tornaram-se comuns, porque manipulavam medicamentos, bálsamos e elixires para aliviar as pessoas da varíola, cólera e febre amarela, em um período em que os hábitos de higiene disseminavam doenças. Coxito passou a fabricar os próprios produtos para a Granado Pharmacias, que chegavam, inclusive, a competir com as opções que vinham da Europa. As ervas e outras matérias-primas eram cultivadas na Ilha da Saúde, uma chácara em Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro.



Águas de colônia, cremes, talcos e pó de arroz agradaram as senhoras da cidade. A Granado foi nomeada, por Dom Pedro II, a Pharmacia Oficial da Família Imperial Brasileira. Dentre os produtos que fazem sucesso até hoje estão o polvilho antisséptico (usado para tratar problemas inflamatórios nos pés e nas axilas e combater odores) e os sabonetes.

Parece antigo, mas não é! Com referência retrô, o sabonete de 120g é da nova linha Vintage da Granado, que traz a essência da marca (foto: Granado/Divulgação)

Parece antigo, mas não é! Com referência retrô, o sabonete de 120g é da nova linha Vintage da Granado, que traz a essência da marca

Chanel Nº 5

Eua de Parfum Vaporizador Chanel Nº5 funciona como ritual perfumado para o corpo (foto: Chanel/Reprodução)



Em 1921, Gabrielle Chanel chama Ernest Beaux para criar “um perfume de mulher com cheiro de mulher”, raro e poderoso. A ideia da grife era inovar além do guarda-roupa, também fugir da tradição naturalista e floral dos perfumes femininos da época. Resultado? O perfume Chanel Nº5 tornou-se uma das fragrâncias mais conhecidas no mundo.



Atemporal e lendário, ele completou 100 anos em 2021. O frasco de design minimalista guarda um aroma que remete à sensualidade. A embalagem de vidro polido entrou, em 1959, para o acervo do Museu de Arte Moderna, em Nova York. Aparece também em uma das obras do artista Andy Warhol. Hoje, o vidrinho ganhou representações até na decoração de casas.

Neutrox

Xampu e condicionador Neutrox Clássico foi pensada para o dia a dia (foto: Neutrox/Divulgação)



Há mais de 40 anos, Neutrox está associada à beleza das brasileiras. Com fórmulas à base de queratina vegetal hidrolisada, os produtos da linha Neutrox Clássico ajudam a selar as cutículas, evitar nós e quebras. O creme para pentear pode ser usado como pré-poo, técnica em que se passa o creme antes da lavagem com xampu para evitar o ressecamento do cabelo.

Leite de Colônia

O Leite de Colônia é usado para a limpeza da pele e está no mercado desde 1948 (foto: Leite de Colônia/Divulgação)



Outro que carrega muita história quando o assunto é cuidados com a pele é o Leite de Colônia. O design vintage da embalagem já anuncia toda a tradição do produto. A fórmula original é de 1948.

Em 2012, o Leite de Colônia resgatou ilustrações e referências de art nouveau que criaram o layout conhecido hoje. A maioria das farmácias tem os potinhos verdes, azuis e rosas — que representam as variações do produto —, com letras brancas e estética retrô.

O xampu Johnson 's Baby (um clássico!) está longe de ser de uso exclusivo dos pequenos. Entre as funções do xampu de bebê, para além do cabelo, estão lavar o rosto, remover a maquiagem, higienizar pincéis, limpar olhos sensíveis e até esfoliar a pele — trocando a mistura caseira de açúcar com sabonete líquido por açúcar e xampu.

A Johnson 's tem 135 anos; o produto está há mais de 50 no mercado. Graças à fórmula CHEGA DE LÁGRIMAS®, pessoas com peles sensíveis ou alergias podem usá-lo. Ele é feito com glicerina de origem natural, é hipoalergênico e livre de corantes, parabenos e sulfatos. Sem falar do cheirinho suave, fácil de agradar.

A empresa fez uma modernização completa das embalagens da Johnsons Baby, que chegaram de cara nova nas prateleiras do Brasil em 2019. Agora, o frasco tem 20% de plástico reciclado.