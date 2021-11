O tapete sai do chão, vai para a parede e se torna objeto decorativo

pI por Iara Pereira*

(crédito: Edgar Cesar)

Um jeito fácil e rápido de transformar ambientes é investir em acessórios para as paredes. E se você quer fugir dos já tão utilizados quadros e fotos, uma forma de deixar sua decoração mais interessante é unir tradição e contemporaneidade com uma tapeçaria de parede.

Para Carolina Kroff, arquiteta de formação e artista precursora das "tapeçarias contemporâneas de parede" no Brasil, como denomina suas obras, o principal efeito causado por uma tapeçaria em casa é a sensação de completude. Uma peça planejada deixa todo o ambiente mais coeso. "E uma vantagem é ser uma peça relativamente inovadora. Em termos de decoração do lar, as pessoas estavam acostumadas em ter uma foto, uma tela, mas isso fica distante da interação, que é tão legal nas tapeçarias", afirma.

Tapeçaria feita por Mirna Linhares: de hobby a profissão (foto: Arquivo pessoal)

A CasaCor Brasília deste ano conta com duas peças de Carolina. Para ela, há um convite ao toque nas tapeçarias de algodão. A textura do tecido nas paredes não só ajuda a dar dimensão ao ambiente como também faz com que as pessoas explorem seus sentidos visuais, táteis e, às vezes, olfativos, pois, em peças mais novas, é possível sentir o cheiro do algodão natural.

Além disso, o despertar dos sentidos ajuda as composições da mostra a transmitirem o tema deste ano: Casa Original, já que as peças são tão tradicionais quanto inovadoras. "As tapeçarias exalam brasilidade. Elas exploram bastante a criatividade e eu sempre tento me inspirar na nossa natureza, que é tão exuberante. E o suporte para depositar essa arte é o algodão, largamente produzido aqui. Então, fico muito feliz de poder utilizar esse material."

Mais autenticidade

Tapeçaria de Carolina Kroff com projeto da arquiteta Fernanda Altenbernd (foto: Edgar Cesar/Divulgação)

Mirna Linhares, artista têxtil e arquiteta nordestina, começou suas experimentações têxteis ao buscar um hobby que trouxesse relaxamento e que a fizesse se desligar da realidade. Mas logo descobriu a paixão e, desde então, produz peças com as técnicas de ponto russo e tufting manual.

A artista corrobora o conceito de junção entre tradição e modernidade: "Vai além do décor, representa o desejo por autenticidade no ambiente. Colocar uma peça de arte têxtil significa se conectar com técnicas ancestrais, mas, também, exalar contemporaneidade pela união dos elementos de textura, cores e formas abstratas".

Peça feita por Mirna Linhares: combinação de cores (foto: Arquivo pessoal)

O processo de produção de Mirna envolve manter as cores como principal norteador. Geralmente, utilizando tons terrosos com toques vibrantes, e criando, de maneira intuitiva, formas abstratas dentro da paleta selecionada.

Tanto Mirna quanto Carolina afirmam que é muito interessante ter em mente o ambiente em que a peça ficará, visualizando a composição final da tapeçaria no espaço. O equilíbrio entre a tapeçaria e os demais elementos é essencial para criar um cômodo acolhedor e aconchegante para os moradores.

Que cuidados tomar?

Restaurante Aroma na CasaCor Brasília com tapeçaria de Carolina Kroff e projeto de Flavia Nasr Arquitetura (foto: Haruo Mikami)

Por serem peças de tecido natural feitas à mão, as tapeçarias contemporâneas são delicadas, então é fundamental tomar alguns cuidados para que sua peça dure por vários anos. Os principais incluem não pendurá-la em uma parede de ambiente externo nem em um local que tenha incidência direta do sol. Limpá-la em locais especializados em conservação de tapetes também é importante.

A decoração com tapeçaria é uma opção fácil para dar aquele toque de cor que pode estar faltando na sua casa. Mas a peça também tem a funcionalidade de aquecer o cômodo e até diminuir o impacto de barulho.