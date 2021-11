Reboot, revival ou spin-off?

P » Pedro Ibarra

O que Dexter, Sex and the city, Sopranos, Gossip Girl e até Esqueceram de mim têm em comum? Todos estiveram no ar nos anos 1990 ou 2000 e agora estão de volta. Com o advento da massificação do streaming, as plataformas estão investindo em angariar público e, para isso, estão apostando em títulos já muito populares no formato exclusivo para atrair fãs e aumentar o número de assinaturas.

Netflix, HBO Max, Disney , Paramount e até a GloboPlay lançaram ou vão lançar títulos de peso envolvendo franquias renomadas ou de muito sucesso recente. Porém para entender o que significam essas estreias é preciso fazer a diferença de três termos em inglês muito recorrentes nas linguagens de seriados: reboot, revival e spin-off.

O reboot, em tradução literal para o português, significa reinício. E, nas séries, é justamente criar uma história com um novo elenco e até novos personagens. É muito comum nos filmes de super-heróis — o Homem-aranha, por exemplo, já foi interpretado por Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland nos cinemas.

Nos seriados, um caso mais recente e emblemático de reboot é Gossip Girl — a série em que adolescentes têm a privacidade espalhada na internet e se envolvem em uma trama de imagens, mentiras e segredos. A produção fez muito sucesso no final dos anos 2000 e revelou alguns atores de expressão como Blake Lively, Penn Badgley e Chance Crawford. Em 2021, o título voltou com novos atores, uma nova história, mas com referências à primeira geração.

A premissa do seriado permanece a mesma, uma pessoa usa a internet para espalhar segredos e criar intrigas, os adolescentes precisam lidar com as consequências da invasão da privacidade que sofreram. Protagonizado agora por Jordan Alexander, Whitney Peak, Eli Brown e Tavi Gevinson, Gossip Girl está lançando os episódios da segunda parte da primeira temporada este mês.

Esqueceram de mim também ganhou um reboot. Desta vez, o pequeno menino Max, interpretado por Archie Yates, é deixado em casa pela família que foi passar as férias no Japão. Ele, então, se vê obrigado a proteger uma mansão de dois ladrões atrapalhados que querem um artefato da família. O filme foi um dos principais lançamentos de Natal da plataforma Disney .

Revivendo

Outro termo, revival é bem próximo do português, vem de reviver. Ou seja, no mundo das séries, é uma nova temporada após muito tempo, ou até um cancelamento. Talvez essa seja a estratégia mais usada para atrair fãs. A tática também é utilizada para desfazer questões muito criticadas pelo público nos finais — basicamente, limpar a bagunça do passado.

Recentemente, dois seriados foram resgatados dos mortos e vão dar a oportunidade de os fãs matarem a saudade de personagens que marcaram gerações. A começar por Sex and the city, que teve a minissérie And just like that… anunciada pela HBO Max. A produção conta com o retorno de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, três das quatro protagonistas, e vai fazer mais uma temporada da comédia entre as amigas que compartilham a vida sexual e amorosa, só que agora elas não têm mais 30 e, sim, 50 anos. A série começou em 1998, durou seis temporadas e ainda teve dois filmes lançados em 2008 e 2010. Agora, volta com mais 10 episódios, em 9 de dezembro.

A segunda é Dexter. O seriado do assassino que trabalhava como analista de sangue teve um final que não agradou muitos os que acompanharam toda a trajetória dos personagens. A Paramount deu, então, a chance de redenção e anunciou Dexter: new blood, em que o serial killer volta à atividade para cobrar dívidas que ficaram lá em 2013, no final da oitava temporada.

Já spin-off é um termo usado para uma produção originária de algo maior, ou seja, uma série ou filme derivado de uma história já conhecida. De todos, o spin-off é o único que não tem a obrigação de continuar a história, mas, sim, contar algo novo que ocorre paralelamente ou apenas no mesmo universo do cânone principal.

Uma série que ficou marcada por bons spin-offs foi Breaking Bad. A produção sobre o professor de química que se torna um dos mais importantes fabricantes de droga do Novo México, sucesso na Netflix, ganhou derivado igualmente aclamado no mesmo streaming. Intitulado Better Call Saul, o seriado, que já está chegando à sexta e última temporada em 2022, conta a origem do advogado que ajuda o protagonista Walter White a lavar o dinheiro da produção de metanfetamina e acaba se envolvendo na vida criminosa do mundo das drogas. Breaking Bad ainda ganhou o filme El Camino, que mostra o que aconteceu com o parceiro de Walter após o episódio final.

Ainda entre os spin-offs, a HBO Max retomou personagens lendários da televisão, em novembro. A plataforma lançou The many saints of Newark, uma história que faz função de prelúdio para The Sopranos, um dos seriados mais importantes da história da tevê. A história prévia é um longa e conta como Tony Soprano foi incluído na vida de gângster, porém, focando no império de Dickie Moltisanti, tio do protagonista da série interpretado por Alessandro Nivola.

Com cara de passado

Três produções se destacam como lançamentos para um futuro próximo. O reboot da série adolescente Pretty Little Liars, que fez muito sucesso em 2010, volta na HBO Max com novo elenco vivendo as consequências dos acontecimentos da geração anterior. Law in Order ganha um revival nas televisões americanas. A série de advogados e tribunais, descontinuada em 2009, chega com a 21ª temporada em 2022 pelo canal americano NBC.

Dois spin-offs chamam a atenção, House of the dragon, seriado que conta a história milenar da família Targaryen de Game of Thrones e estreia ano que vem na HBO Max, e How I met you father, derivado de How I met your mother, estrelado por Hilary Duff e aposta do streaming Hulu para janeiro do próximo ano. No Brasil, os direitos da Hulu são divididos em entre Star e Starzplay.