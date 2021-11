CB Correio Braziliense

Quem nunca se pegou repetindo que anda com a memória péssima e não se lembra de nada? Para muitos, a sensação se agravou ainda mais durante a pandemia, seja por causa do estresse a que todos fomos submetidos, seja por conta da contaminação do próprio vírus. Estudos mostram que, em alguns casos, quem teve covid-19 passou a apresentar problemas de memória. Mais do que nunca, exercitar o cérebro se tornou algo necessário e urgente. E é importante fazê-lo com disciplina e constância, assim como malhamos o corpo. As estagiárias Raquel Ribeiro e Carolina Marcusse ouviram especialistas para entender o que é, na prática, essa ginástica cerebral. O resultado você confere na nossa reportagem especial. Nesta edição, há ainda um balanço da São Paulo Fashion Week, que apostou na diversidade na volta aos desfiles presenciais; a história de produtos que há anos não saem da nossa necessaire; e o jeito contemporâneo de usar a tapeçaria na decoração.

