Conheça a Rede Multiétnica e embarque em um resgate ancestral

AC Ailim Cabral

(crédito: Cláudio Marks/Divulgação)

Que tal curtir o domingo com um passeio diferente e comprar artesanato e arte para decorar sua casa ao mesmo tempo em que conhece um pouco mais sobre as culturas tradicionais e originárias do Brasil? Desde o dia 16 deste mês, a Rede Multiétnica ocupa a Pop Up Shop, no Casapark, e expõe produtos, como cestos, cerâmica, esculturas e fotografias, criados por mais de 10 etnias indígenas brasileiras, incluindo Mebêngôkre (Kayapó), Yanomami, Baniwa, Tukano, Yawalapiti, Karajá, Xavante, Krahô, Warao, Ticuna, Guarani Mbya.

Os produtos ficarão à venda no Casapark pelos próximos três meses, mas a iniciativa acontece o ano inteiro e é possível encontrar os objetos no site da Aldeia Multiétnica, território de fortalecimento das culturas de polos indígenas, quilombolas e ribeirinhos, que fica na Chapada dos Veadeiros, de onde surgiu a Rede Multiétnica.

Léo Porto, coordenador geral da rede, conta que o projeto nasceu com o objetivo de fortalecer a economia da aldeia. Anualmente, é feito um encontro, com espaços de vivências que permitem ao não indígena uma imersão na cultura dos povos ali presentes, e as comunidades levam suas produções artísticas e artesanais para vender durantes esses eventos.

Peças expostas na loja (foto: Cláudio Marks/Divulgação)

Há dois anos, a partir do excedente que acabava não sendo vendido, surgiu a ideia de criar a Rede Multiétnica, para dar vazão a essa produção e garantir uma fonte de renda mais estável e que durasse o ano inteiro, fortalecendo as cadeias produtivas das comunidades.

Léo ressalta que a rede busca ser cada vez mais abrangente, mapeando mais associações e comunidades produtivas que queiram participar do projeto. No ano passado, foi possível apoiar 23 etnias por meio da iniciativa.

Os benefícios da rede — plataforma em que todos os dados de faturamento, cadeias de valor e quanto cada artesão consegue vender são transparentes e divulgados — vão além de garantir uma economia circular para essas etnias, sendo uma das maneiras de fortalecer o conhecimento tradicional, os modos de produção indígenas e de garantir que a tradição oral, que passa de família para família, não se perca.

Pop Up Store da Rede Multiética no Casapark (foto: Cláudio Marks/Divulgação)

“Esse conhecimento não pode se perder, assim ajudamos que se mantenha firme e fortalecemos esse patrimônio cultural e material dos povos brasileiros. Além de permitir que as pessoas conheçam mais sobre suas próprias raízes, valorizando a cultura que nasce aqui”, completa.

Além da exposição dos produtos, a iniciativa no CasaPark conta com atividades educativas e culturais, oficinas e palestras. Além do site, a arte indígena pode ser encontrada em duas lojas na Chapada, uma em Alto Paraíso e outra na própria aldeia. A novidade é que, além do site e da pop store temporária, os brasilienses ganham, em breve, uma loja física na 405 Norte.

Peças expostas na loja (foto: Fotos: Cláudio Marks/Divulgação)





SERVIÇO



Mezanino da Livraria Travessa, no Casapark

Horário: Das 14h às 22h, de terça a sábado, e das 12h às 20h aos domingos

Site: shopcasapark.com.br e www.aldeiamultietnica.com.br

Instagram: @shopcasapark

Cobertura do Correio Braziliense

Quer ficar por dentro sobre as principais notícias do Brasil e do mundo? Siga o Correio Braziliense nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok e no YouTube. Acompanhe!

Newsletter

Assine a newsletter do Correio Braziliense. E fique bem informado sobre as principais notícias do dia, no começo da manhã. Clique aqui.

Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.