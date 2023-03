Como descobrir o xampu ideal para o seu tipo de cabelo?

AC Ailim Cabral

Lavar os cabelos faz parte da rotina de higiene de todos, e enquanto alguns compram o xampu que tem o melhor preço ou o cheiro mais agradável, existem aqueles que gostam de pesquisar a fundo as funções de cada tipo de xampu e condicionador, para que o produto escolhido seja o perfeito para seu tipo de cabelo.

Para começar, a primeira dica de Miguel Estelrich, embaixador de Wella Professionals, é experimentar. E para iniciar as experiências, é necessário entender as necessidades de seus fios. Caso você não tenha o hábito de visitar um cabeleireiro que conheça seu cabelo e possa dizer do que ele precisa no momento — se uma limpeza mais profunda, mais hidratação ou nutrição, por exemplo —, vale apostar no autoconhecimento.

Peter Menezes, advocate de Authentic Beauty Concept, explica que, ao observar os fios, é possível entender se a raiz é oleosa e as pontas secas, ou se o cabelo, de forma geral, é mais seco ou hidratado. Depois de entender as suas próprias características, fica mais fácil descobrir o tipo de xampu ideal.

Para raízes oleosas e pontas secas, Peter indica a mistura de um xampu que promova limpeza mais intensa no couro cabeludo e máscara hidratante para suprir as necessidades da haste. "Cabelos mais oleosos precisam de produtos com menos ingredientes hidratantes em sua composição. Ao contrário de cabelos danificados, ou secos, que precisam de itens mais nutritivos, com óleos umectantes em sua formulação", ensina Peter.

Depois de determinar a necessidade de hidratação ou não dos fios e escolher produtos próprios para a sua textura capilar, a decisão pode se afunilar de acordo com alguns objetivos mais específicos, entre eles, reviver a coloração, melhorar a espessura do fio, promover efeito matizador ou mesmo diminuir o aparecimento de caspas.

Existem pessoas que, ainda assim, ficam com muitas dúvidas e, mesmo experimentando, não encontram o par perfeito para seu cabelo. Nesses casos, Miguel Estelrich indica a orientação de um profissional. Conhecendo melhor a estrutura do fio, hair stylists e cabeleireiros podem sugerir quais os tipos de xampu e máscaras mais indicados.

Outra dúvida que costuma aparecer é porque um xampu fica perfeito para uma pessoa e não funciona bem em outra com os fios semelhantes. Miguel explica que o cabelo produz resíduos e, quando se usa um mesmo produto por muito tempo, ele tende a ficar pesado e as funções deixam de ter o efeito desejado. Peter acrescenta que isso costuma acontecer com mais frequência nos itens ricos em silicones, que aumentam a deposição de resíduos nos fios e no couro cabeludo.

Sem crueldade

Uma vez determinadas as funções que o xampu, o condicionador e a possível máscara precisam ter, surgem outros elementos que estão mais relacionados ao meio ambiente e aos valores de cada indivíduo do que a beleza e saúde dos fios em si.

Produtos veganos e sem crueldade animal estão entre os mais buscados, de acordo com os profissionais. Saber que está cuidando do cabelo sem prejudicar animais é um fator que se torna cada vez imprescindível para o consumidor, e as grandes marcas têm escutado e atendido essa demanda, oferecendo diversas linhas que se encaixam no que o cliente deseja. Categorias livres de sulfatos, silicones e parabenos também estão entre os queridinhos do momento.





