Do TikTok para os seus fios: veja como aderir aos penteados do momento

Estar por dentro das novidades das redes sociais significa saber que o novo, de fato, está em pouca coisa — em uma coreografia, muitas vezes difícil de ser reproduzida, ou, quem sabe, em uma gíria inacessível aos menos conectados.

No geral, estar por dentro das redes sociais significa escutar Eyes without a face, do Billy Idol; reviver a tendência da calça de cós baixo e procurar filtros que imitem antigas câmeras digitais. A moda é cíclica e somos (quase sempre) nostálgicos. Assim, tendemos a trazer à tona o que foi sucesso há 20 anos, dando uma pequena repaginada com toques de atualidade.

Com os cabelos não é diferente, confirma a hair stylist Júlia Oliveira, especialista em penteados. "Desde o final de 2021, estamos vendo a moda dos anos 2000 voltar com tudo, dominar passarelas e atingir o público teen".

Nesse contexto, o fluffy hair, a trança bubble, o shaggy hair e o ombré hair retornaram e caíram no gosto dos mais descolados. Para os que também desejam aderir, a Revista trouxe dicas de manutenção e o passo a passo dos penteados.

Fluffy hair



O penteado foi tendência nos anos 1990 e 2000, visto em celebridades, como a supermodelo Cindy Crawford e a atriz Alicia Silverstone. A técnica combina textura e volume de forma natural, proporcionando um visual moderno e podendo ser adaptado a diferentes comprimentos de cabelo. Ademais, vale para diversos contextos, desde ocasiões formais até eventos mais descontraídos.

A visagista Ana Ribeiro recomenda o seguinte passo a passo para conseguir o efeito do fluffy hair:

1 — Após lavar o cabelo, seque-o com o secador até que fique cerca de 80% úmido.

2 — Em seguida, aplique o leave-in, um finalizador concentrado de silicone multifuncional com ativos termoprotetores de ultra hidratação. Esse produto proporcionará brilho, cauterização e alinhamento dos fios, dispensando o uso de reparadores de pontas.

3 — Para cabelos lisos, a quantidade de produto necessária é equivalente a uma moeda no meio da palma da mão. Aumente a quantidade conforme o tipo de fio, seja ele grosso, seja ressecado, podendo usar de duas a três moedas de produto.

4 — Direcione o leave-in do meio até as pontas das madeixas, principalmente nas áreas onde o cabelo foi repicado.

5 — Se desejar, finalize com um spray fixador.

Trança Bubble

Também conhecido como trança bolha, o penteado foi tendência nos anos 2000 e tem raízes ancestrais no Congo. Para fazê-lo sem deixar o cabelo com frizz ou danificar os fios, aqui vão algumas dicas:

1 — Prepare o cabelo: antes de iniciar a trança, certifique-se de que o cabelo esteja limpo e condicionado adequadamente. Use produtos para hidratação e controle de frizz, como um condicionador leave-in ou um sérum capilar.

2 — Certifique-se de desembaraçar bem o cabelo antes de começar a trançar. Use um pente de dentes largos ou uma escova adequada para evitar danos.

3 — Aplique um produto antifrizz ou um creme de styling leve antes de começar a trança. Isso ajudará a controlar o frizz e a manter os fios no lugar durante o processo.

4 — Separe o cabelo em seções iguais, prendendo cada uma delas com elásticos transparentes ou presilhas. Certifique-se de deixar espaço suficiente entre as seções para criar o efeito bolha.

5 — Após terminar a trança, ajuste e alinhe as bolhas cuidadosamente, puxando levemente cada seção para torná-las mais visíveis e uniformes. Certifique-se de não puxar muito, para evitar danos aos fios.

6 — Finalize com um spray fixador de cabelo de sua preferência. Isso garantirá que o penteado dure por mais tempo.

Shaggy hair

Em português, "cabelo desgrenhado" ou "desarrumado", o shaggy hair é caracterizado como um corte em camadas e bastante repicado, que, aliás, tem conquistado adeptas desde o ano passado. Com referências do rock dos anos 1970, já foi a escolha de estrelas como Billie Eilish e Zendaya. Segundo Júlia Oliveira,

o estilo valoriza o volume do cabelo e o movimento dos fios, além deassociar-se a pessoas sempre antenadas na moda, as "fashionistas".

Ana Ribeiro acrescenta que a popularidade do corte se deve à sua pegada despojada e versátil, já que costuma agradar de todas as maneiras: natural, escovado ou modelado. Adaptabilidade a diferentes texturas e a comprimentos de cabelo e facilidade de manutenção são mais atributos que o tornam atraente.

"A principal característica do shaggy hair é a desconexão no volume dos fios, ora mais discreta, ora mais evidente. Essa variação permite que o corte seja adaptado às preferências e às personalidades individuais de cada cliente", explica a visagista.

Ombré hair

Quem não se recorda do desejo de clarear as pontas dos cabelos, em degradê, em meados de 2010? Pois bem, o ombré hair está voltando com tudo! Dessa vez, porém, com opções por colorações mais suaves e tons mais leves, que remetam a madeixas naturais. "O ombré hair é um cabelo de fácil manutenção, pois a cliente pode ficar um período mais longo sem retocar, o que não acontece com as luzes, por exemplo", compara a hair stylist Júlia.

Ademais, o estilo traz leveza, naturalidade e, o melhor, praticidade nos cuidados em casa, que consiste em usar produtos de intensa hidratação e nutrição, sempre lavar os fios na água fria e manter o corte das pontas em dia.

