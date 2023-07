Pets inspiradores: pessoas que empreenderam motivadas por seus animais

PL Por Letícia Guedes*

O My Cat Space alcançou a marca de 250 animais adotados em 7 meses de funcionamento. - (crédito: My Cat Space )

Chegada a hora de decidir com o que queremos trabalhar, não é incomum que surjam dúvidas ao analisar o grande leque de opções disponíveis no mercado. Escolher atuar em prol daquilo que mais ama, optar pelo que trará mais retorno financeiro ou tentar um concurso que me proporcione estabilidade? Entre as proprietárias do Desapet Brechó, My Cat Space e Roof For Pet a resposta foi unânime: por acaso, ou não, todas decidiram unir o amor pelos animais ao desejo de empreender.

Brechó para pets!

O primeiro brechó para pets em Brasília surgiu da emocionante história de Maria Cândida Salles, 60 anos, que, em 2012, parou de trabalhar para dedicar-se integralmente aos cuidados com sua mãe que, de idade avançada, não tinha mais autonomia para viver sozinha.

Tempos depois, após o falecimento da mãe, Maria estava desempregada e sem perspectivas, à beira de uma depressão, quando ouviu a história de Jack, um cachorrinho que havia sofrido um acidente doméstico e ficado tetraplégico. Os tutores não possuíam recursos financeiros para cuidá-lo e declararam que, caso não aparecesse alguém para ajudar, precisariam eutanasiá-lo.

Junto a uma amiga, Maria Cândida passou a cuidar de Jack e descobriu ali, o sentido que faltava em sua vida. "Acompanhei diariamente a luta para sobreviver e voltar a andar. Ele foi operado, numa cirurgia de alto risco, e, graças a Deus, foi um sucesso!"

Gabriela Carvalho, segurando Alegra (branquinha) e Maria Cândida Salles segurando o mascote Lilo Jack (pretinho) (foto: Desapet Brechó )

Depois que o animalzinho se recuperou e voltou para a casa dos tutores, Maria continuou a visitá-lo, mas sempre ia embora chorando. Ela se afeiçoou a Jack e gostaria de criá-lo, porém os tutores não consentiam. Um dia, em uma das visitas, Maria sentiu falta dos brinquedinhos que havia dado a Jack, e refletiu sobre onde poderiam estar.

"Onde estariam os seus brinquedinhos? Guardados? Esquecidos? Ao mesmo tempo, me dei conta da infinidade de produtos que existem para animais de estimação. Será que as outras pessoas usavam tudo ou será que haviam muitas coisas guardadas e até mesmo meio esquecidas?"

E por meio desse momento de angústia, Maria Cândida teve a ideia de montar um brechó para pets. Em novembro de 2020 a ideia do brechó se concretizou e, em poucos meses, Gabriele Carvalho, 22, nora de Maria Cândida, virou sócia.

Pouco tempo depois, para a alegria da empreendedora, os antigos tutores reconheceram que o melhor para Jack, agora chamado Lilo Jack, era viver integralmente com Maria.

O Desapet é o primeiro brechó para pets em Brasília (foto: Desapet Brechó )

A empresa trabalha com tudo que envolve o mundo pet, roupas, coleiras e produtos para transportes, basta estarem em bom estado. "Saber que os pets agora podem colaborar com a sustentabilidade, é motivo de muita alegria. Não só ajudamos o meio ambiente, mas também àqueles que têm em casa produtos que não têm mais utilidade para o animalzinho deles." Quando algum produto não é vendido, o brechó os envia para abrigos de animais em situação de vulnerabilidade.

Atualmente, o Desapet conta com um espaço físico em uma clínica veterinária localizada no Guará, que é, inclusive, responsável por cuidar dos pets de Maria Cândida há 19 anos. Uma médica veterinária que trabalha na clínica foi a primeira fornecedora e incentivadora do brechó e, por isso, é considerada madrinha da empresa.

Café & Gatos

Inaugurado há 7 meses, o My Cat Space é um café temático que conta com um gatil, de 20m², com felinos para adoção ou visitação. O projeto foi idealizado por Márcia Mendonça, 37, que, junto ao marido, já possuía a Mundo Pluto, uma loja de móveis especializados para pets, especialmente gatos.

Tutora de gatinhas, Márcia sabia que o seu foco era realmente o mundo felino, então começou a estudar e encontrou a ideia do Cat Café, que nasceu no Japão. Ela conta que de cara adorou a ideia e pensou na possibilidade de ter um. Depois de alguns anos sonhando e estudando, em novembro de 2022, o My Cat Space foi, finalmente, inaugurado.

A proposta do My Cat Space é unir gato e café em um só lugar, as comidinhas servidas no café trazem características dos felinos (foto: My Cat Space )

A proprietária explica que além de oferecer um ambiente gostoso, aconchegante e acolhedor, com uma comida que afague a barriga e o coração, proporcionar a adoção consciente de gatinhos e converter mais pessoas a tornarem-se tutores é um dos principais objetivos do espaço, e tem dado certo. O My Cat Space alcançou a marca de 250 animais adotados em sete meses de funcionamento.

Hoje, a proprietária atua junto à Lucile Álvares, que foi convidada para ser sócia pela vasta experiência na proteção animal. O Place Cat, como é chamado o gatil, tem a capacidade de abrigar 12 a 15 animais. Toda semana, os gatos recebem a visita do médico veterinário e proprietário do Hospital Animais-DF, Dr. Luiz Alberto, para verificação da saúde. Os novos animais também são avaliados antes de entrar no espaço.

Além de fazer carinho nos pets, os clientes que se apaixonarem, podem preencher um formulário solicitando a adoção do gatinho escolhido, mas é preciso se atentar a alguns requisitos: casa ou apartamento sem rota de fuga, com telas; garantir a vacinação completa e anual do animal; adquirir os produtos corretos para adaptação do animal em sua casa, entre outros itens que são avaliados antes da adoção. Após adotados, eles são acompanhados pelas protetoras por 6 meses a 1 ano para orientações e verificação de como está a adaptação do mesmo ao novo ambiente.

Bolo para cachorro?

Nascida em plena pandemia, em junho de 2020, a Roof For Pet foi desenvolvida por Gabriella Nishiyama, 25, a empresa surgiu repentinamente por uma necessidade. Apaixonada por animais desde criança, Gabriella se viu preocupada quando Amora, sua cadelinha de nove anos, à época, apresentou crise de dermatite e foi proibida de ingerir qualquer tipo de petisco industrializado, os médicos veterinários apontaram que a cadela necessitava de uma alimentação natural.

Os bolos de aniversário decorados são muito pedidos (foto: Roof For Pet )

Pensando no bem-estar de Amora, a tutora resolveu se arriscar na cozinha e testar algumas receitas de petiscos naturais — deu certo! Gabriella distribuiu os petiscos caseiros para os cachorros da vizinhança e tanto os pets quanto os tutores aprovaram o resultado. O feedback foi tão positivo que passaram a cobrar de Gabrielle quando ela faria a receita de novo, e foi aí que a ideia de comercializar os petiscos naturais nasceu. "Não foi nada planejado, foi uma coisa que aconteceu de uma necessidade do mundo pet, encantou todo mundo e criou uma proporção para além do que a gente imaginava", destaca Gabriella.

Petiscos, cupcakes, bolos, panetones e ovos de páscoa, são todos feitos de alimentos naturais e não levam ração na receita. "Nossa lista de sabores dos bolos vai desde maçã, banana e cenoura, até opções com proteína que levam fígado ou frango. A gente faz e isso dá oportunidade do tutor também provar o que o seu pet está comendo. O bolo de banana é uma delícia, já o de fígado não é tão interessante assim para nós humanos", explica Gabi em meio à risadas.

Atualmente a Roof funciona de forma on-line, mas expandirá, em breve, para um espaço físico. A proprietária conta que as encomendas são diárias e que atende o mais variado público de eventos e animais. A empresa já foi responsável pelo buffet de aniversário de gatos, cachorros e até de uma galinha, já produziram um bolo de dois andares para o casamento de duas cabras e, nos últimos meses, tem recebido encomendas para chá revelação.

A Roof For Pet foi responsável pelo buffet do casamento de duas cabras (foto: Roof For Pet )

"Os pets dos tutores revelam o sexo do seu novo irmãozinho humano. Os donos nos mandam o exame e nós fazemos o interior do bolinho rosa ou azul, também tudo de forma natural, sem corantes, aí na hora da revelação o pet, ao comer o bolo, revela para os humanos o sexo do bebê." Sorrindo, Gabriella conta que já produziu um bolo para que um porquinho pudesse fazer a revelação.

Antes de produzir o buffet, a empresa recomenda que o tutor consulte o médico veterinário de seu animal para se certificar de que o pet realmente pode consumir os alimentos (foto: Roof For Pet )





Notícias pelo celular

Receba direto no celular as notícias mais recentes publicadas pelo Correio Braziliense. É de graça. Clique aqui e participe da comunidade do Correio, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp.



Dê a sua opinião

O Correio tem um espaço na edição impressa para publicar a opinião dos leitores. As mensagens devem ter, no máximo, 10 linhas e incluir nome, endereço e telefone para o e-mail sredat.df@dabr.com.br.