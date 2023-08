AC Ailim Cabral

Personagem Alberto Scherer - (crédito: Arquivo pessoal)

Com o passar dos anos e a mudança de pensamento de grande parte da sociedade, já não cabe chamarmos os cuidados com a beleza masculina de tabus. Embora ainda existam preconceitos e muitas reações machistas, o cuidado com a pele, a barba, o cabelo e o corpo é algo que faz parte do dia a dia masculino.

Alberto Scherer, 43 anos, que o diga. Limpeza facial, esfoliação e hidratação da pele fazem parte da rotina do servidor público, que não vê problema nenhum em se cuidar. "Buscamos tratamentos que nos ajudem a parecer mais jovens, mais saudáveis e bem descansados", afirma.

Ele prefere, e acredita que a maioria dos outros homens também, procedimentos que aprimorem a aparência de maneira natural e discreta. A praticidade e os espaços voltados para o público masculino são outras das funcionalidades que Alberto aprecia.

Os cuidados com a barba, queridinhos entre os homens, também fazem parte da rotina do servidor, que faz questão de ter uma barba bem tratada e saudável. E Alberto comemora o fato de que cada vez mais homens se sentem à vontade para se cuidar e ir além do básico.

"A mentalidade em relação aos cuidados com a beleza masculina mudou. Hoje, investir em aparência e bem-estar não é mais visto como algo exclusivo das mulheres. Os homens estão cada vez mais abertos a experimentar e desfrutar dessas experiências", acredita.

Como pai, Alberto acredita na importância de encarar os cuidados com a saúde e com a beleza masculina de forma positiva, para que os filhos cresçam enxergando esses processos naturalmente.

Wanderley Silva Júnior, especialista do conceito de beleza masculina na barbearia Oh#MEM, confirma que os cuidados de corte e barba continuam sendo os mais procurados, mas ressalta o aumento na busca por implantes capilares, uso de próteses no rosto e aplicação de botox.

"Quase 90% dos homens não sentem mais preconceito em tratamentos na área da beleza, é mesmo uma forma de cuidado masculino que foi cultivada. Hoje, é algo natural o homem frequentar barbearias e salões de beleza com mais frequência", comemora.





Para todas as idades

Proprietária da franquia Royal Face de Taguatinga, Cyntia Moura Santo observa que o aumento na vaidade e no cuidado masculino têm vencido, inclusive, padrões de faixa etária. A mudança de mentalidade permite que os adolescentes se sintam mais livres e confiantes para buscar procedimentos e tratamentos estéticos.

Cynthia comenta que tratamentos para a acne e harmonização facial são os mais procurados entre os mais jovens. Já os mais velhos, buscam a toxina botulínica para diminuir rugas e linhas de expressão e biostimuladores para buscar a jovialidade. Entre os mais maduros, os preenchimentos faciais também têm feito sucesso, seguidos dos implantes de enzimas capilares.

Outro procedimento que conquista o público masculino de todas as idades é a depilação a laser. Entre as áreas mais procuradas, estão a barba e a região íntima. Carol Cury, diretora técnica da Espaçolaser comenta que a praticidade é a principal vantagem que eles buscam.

Para os que não gostam de manter os pelos faciais, fazer a barba todos os dias se torna um incômodo, além das possíveis foliculites e problemas com pelos encravados, que, além de interferir na autoimagem, podem causar desconforto físico.

Nesses casos, a aplicação do laser na região de barba é uma ótima opção para quem prefere ficar sem pelos. As sessões não costumam levar mais do que cinco minutos e, a longo prazo, são menos agressivas que os outros métodos.

A depilação nas áreas íntimas ainda causa uma certa desconfiança no público masculino, mas segundo Carol Cury eles ficam cada vez mais confiantes quando se deparam com as vantagens.

Beleza na prateleira

E claro, além dos cuidados fora de casa, em salões, clínicas e barbearias, os produtos de beleza se tornaram indispensáveis no banheiro dos homens, sejam eles solteiros, sejam comprometidos. Um levantamento feito pela Research&Markets revelou que o setor de cosméticos voltado para o público masculino atingiu a marca de R$ 69 bilhões só em 2020, com a tendência de chegar a R$ 78,6 bilhões em 2024. Outra pesquisa, da Euromonitor, aponta o Brasil como o segundo maior mercado de men care do mundo.

São perfumes, xampus, óleos para o corpo e barba, tratamentos capilares e uma série de itens que ajudam no autocuidado e na autoestima. Caso não tenha se planejado para o Dia dos Pais, inspirar-se no mundo da beleza para improvisar um presente de última hora é uma boa pedida.

Além dos cosméticos, é possível marcar um dia de cuidados em um dos diversos espaços voltados para a beleza e bem-estar do homem. Que tal curtir esse momento com seu pai e sair de lá se sentindo bem?

Espaços para eles

- Dom Cabral Barbearia (@domcabralbarbearia)

- Oh#Mem (@ohmem.brasilia)

- Barba Mia (@barbeariabarbamia)

- Barbearia Bandeira (@barbeariabandeira)