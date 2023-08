EF Eduardo Fernandes

Na moda, essa relação não é diferente, já que ambos têm praticamente o mesmo estilo - (crédito: Arquivo pessoal)

Nas mais diferentes áreas da vida, os pais são sempre uma fonte de inspiração, aquela figura na qual muitos se apegam. Na moda, essa onda não é muito diferente. Afinal, quando se está crescendo, é para eles que os filhos costumam olhar. Seja no modo de agir, seja na maneira de se vestir.

Ao longo do tempo, no entanto, essa vaidade dos homens ficou ainda mais aflorada. Tornaram-se mais caprichosos e elegantes, talvez pela influência dos anos — ou pela forma de se vestir dos filhos. Mábel De Bonis, designer de moda e CEO da Fashion Campus, acredita que a faixa etária, nos dias de hoje, já não influencia no vestuário como antigamente.

Segundo ela, a moda tornou-se um estilo de vida. Com isso, as peças correspondem a uma expressão de quem a pessoa é. "Hoje, as tendências estão sob a égide do life style", descreve a especialista. Além disso, os pais, atualmente, têm acesso a looks mais diferenciados, que atendem não só ao estilo, mas às modelagens adequadas ao tipo físico.

Isso, segundo ela, gera ainda mais interesse quanto aos novos jeitos de incorporar uma identidade visual, oferecendo possibilidades que, antes, não apareciam. Do tradicional ao moderno, as características atuais se diversificam e encaixam-se, independentemente da idade.

De filho pra pai

Muito desse pensamento é vivido por Guilherme Torres, 22 anos, e o pai, Ronaldo Torres, 54, que costuma se vestir com bastante zelo. Segundo o filho, os dois têm uma relação de parceiros, partilhando de diversos gostos em comum. A moda também está inclusa. "Desde cedo, eu tive muita influência do meu pai", conta o estudante de nutrição.

Em relação à moda, no geral, Guilherme destaca que Ronaldo possui vários estilos. Em alguns dias, prefere algo mais casual; em outros, escolhe uma linha mais sport life. Nessas preferências diárias, ambos se influenciam, a ponto, até mesmo, de usarem peças um do outro. O estudante ressalta que os dois têm um estilo bastante parecido.

Durante um bom tempo, o filho influenciou Ronaldo a usar looks mais joviais, com algumas marcas bem famosas estampando os kits. "Hoje, nós dois temos um estilo mais casual, gostamos de peças em linho, calças com cortes mais ajustados. Em tese, um estilo mais básico e elegante", finaliza Guilherme.

Guilherme e Ronaldo influenciam um ao outro e costumam usar as mesmas peças (foto: Arquivo pessoal)

Uma relação melhor

De acordo com a consultora de imagem Pamella Guimarães Flores, o boom da moda tal pai, tal filho, nasceu para ampliar ainda mais essa relação de ambos — algo que, no passado, não era tão presente. "Um pai hoje se preocupa mais com o exemplo que dará ao filho, e isso também envolve a forma como se vestem", cita a especialista.

Graças a essa interação, os filhos têm o poder de influenciar os pais. Segundo Pamella, essa conexão permite uma troca de respeito e admiração entre eles. Por isso, e cada vez mais interessados em estar próximos de seus herdeiros, essa combinação de peças com ar familiar surge de maneira mais forte nas tendências atuais.

Os pais querem ficar mais "moderninhos" para participarem melhor da vida do filho. E o estilo, que é o espelho da personalidade, do comportamento e da aparência, é fundamental nisso", elenca a consultora de imagem.

O pai moderno

Essa forma de pensar e viver a vida é um dos lemas de Renato Brandi, 43, conhecido nas redes sociais como "O pai moderno". No TikTok, por exemplo, s vídeos diferentes lhe renderam mais de 359 mil seguidores, e mais de 8 milhões de curtidas. As preferências, é claro, advém do filho, Guilherme Brandi, 18.

Ele, inclusive, é responsável por gravar os registros descontraídos do pai, seja assistindo aos jogos do Corinthians, seja cantando músicas do trap e do rap nacional, ao lado de artistas marcantes do cenário, como Yunk Vino, Mc Pedrinho e Veigh. "Eu não tive pai, perdi o meu com 4 anos. Mas tento ser para os meus filhos esse paizão moderno, que faz parte da rotina deles", acrescenta.

Por isso, Renato esbanja seu estilo despojado na internet, sem medo dos julgamentos. Além disso, ser mais tradicional não é uma das prioridades do influencer. Em tom descontraído, acredita que, mesmo estando na casa dos 40, não precisa deixar de se vestir do jeito que gosta. Se dependesse dele, andava apenas de sandália e camisa de time. "Você nunca vai me ver de terno. Só se eu precisar me arrumar muito", destaca.

Outras peças também fazem parte do closet de Renato, como moletons mais largos e outros itens despojados. Na grande maioria, estes são do filho Guilherme, de quem recebe grande influência em relação à moda. No mais, O pai moderno, como é chamado, pretende preservar esse estilo, e garante: não quero envelhecer nunca.

Renato e o filho Guilherme são parceiros em todas as áreas da vida (foto: Arquivo pessoal)

A atualidade

O mundo mais dinâmico e interativo, abre uma preocupação maior com o vestuário dos pais. Pamella Guimarães afirma que há várias definições e estilos desse público nos dias de hoje. "Os mais conhecidos são os chamados de universais, que são: clássicos, esportivos, elegantes, exuberantes (dramático), românticos, criativos e sexy. Deles originam-se outros tantos, que são a mistura entre eles ou até mesmo uma característica isolada", complementa.

Assim, levando em consideração a busca por uma identidade mais fiel, é difícil apontar as tendências mais comuns na atualidade. Porém, pensando nas novas construções de looks por parte de cada indivíduo, além do universo social e virtual, os estilos despojados e dinâmicos seriam os mais tradicionais, assim como o social foi no passado — mas permanecendo sempre em alta no presente.

“Ela sempre me elogia”

O empresário Luiz de Souza Júnior, 55, gosta de estar sempre alinhado com as tendências, para ficar atualizado e não se tornar uma referência do passado. Segundo ele, tem muita atenção com as peças que usa, em especial nos termos de corte e estrutura. “Adoro algo que seja ecologicamente pensado, que tenha uma pegada de sustentabilidade. Procuro entender as marcas e as fábricas”, completa.

Para ele, a moda precisa estar associada não somente a estética, mas também a liberdade. Pensando sempre na mobilidade do dia a dia, desde o sapato confortável até a camisa bem ajustada. Essa é a forma preferida do empresário: menos é mais. Seu estilo predileto é o casual day, com um tom despojado, claro, mas sem perder a formalidade. Uma jaqueta, camisetas alinhadas com o dia de trabalho estão sempre compondo o look de Luiz Souza.

E nessa identidade visual, ele tem uma consultora de imagem de excelência. A filha Maria Eduarda, 13, é uma das principais influências de Luiz. “Ela sempre fala, papai tá bonito, papai, pode trocar. A visão dela é muito interessante”, conta o empresário. Além disso, quando a pequena elogia, ele se sente ainda melhor com a roupa. Sem dúvidas, Maria Eduarda é uma fonte de inspiração enorme, em todas as áreas da vida do pai.

Uma de suas fontes de inspiração de Luiz é a filha Maria Eduarda, que é a consultora de moda particular dele (foto: Arquivo pessoal)