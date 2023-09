O começo da primavera traz dias com temperaturas amenas e é conhecido pela floração de diversas plantas. Na moda, não é diferente. As estampas e as cores ficam em evidência em roupas, sapatos e maquiagens. As tendências primavera-verão seguem, normalmente, uma constância com outros anos. "Elas costumam chegar com tons quentes e claros, roupas com shapes leves e despojados, bem fluidos e descomplicadas", detalha o estilista Marlon Leal, de 29 anos.

Marlon, que também é designer de estampas, fala sobre o retorno de peças como saias longas, além dos vestidos esvoaçantes e livres. A renda também é uma forte tendência, e o metalizado continua em alta na temporada.

A consultora de moda Miriã Oliveira, 28 anos, fala sobre essas características também. Ela cita o aumento da temperatura na estação para justificar a alta de tecidos mais leves. "Tendência da vez são as batas, que voltaram com tudo, acompanhadas das pantalonas, que vão ficar ainda por um tempinho conosco", detalha a consultora.

O mix de estampas sempre fica em alta durante a primavera (foto: Fotos: Farm/Divulgação)

Mix de estampas

"Em toda primavera, as estampas ficam em evidência", explica Miriã. A consultora aposta que, este ano, as listras e os poás — estampa de bolinhas — serão apostas. Além disso, o floral vai estar bem presente, como geralmente ocorre na temporada.

A junção dessas estampas também é destaque, como explica o estilista Marlon Leal: "O mix de estampas está em evidência. É jovem e inovador misturar diferentes estampas e desenhos", explica. Para ele, essa mistura funciona principalmente em vestidos e peças descomplicadas, mas sempre com cuidado para manter o equilíbrio das cores e dos desenhos.





Como usar

Marlon utiliza o exemplo de animal print para ajudar a combinar as estampas. Ele indica a busca de cores análogas aos tons da estampa, ou seja, cores parecidas em nuance e contraste. Além de ser possível adicionar cores frias opostas para dar realce às manchas do animal print. "Algo nesse sentido de tentar manter uma harmonia um pouco divergente", finaliza o estilista.

Sejam inovações ou estilos antigos que voltem, as tendências de moda pautam o jeito de vestir. E para Denise Santana, 34 anos, seu jeito de vestir é muito mais que aparência. "O visual comunica o que eu sou", afirma a advogada, que também é cliente de Miriã.

