Poros dilatados podem ser reduzidos? Veja cinco técnicas de tratamento

Embora muitas pessoas queiram um tecido liso, a pele tem poros. Mas eles podem ser reduzidos quando seu tamanho aparente incomoda, mas esse é um desafio em tratamentos estéticos, uma vez que esse tamanho é determinado geneticamente: “Ele está relacionado ao tamanho da glândula sebácea subjacente, com glândulas maiores produzindo poros maiores. Existem várias causas, como uso de cremes e cosméticos inadequados; poluição; resíduos oleosos (graxas e solventes); acne persistente; e genético (principal causa)”, explica o dermatologista Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

O médico explica que geralmente os poros são extremamente pequenos (em média 150micra – 0.15mm), mas quando estes poros dilatam eles podem chegar a 10 vezes esse valor. “A questão é apenas estética, portanto, toda vez que isso incomodar é possível já se iniciar um tratamento”, explica o médico.

Skincare específico

A acne obstrui os poros, o que pode torná-los mais visíveis. Usar um limpador com ácido salicílico pode ajudar, segundo Maria Eugênia Ayres, farmacêutica e gerente técnica da Biotec Dermocosméticos: “Nesse caso, ativos como Acneol SR, uma composição exclusiva de ácido salicílico, zinco, silício e enxofre, podem ser usados para ação seborreguladora, além de estimular a renovação celular”, diz a farmacêutica.

Logo depois, é indicado usar hidratantes com miniporyl: “Esse ativo é um extrato de trevo vermelho. O ativo conta com a Biochanina A, um flavonoide potente antioxidante e inibidor da 5-redutase, enzima responsável pelo aumento da oleosidade da pele”, afirma a farmacêutica.

Com isso, o ativo reduz o tamanho dos poros e a oleosidade, além de deixar a pele luminosa. Miniporyl pode inclusive estar presente em hidratantes para peles oleosas. Os dermatologistas também podem indicar retinóides para tratamentos noturnos.

Esfoliação com sementes de apricot

Apesar de não resolver definitivamente questões ligadas a poros extremamente dilatados, a esfoliação pode tornar os poros menos visíveis: “No entanto, o poro pode ser expandido por sebo retido e restos de pele. Esses materiais podem ser removidos para minimizar a aparência dos poros com o uso de dispositivos de limpeza facial mais recentes e um esfoliante”, diz a dermatologista Abdo Salomão Jr.

Para obter os resultados desejados, é preciso esfoliar com segurança para evitar danos à pele. A esfoliação tem uma tripla tarefa:

1- Complementar a higienização

2- Remover oleosidade (e células mortas)

3- Desobstruir os poros

O ideal é utilizar esfoliantes não abrasivos: "É indicado um produto com sementes de apricot (damasco), que são ideais para hidratar e higienizar o tecido cutâneo. Além disso, por não ter esferas sintéticas, o produto pode ser utilizado todos os dias, diferentemente dos esfoliantes tradicionais”, explica Ana Paula Kascher, diretora comercial da B.URB (empresa de cosméticos).

Laser

O laser de picossegundos pico ultra 300 é uma tecnologia diferente, porque ele tem reação fototérmica para fechar os poros: “Tradicionalmente, os lasers funcionam assim: a energia luminosa do laser chega até as camadas superficiais de pele e, quando atinge o seu alvo, é convertida em calor, em uma reação fototérmica. Já o laser de picossegundos não: é uma reação fotoacústica, porque o tempo de exposição é tão curto, que não transfere calor, não dá tempo. Apenas fragmenta o alvo em micropartículas que são absorvidas. Para tratar poros abertos, usamos uma pasta de carbono na pele que penetra nos poros e depois aplicamos o laser em cima; a tecnologia desempenha um efeito fotoacústico na pasta de carbono que está dentro dos poros. Isso faz com que a parede dos poros cole uma na outra e o poro se fecha. É algo muito inovador”, explica Abdo Salomão Jr.



A indicação, conforme o dermatologista, é de duas sessões por ano, porque essa é uma tendência genética: "Depois de cada tratamento, a pele fica no máximo um pouco avermelhada, não fica edema e o paciente pode até voltar ao trabalho imediatamente. Não tem dor".

Radiofrequência e laser

Segundo Abdo Salomão, a associação da radiofrequência microagulhada eletroderme com o laser 2940 pro collagen resolve o problema com efeito benéfico sobre a textura da pele: "A radiofrequência microagulhada eletroderme penetra profundamente na pele, promovendo coagulação, aquecimento e reorganização das fibras de colágeno. A temperatura da derme chega até a 70ºC, estimulando a regeneração celular por meio do processo de cicatrização, a proliferação de células-tronco e estímulo da síntese de elastina, da neocolagênese (produção de colágeno) e angiogênese (proliferação de vasos sanquíneos)", explica o médico. Já o laser 2940 pro collagen age na derme estimulando intensamente o colágeno. Este novo colágeno melhora o tônus da derme fazendo com que os ductos das glândulas se fechem com melhora da sua aparência", completa. A associação é feita da seguinte maneira: um mês é feito o eletroderme, no segundo o pro-collagen: "Em três meses a melhora é exuberante e definitiva", garante o médico.

Sem furinhos na pele

Os tratamentos rejuvenescedores a laser nem sempre precisam lesionar a camada mais superficial da pele – o que exige alguns dias longe das atividades diárias. Um exemplo é o total remake, um laser erbium glass com comprimento de onda de 1350 nanômetros: “Este laser tem afinidade pela água, sendo interessante para tratamentos onde a produção de colágeno é desejada. Esse é um tratamento não ablativo, ou seja, não faz furinhos na pele, mas age na derme promovendo coagulação, o que estimula colágeno”, explica a dermatologista Daniella Curi.

Além dos poros abertos, o tratamento também melhora as cicatrizes de acne e a textura da pele, ajudando também a tratar linhas finas. Apesar de não lesionar a camada superficial, o tratamento não é indolor, mas o uso de anestésico tópico ou resfriador externo auxiliam bastante no manejo dessa sensação. No geral, são indicadas de três a cinco sessões, com intervalo mensal entre elas.

E o dermatologista lembra que o filtro solar deve ser utilizado todos os dias. “Quanto mais o sol danifica sua pele, menos firmeza ela tem. Quando a pele começa a perder a firmeza, os poros ficam mais visíveis", recomenda Abdo Salomão.