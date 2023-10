Setores da sociedade se unem em defesa da primeira infância

Representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) reuniram-se em Brasília, nesta quinta-feira (26/10), com a Roche, empresa global de biotecnologia, prefeitos, secretários municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e representantes do setor privado para promover a intersetorialidade e o intercâmbio de boas práticas e sistemas de informação, além da atenção integral e integrada, na primeira infância.

Diversas evidências demonstram a importância da primeira infância. O investimento nessa fase é considerado de alto retorno positivo a longo prazo, relacionado a melhor qualidade de vida e, futuramente, melhor colocação no mercado de trabalho, melhores salários e oportunidades profissionais.

Para garantir o cuidado integral nessa etapa, o Unicef desenvolveu a estratégia UAPI — Unidades Amigas da Primeira Infância, em parceria com a Roche, com o objetivo de contribuir com seis capitais, Belém, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Luís e Fortaleza, na promoção de serviços públicos de excelência para a primeira infância.

A UAPI é uma estratégia de assistência técnica, que oferece ciclos de capacitação, monitoramento, acompanhamento e certificação da melhoria da oferta de serviços e diálogo entre profissionais e famílias para melhor comunicação sobre o desenvolvimento das crianças de até seis anos de idade, atendidas em Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS) e Unidades de Educação Infantil.

Os resultados do último ciclo da iniciativa foram temas do evento desta quinta. Em apenas um ano, 469 unidades básicas de saúde (UBS) e 106 unidades de educação infantil participaram da UAPI e 235 foram certificadas por melhorar indicadores relacionados ao atendimento na primeira infância. Nas unidades que participam, houve importantes melhorias nos indicadores de saúde, com destaque para o aumento de 40,2% no percentual de crianças imunizadas e 22,6% na prevalência de crianças até 6 meses em aleitamento materno exclusivo, entre outros.

Para Lorice Scalise, presidente da Roche Farma Brasil, a iniciativa é avaliada de forma totalmente positiva. “Nós temos uma parceria de sucesso, porque temos um objetivo em comum, que é trabalhar a primeira infância e cuidar das crianças.” A presidente declara que a responsabilidade social na Roche é um pilar estratégico superimportante que tem como objetivo estar aliado a projetos que transformem de maneira profunda.

Em um ano, mais de 2,9 mil profissionais de saúde e educação infantil foram capacitados por meio da estratégia UAPI. A capacitação on-line é composta de três módulos que abordam a atenção integral e integrada da rede de serviços básicos para a primeira infância. Além disso, ocorreram capacitações presenciais sobre atendimento às crianças com deficiência e doenças raras e prevenção contra as violências nessa fase da infância.

“Não é só sobre adesão da iniciativa, mas sobre sensibilização, a importância da primeira infância, sobre as gestões municipais priorizarem a pauta do desenvolvimento infantil, entendendo as suas diferentes dimensões de saúde, nutrição, proteção, educação e realizando estímulos”, explica Maíra Souza, oficial de Primeira Infância do Unicef no Brasil.

Maíra conta que a metodologia surgiu em Fortaleza e que, além das outras cinco capitais que já participam, lançarão em novembro o convite para que São Paulo e Manaus entrem na iniciativa, expandindo cada vez mais o número de unidades que a aderem.

