Ano Novo: veja 10 mensagens para compartilhar com os colegas

O ano novo traz a expectativa de mais um período de realizações. Quando o final de dezembro se aproxima, cresce o desejo de mudança e renovação. A data provém do calendário juliano, imposto pelo imperador romano Júlio César em 46 a.C. Os romanos se basearam no calendário lunar para organizar o tempo e a escolha de iniciar o ano em janeiro partiu da decisão do imperador de sincronizá-lo ao ciclo solar. No entanto, os egípcios comemoravam a chegada de um novo ano em julho, e os gregos, em março.

Independente da data, o momento é de celebração pelas conquistas do ano que se passou, com esperança para o que se inicia. Assim, mandar mensagens com bons desejos é tradicional no réveillon. Confira algumas frases para usar e se inspirar neste momento de celebração.

Mensagens para o Ano Novo:

Que o ano que se inicia renove suas energias e sua disposição para fazer o que ama. Desejo-lhe um ótimo 2024!

Gostaria de te agradecer por estar comigo durante este ano que passou. Que possamos compartilhar ótimos momentos em 2024.

Que 2024 lhe traga alegria para comemorar, paz para descansar e sabedoria para refletir. Um feliz e próspero ano novo!

Meus desejos para o próximo ano são amor, alegria, felicidade e prosperidade. Muita luz para você e sua família.

Que o novo ano lhe traga ótimas notícias e momentos de alegria incomparáveis. Feliz 2024!

Que 2024 seja alegre, feliz e leve. Desejo-lhe 366 dias de sabedoria e paz, mesmo nos momentos desafiadores.

Em 2024, desejo a você tudo o que possa te fazer feliz. Que você possa alcançar suas metas e conquistar seus sonhos.

Que seu coração receba 2024 repleto de amor e paz. Uma boa passagem de ano para você e suas pessoas queridas!

Que a emoção do novo ano te contagie e ilumine seu caminho nos próximos desafios. Feliz 2024!