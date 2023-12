Natal sem carne: aprenda a fazer uma ceia vegana completa

O Natal é, sem dúvida, um dos principais momentos de confraternização do ano, e a ceia desempenha um papel crucial na união entre familiares e amigos. No entanto, montar uma refeição que se adeque a todos os tipos de paladares e estilos de vida pode não ser uma tarefa fácil. A alimentação vegana, por exemplo, torna-se cada vez mais comum. Apenas no Brasil são mais de 35 milhões de pessoas que se declaram veganas ou vegetarianas.

O peru — ou alguma ave semelhante — costuma ser o principal prato da ceia, mas há modos de substituí-lo e criar uma refeição livre de carne animal. A chef de cozinha e consultora gastronômica Leninha Camargo pontua que em um primeiro momento, a ideia de oferecer opções veganas pode parecer difícil, mas na verdade, não é. “Oferecer opções veganas pode parecer mais oneroso e complicado, mas na verdade, ao explorar a criatividade e criar pratos com alimentos comuns, você acaba por oferecer combinações nutritivas e de baixo custo”, comenta.

“Com criatividade, é totalmente possível criar uma infinidade de pratos onde texturas, cores, aromas e sabores se juntam para oferecer as experiências mais incríveis não só para o público vegano, mas a todos os comensais que são adeptos das proteínas animais. Hoje temos alimentos vegetais que superam o teor proteico de certas carnes, peixes e ovos”, explica Leninha.

Segundo a consultora gastronômica, entre as opções de proteínas estão o tremoço e o PANC, ora-pro-nobis, que faz parte de muitas preparações clássicas da culinária mineira. Além do tradicional tofu, que pode ser um produto versátil, usado desde a entrada até a sobremesa. “Produtos como os cogumelos com suas variedades e versatilidade, a pupunha e as inúmeras opções de pancs disponíveis hoje no mercado também são alguns dos itens que podemos usar e surpreender”, sugere a chef.

Para ajudar na missão de montar uma ceia criativa, gostosa e inclusiva, Leninha Camargo dá dicas de pratos que podem ser preparados para as celebrações. “Carpaccios de legumes e frutas são incríveis e aguçam os paladares mais apurados, como por exemplo uma criação minha que é sucesso: carpaccio de abóbora cabotia, vinagrete de pimenta de cheiro e toast de amêndoas”, sugere Leninha e ensina a receita.

Entre outras opções sugeridas pela chef está o carpaccio de figo fresco, moquecas que podem ser preparadas usando produtos da terra como caju, banana, pupunha e outros. “Não deixam a desejar em nada aos tradicionais de peixe. Uma das mais procuradas é a de banana da terra com castanha de caju e emulsão de coentro”, comenta.

Leninha explica que os ceviches e crudos também são preparações que não só podem como devem ser criados com frutas como manga, caju, cajá-manga e morango. “O ceviche de cajuzinho do cerrado, além de valorizar o produto da terra e o pequeno produtor, é uma explosão de sabores”.

“No meu menu, as canoas de pupunha fresca assada na brasa e servida com um azeite de ora-pro-nobis fazem o maior sucesso. Meu risoto de quinoa com cogumelos frescos e taioba é sucesso”, comenta sobre os pratos queridinhos entre os clientes. Confira a receita em vídeo:

Sugestão de pratos para montar um menu de três etapas

Entradas

— Salpicão de frutas frescas, secas e castanhas

— Carpaccio de abóbora

— Ceviche de cajuzinho do cerrado

Pratos Principais

— Risoto de quinoa, cogumelos e taioba

— Moqueca de banana da terra, castanha de caju e emulsão de agrião

— Pupunha braseado, toast de tofu e azeite de ora-pro-nobis

Sobremesa

— Pain perdu ao couli de frutas vermelhas

— Arroz de amêndoas brulle

Hora de prepara as receitas!

Carpaccio de abóbora e castanhas caramelizadas

Ingredientes:

— 200 gramas de abóbora cabotia descascada e cortada finamente com mandolina ou descascador de legumes;

— 1 pimenta dedo de moça sem semente triturada;

— 1 cebola de cabeça roxa cortada finamente em meia lua;

— Meia colherinha de café de gengibre triturado;

— Suco de 2 limões;

— 1 colher de chá de talos de coentro cortadinho;

— 100 gramas de castanhas de sua preferência (caju, amêndoas, amendoim, nozes etc);

— 50 gramas de açúcar;

— Sal ou lemon pepper a gosto.

Modo de preparo: Caramelizar as castanhas com o açúcar e reservar para esfriar

Juntar os ingredientes todos com a abóbora, misturar bem, deixar marinar por 30 minutos na geladeira, empratar, decorar com folhas de coentro fresco, raspas de 1 limão e as castanhas caramelizadas.

Servir como entrada ou salada ou como acompanhamento.

Polenta italiana, cogumelos frescos e Ora-pro-nobis

Ingredientes:

— 50 gramas de polenta italiana;

— 1 colher de sopa de alho triturado;

— 3 colheres de sopa de azeite extravirgem;

— Sal e pimenta do reino a gosto;

— 100 gramas de mix de cogumelos frescos cortados;

— Folhas de ora-pro-nobis fresca;

— Meia colher de café de açafrão;

— Cebolinha, salsinha e raspas de limão a gosto;

Modo de preparo: Colocar um pouco de azeite na panela e fritar o alho, na mesma panela ir puxando os cogumelos, o ora-pro-nobis deixando tudo reservado. Ainda na mesma panela colocar o açafrão e deixar tostar levemente, colocar 300 ml de caldo de legumes, mexer até engrossar, acerte a textura ao seu gosto colocando mais líquido. Ajuste temperos.

Empratar individualmente ou em travessa compartilhada.

Por cima acomodar os cogumelos, o ora-pro-nobis. Finalizar com cebolinha, salsinha e raspas de limão.

Nota: para não veganos, diminuir o volume de caldo de legumes acrescentar antes de empratar 200gr de creme de leite e finalizar com parmesão ralado.