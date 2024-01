Para brilhar em 2024! Os looks mais requisitados para o ano novo

A transição para o novo ano é reconhecida como um momento de encerramento e renovação de ciclos. Nessa perspectiva, escolher a roupa apropriada para a ocasião torna-se mais do que uma prática banal, é uma celebração simbólica do que desejamos para os meses vindouros. Pensando nisso, a Revista preparou um editorial com uma cuidadosa seleção de looks para o réveillon, destacando a tendência da moda metalizada.

A proposta é receber 2024 com muito brilho e estilo. Abraçar os metalizados com versatilidade, destacando personalidade, conforto e elegância, e assegurando um visual deslumbrante para qualquer local escolhido para passar a virada.

O produtor de moda e styling Roberto Schiavinato enfatiza a expressão máxima de estilo e empoderamento ao combinar o clássico branco do ano-novo com metalizados em formas fluidas. Dos vestidos longos aos pontos de luz, cada peça é concebida para brilhar e destacar quem a veste. "A moda metalizada é versátil, permitindo que mulheres brilhem tanto de dia quanto de noite, com opções que vão desde trajes luxuosos até looks descontraídos para a praia."

Se a ideia for explorar os tons metálicos de forma monocromática, Roberto sugere a combinação de salto dourado brilhante com vestido e bolsa de paetês, estendendo a harmonia aos acessórios. No entanto, ele ressalta que não há regras fixas, permitindo a liberdade de aderir a uma paleta monocromática ou mesclar tons metálicos, como prata, rosé e ouro.

Roberto destaca ainda a presença da moda glam e do mermaid core, com a exuberância das escamas de sereia e dos paetês, nas tendências para este fim de ano. Ele encoraja o uso dos tons metálicos não só nas roupas, mas também em acessórios, batons e unhas. "Após dois anos de pandemia, essa moda ressurge", destaca. Para os homens, a sugestão é incorporar tons crus, neutros e estampados, trazendo elegância confortável para qualquer evento.

Look 1

Carla Kethely Pinheiro veste



Vestido rosa paetê (R$ 798) e brinco rosê (R$ 49), ambos da 2 Tempos Taguatinga Shopping

Sandália metal champagne (R$ 349), da Mr. Foot Taguatinga Shopping

Felipe Fontenelle veste



Camisa polo de cor bege tupi (R$ 197) e calça sarja John (R$ 399), ambas da Colcci Taguatinga Shopping

Mocassim nobuck cinza (R$ 349), da Mr. Foot Taguatinga Shopping

Look 2

Carla veste

Vestido com alças paetê tamanho (R$ 669,90); sandália preta (R$ 449,90) e bolsa tiracolo matelassê (R$ 469,90), todos da Lez a Lez Taguatinga Shopping

Brinco prata (R$ 119), da 2 Tempos Taguatinga Shopping

Felipe veste

Calça masculina pantalona R($ 219,99) e camisa ML masculina (R$ 219,99), da Hering Taguatinga Shopping

Look 3

Carla veste



Blazer Ponto Roma (R$ 799,90); short alfaiataria (R$ 799,90). sandália offwhite (R$ 349,90); bolsa Charm mini bag (R$ 499,90); brinco shine silver (R$ 449,90); pulseira Riviera de ródio branco com zircônia (R$ 299,90 e anel com pedra de cristal (R$ 349,90), todos da Carmen Steffens Taguatinga Shopping

Felipe veste



Camisa estampada Relax (R$ 437) e bermuda (R$ 378), da Colcci Taguatinga Shopping

Look 4

Carla veste



Vestido paete (R$ 847) e bolsa feminina crossbody paetê (R$ 579), da Colcci Taguatinga Shopping

Brinco argola (R$ 49) e pulseira dourada (R$ 69), da 2 Tempos Taguatinga Shopping

Salto Diamante Ouro Light (R$ 199), da Mr. Foot Taguatinga Shopping

Felipe veste



Calça masculina super skinny (R$ 449); camisa (R$ 399) e camiseta (R$ 149), todos da Damyller Taguatinga Shopping

Sapato selaria Taupe marrom (R$ 199,99), da Mr. Foot Taguatinga Shopping

Complementando o look

Para acrescentar harmonia aos looks e realçar a beleza da modelo Carla Kethely, a maquiadora Natália Collyn, 26 anos, especialista em make beauty, que ressalta a beleza natural das clientes, criou uma maquiagem coringa e sofisticada para esperar 2024. "Optei por uma make com o toque perfeito de brilho, adequada para todos os tons de pele", explica.

Como uma opção prática e que destaca os traços naturais do rosto, a make feita por Natália para o editorial da Revista, é ideal para o ano novo, quando os compromissos para organizar a casa para as celebrações ocupam a agenda de forma integral. Assim, para ajudar aquelas que não têm tempo para ir ao salão e procuram técnicas para reproduzir uma make elegante, a maquiadora explica o passo a passo.

O passo a passo



- Para começar, é crucial limpar e hidratar a área do rosto. Esse passo é importantíssimo para a fixação dos produtos e a duração da maquiagem. Além disso a utilização de blindagem, produto que ajuda na resistência da maquiagem, é recomendado.

- Depois da preparação, a base é usada para corrigir e criar uma fundação para a pele. Nessa etapa, é necessário ficar atenta para a escolha de um produto que combine com o tom da pele, para garantir um aspecto natural e uniforme. Depois, com um corretivo mais claro, ilumine o centro do rosto.

- Com o rosto já pronto, é hora de aplicar o contorno. Na make feita por Carla, ele foi utilizado para devolver as sombras naturais do rosto, muitas vezes apagadas pela base. É interessante usar em um tom mais escuro que a pele e, de preferência, em creme. A aplicação é indicada nas áreas da maçã do rosto, laterais do nariz e na linha do maxilar.

- Para o acabamento, foi usado pó translúcido para suavizar a make e selar a pele. Utilizando uma esponjinha de veludo ou um pincel, para evitar excessos na pele, a aplicação do produto atribui à maquiagem um aspecto mais seco e sem brilho extremo.

- Passando para os olhos, use lápis e pastinha modeladora para deixar os fios da sobrancelha no lugar. Depois, aplique uma sombra neutra na pálpebra, para criar uma fundação para a área, no tom marrom. Em seguida, utilize uma sombra brilhante por cima, de preferência em tons dourados ou prateados, clássicos das celebrações de fim de ano. A maquiadora Natália Collyn usou um brilho mais voltado para o dourado, chamado pérola.

- Em seguida, use o delineador para a criar um esfumado. Com o auxílio de um pincel, é possível aplicar a técnica, que atribui um olhar mais marcante para o rosto.

- Depois, aplique a máscara de cílios e utilize cílios postiços. Cortados no meio e colados no canto externo dos olhos, eles preencheram as pálpebras, realçando o olhar de forma natural.

- No final da maquiagem, a aplicação do blush em creme ajuda na criação de um aspecto suave e viçoso para a pele.

- Para a boca, a tendência “diamond lips” traz brilho e realça os lábios. A técnica consiste em fazer o contorno dos lábios com um lápis marrom, aplicar um iluminador nos centro da boca e depois utilizar um gloss incolor como toque final.

- Para finalizar a make, borrife o spray fixador, para manter a maquiagem intacta até o fim da festa.

Fonte: Natália Collyn (@nataliacollynbeuty) especialista em make beauty e noivas

Penteado elegante e versátil

A utilização de tranças afros é uma escolha perfeita para aquelas que querem um penteado estiloso para a virada do ano. Além disso, combinam com diferentes roupas e acessórios. No caso da modelo Carla Kethely, a trancista Laura Déborah, do Studio Dias, e outras três profissionais demoraram seis horas para terminar as tranças, chamadas de Gipsy Braids, uma mistura de tranças e cachos, com cabelo sintético e orgânico. “Foi um processo bem tranquilo, sem pressa e divertido”, explica Laura. O tempo de aplicação pode parecer longo, mas a duração do penteado também é: em média, é possível ficar com penteado por dois meses sem causar prejuízos ao cabelo.

Esse tipo de trança vem crescendo como uma grande tendência no mundo afro e, para a manutenção da beleza do penteado, Laura Déborah indica uma série de cuidados no dia a dia. A lavagem das tranças deve ser feita uma vez por semana, sempre pela manhã. “Usando o xampu diluído na água e com movimentos leves, enxague bem e deixe secar naturalmente”, completa. Além disso, evite molhar o cabelo em banhos de piscina, cachoeiras e mar, mas, se ocorrer, a utilização de secadores pode ser bem -inda, mas sempre tomando cuidado com o couro cabeludo.

Outras medidas necessárias são com os cachos do penteado. Para mantê-los bonitos e definidos durante o réveillon, a trancista indica a aplicação de ativadores de cachos ou outros cremes de pentear. “Sempre com atenção para não passar na raiz, mas, sim, na extensão das tranças.” Cuidados ao dormir também são necessários. Segundo a trancista, o uso de touca de cetim no momento de descanso é indispensável. “A touca ajuda a manter o brilho e o movimento do cabelo, evitando embolar e criar frizz.”

