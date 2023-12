7 drinks para as festas de Ano-Novo

Comemorar a chegada do Ano-Novo com família e amigos pode ficar ainda mais especial com bons drinks. Fáceis de preparar, essas bebidas são deliciosas e muito bonitas – algo que vai agradar os olhos e o paladar dos seus convidados. A seguir, confira algumas receitas sugeridas pelo mixologista Gui Jaroschy e pelo head bartender Denis Giuliani, do IRENE BAR – Hotel Savoy da rede Rocco Forte Hotels.

Jasmine Margarita

Ingredientes

20 ml de tequila

10 ml de suco de limão fresco

4 colheres de sopa de chá-verde de jasmim

100 ml de água

100 ml de suco de romã

2 colheres de sopa de açúcar

2 gotas de bitters de laranja

Gelo a gosto

1/ 2 rodela de laranja e 1 rodela de limão para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Após, retire do fogo e adicione o chá-verde de jasmim. Tampe e deixe descansar por 8 minutos. Retire o chá da panela, acrescente o suco de romã, o açúcar e mexa até dissolver completamente. Em seguida, transfira a mistura em uma coqueteleira, junte a tequila, o suco de limão, as gotas de bitters, as pedras de gelos e agite bem. Disponha o drink em um copo e decore com as rodelas de laranja e limão. Sirva em seguida.

Scent of Woman

Ingredientes

60 ml de whisky

15 ml de suco de limão fresco

15 ml de xarope de açúcar

Gotas de bitters de laranja, espuma de lavanda e pedras de gelo a gosto

Raspas de laranja para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque todos os ingredientes, exceto a espuma de lavanda e as gotas de bitters. Agite bem, coe o gelo do copo e agite novamente. Despeje o coquetel em um copo, adicione gelo e cubra com a espuma de lavanda. Junte as gotas de bitters e decore com as raspas de laranja. Sirva em seguida.

Paloma

Ingredientes

60 ml de tequila

15 ml de néctar de agave

15 ml de suco de limão fresco

20 ml de suco de toranja rosa fresco

Casca de toranja para decorar

Sal para decorar

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque o sal em um prato e passe a borda do copo sobre ele. Disponha o gelo no copo, junte a tequila, o suco de limão, o suco de toranja, o néctar de agave e misture bem. Decore com a casca de toranja e sirva em seguida.

Margarita de melancia (Imagem: Rimma Bondarenko | Shutterstock)

Margarita de melancia

Ingredientes

45 ml de tequila

15 ml de licor de laranja

15 ml de suco de limão fresco

Gelo e pedaços de melancia sem sementes a gosto

sem sementes a gosto Sal para decorar

Modo de preparo

Coloque o sal em um prato, molhe a borda do copo com limão e passe no sal. Reserve. Em uma coqueteleira, coloque o suco de limão, o licor de laranja, a melancia e amasse até dissolver a fruta. Acrescente a tequila e agite. Disponha as pedras de gelo no copo e adicione a bebida. Sirva em seguida.

Dica: decore a bebida com pedaço de melancia e fatias de limão e pimenta jalapeño.

Gimlet

Ingredientes

45 ml de gin

15 ml de Cordial de lima e limão

Raspas de limão para decorar

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes em uma coqueteleira e bata bem o drink. Despeje a bebida em um copo para martini, decore com as raspas de limão e sirva em seguida.

Martini Grand Prix

Ingredientes

45 ml de martini

30 ml de suco de laranja fresco

350 ml de cerveja

Ramos de hortelã e casca de laranja para decorar

Gelo a gosto

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes, exceto a cerveja, em uma coqueteleira e misture bem. Coe o gelo do copo e despeje o coquetel em uma taça de vinho com gelo. Adicione a cerveja e decore com os ramos de hortelã e a casca de laranja. Sirva em seguida.

Espumante com morango

Ingredientes

5 morangos picados

picados 1 1/2 colher de sopa de açúcar

6 mirtilos

3 ramos de tomilho

Espumante rosé e gelo a gosto

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, coloque os morangos, o mirtilo, o açúcar e amasse bem. Transfira a mistura para uma taça, junte as pedras de gelo, o espumante e mexa para incorporar. Finalize com os ramos de tomilho e sirva em seguida.