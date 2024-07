6 receitas de tapioca fit para o pré-treino

Adicionar a tapioca nas refeições antes do treino tem muitas vantagens, tanto para o bolso quanto para a alimentação. Isso porque esse ingrediente combina com diversos recheios, tem um alto custo-benefício e é uma opção saudável para as dietas, visto que não contém conservantes e é fonte de energia rápida, essencial para um bom resultado durante os exercícios físicos.

A seguir, confira 6 receitas de tapioca fáceis e deliciosas para você incluir no seu dia a dia e evitar a fadiga!

Tapioca com tomate e rúcula

Ingredientes

4 colheres de sopa de goma de tapioca

1 tomate sem sementes e cortado em rodelas

sem sementes e cortado em rodelas 1 xícara de chá de folhas de rúcula

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Com a ajuda de uma peneira, peneire a goma de tapioca sobre uma frigideira até cobrir todo o fundo. Leve ao fogo médio por 2 minutos. Com cuidado, vire a tapioca e cozinhe o outro lado por mais 2 minutos. Em seguida, recheie metade da massa com o tomate e as folhas de rúcula. Polvilhe com orégano e sal, dobre e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Tapioca com banana e mirtilos

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 xícara de chá de mirtilos

Modo de preparo

Com a ajuda de uma peneira, peneire a goma de tapioca sobre uma frigideira até cobrir o fundo. Leve ao fogo médio até as laterais começarem a desprender da panela. Com cuidado, vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e, com a ajuda de uma colher, recheie metade da tapioca com pasta de amendoim. Adicione a banana e os mirtilos e dobre a massa. Sirva em seguida.

Tapioca com goiabada e queijo branco

Ingredientes

2 colheres de sopa de goma de tapioca

60 g de goiabada fatiada

fatiada 2 fatias de queijo branco

1/4 de xícara de chá de água

Modo de preparo

Com a ajuda de uma peneira, peneire a goma de tapioca sobre uma frigideira até cobrir o fundo. Leve ao fogo médio até as laterais começarem a desprender da panela. Com cuidado, vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque a goiabada e a água e leve ao fogo médio até derreter. Desligue o fogo, disponha o doce em uma das metades da tapioca e cubra com o queijo. Dobre a massa e sirva em seguida.

Tapioca com ovo (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)

Tapioca com ovo

Ingredientes

3 colheres de sopa de goma de tapioca

1 ovo

1 pitada de sal

1 colher de sobremesa de óleo de coco

Modo de preparo

Com a ajuda de uma peneira, peneire a goma de tapioca sobre uma frigideira até cobrir o fundo. Leve ao fogo médio até começar a desprender as laterais e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo e reserve. Em outra frigideira, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o ovo e misture, deixando a gema e a clara mexida. Tempere com sal e desligue o fogo. Disponha o recheio em uma das metades da tapioca e dobre. Sirva em seguida.

Tapioca de beterraba com queijo branco

Ingredientes

2 xícaras de chá de goma de tapioca

2 xícaras de chá de água

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Queijo branco picado a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a beterraba e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Em seguida, coe e transfira o suco da beterraba para um recipiente. Adicione a goma de tapioca e misture. Cubra com um plástico-filme e leve à geladeira por 8 horas.

Após, retire a massa da geladeira, escorra a água, passe na peneira e disponha sobre uma frigideira, cobrindo todo o fundo. Leve ao fogo médio até as laterais começarem a desgrudar da panela e vire para cozinhar o outro lado. Desligue o fogo, recheie metade da tapioca com o queijo branco e dobre. Sirva em seguida.

Tapioca com semente de chia

Ingredientes

6 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de semente de chia

2 fatias de queijo branco

Modo de preparo

Em uma frigideira antiaderente, disponha a semente de chia e, com a ajuda de uma peneira, peneire a goma de tapioca sobre ele. Leve ao fogo baixo por 5 minutos. Após, coloque as fatias de queijo branco em um dos lados da massa. Dobre a tapioca e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e sirva em seguida.