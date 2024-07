7 motivos para incluir verduras na dieta

Para manter uma alimentação balanceada, é fundamental incluir verduras na dieta. Compostas por folhas, flores, caules, elas são ricas em vitaminas, minerais e antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico e ajudam a prevenir doenças.

Com uma ampla variedade de sabores e texturas, como alface, espinafre, couve, acelga, rúcula e agrião, elas tornam a alimentação mais diversificada e prazerosa, oferecendo inúmeros benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Fortalecem o sistema imunológico

As vitaminas e minerais encontrados nas verduras desempenham um papel importante no fortalecimento do sistema imunológico. A vitamina C e o zinco, presentes na couve, brócolis e espinafre, por exemplo, são essenciais para a produção e função das células imunológicas, aumentando a capacidade do corpo de combater vírus e bactérias.

“A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, acrescenta a farmacêutica Luciana Rocha.

2. São ricas em nutrientes

As verduras são uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como vitaminas A e C, ferro e potássio. Esses nutrientes desempenham papéis importantes em várias funções corporais e ajudam a combater os radicais livres que agem no organismo.

“As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

3. Reduzem o risco de doenças crônicas

As verduras ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas devido à sua riqueza em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes. Consumir regularmente alface, espinafre, couve e rúcula pode ajudar a diminuir a incidência de doenças cardíacas e diabetes tipo 2.

“Muitos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados mantendo o peso dentro dos valores normais, tendo hábitos alimentares saudáveis e praticando atividades físicas regularmente”, reforça a endocrinologista Jamilly Drago.

4. Promovem a saúde dos ossos

Verduras como espinafre e couve são ricas em cálcio e vitamina K, nutrientes fundamentais para a saúde dos ossos. Além disso, elas também contêm magnésio e outros minerais que contribuem para a densidade óssea.

O espinafre contém vitamina C e betacaroteno, essenciais para a saúde da pele (Imagem: BearFotos | Shutterstock)

5. Melhoram a saúde da pele

A vitamina C e o betacaroteno, encontrados no espinafre, são essenciais para manter a pele saudável e jovem. A vitamina C é responsável pela produção de colágeno, o que promove a elasticidade e a firmeza da pele, além de possuir propriedades antioxidantes que protegem contra danos dos radicais livres. Por outro lado, o betacaroteno, convertido em vitamina A no organismo, contribui para a renovação celular, mantendo a pele revitalizada.

“Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

6. Ajudam na desintoxicação do corpo

O brócolis e a couve contêm compostos bioativos que apoiam a desintoxicação do fígado, ajudando a eliminar as toxinas do organismo. Além disso, essas verduras promovem a saúde digestiva e fortalecem o sistema imunológico, aumentando a capacidade do corpo de se livrar de substâncias nocivas.

“Rica em nutrientes como glucosinolatos, essa verdura [a couve] estimula as enzimas hepáticas, contribuindo para a eliminação de substâncias tóxicas do corpo. Além disso, a couve é uma excelente fonte de clorofila, um pigmento vegetal que pode auxiliar na desintoxicação e na purificação […]”, explica o cardiologista Dr. Roberto Yano.

7. Auxiliam a saúde do intestino

As fibras presentes nas verduras desempenham um papel crucial na saúde do intestino, funcionando como prebióticos que alimentam as bactérias benéficas no trato digestivo. Ainda, elas auxiliam no trânsito intestinal, ajudando a prevenir a constipação e promovendo um sistema digestivo mais saudável.

“As fibras presentes nos alimentos ajudam a manter o corpo em equilíbrio. Absorvem excessos e ajudam a eliminar as toxinas. Previnem a constipação e doenças relacionadas ao intestino, ajudam na perda de peso e na prevenção de doenças cardiovasculares”, acrescenta a nutricionista Fernanda Sobral.