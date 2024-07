5 dicas para atrair o amor da sua vida

A lei da atração, conhecida por suas infinitas aplicações na busca por prosperidade, bem-estar e satisfação pessoal, tem ganhado cada vez mais popularidade. Essa prática baseia-se na crença de que pensamentos e intenções estão profundamente conectados com o universo, possibilitando atrair desejos por meio da força da manifestação.

Embora seja amplamente utilizada para alcançar objetivos como sucesso e paz interior, poucas pessoas sabem que ela também pode ser extremamente eficaz na busca pelo amor verdadeiro. Segundo a influenciadora Nanda Silveira, especialista em lei da atração, é possível aplicar essa prática para encontrar a alma gêmea. Abaixo, ela ensina como. Confira!

1. Desconstrua suas crenças limitantes no amor

Identifique e elimine as crenças limitantes que fazem você acreditar que um amor verdadeiro é difícil de encontrar. Substitua esses pensamentos negativos por crenças positivas que promovem a possibilidade de encontrar um relacionamento amoroso e saudável. Ao limpar suas crenças limitantes, você abre espaço para que o amor verdadeiro entre em sua vida de forma mais natural e fluida.

2. Ame-se em primeiro lugar

Cultive o amor-próprio e não espere que outra pessoa o faça se sentir completo. Ame-se totalmente e busque um(a) parceiro(a) que complemente sua felicidade, não alguém que seja a única fonte dela. Quando você se ama plenamente, atrai parceiros(as) que respeitam e valorizam você, tornando o relacionamento mais harmonioso e gratificante.

Especifique as qualidades desejadas em um relacionamento para focar sua energia e atrair alguém que se alinhe a esses critérios (Imagem: mimagephotography | Shutterstock)

3. Faça uma lista de desejos

Crie uma lista detalhada das características que você deseja em um relacionamento e em uma pessoa. Inclua aspectos como: que trate bem meus amigos, me respeite, me dê presentes, me valorize, minha família goste… Especificar o que você deseja ajuda a focar sua energia no tipo de relacionamento que você quer manifestar, tornando mais provável que você encontre uma pessoa que corresponda a esses critérios.

4. Esteja aberto(a) para receber o amor

Abra-se para a possibilidade de receber amor, evitando afirmações negativas sobre relacionamentos. Acredite que pessoas boas existem e que você merece ser amado(a). Manter uma atitude positiva e receptiva em relação ao amor atrai pessoas e experiências que correspondem à sua energia positiva.

5. Esteja em contato com pessoas que você ama

Além de manter contato, faça atividades que você ama. Quanto mais você emana a energia do amor, mais amor você atrairá para sua vida. Viver cercado por amor e fazer o que você ama eleva sua vibração, fazendo com que o sentimento flua naturalmente para você.

Por Lucas Siciliano