5 especialidades mais requisitadas na Medicina

A medicina é uma das áreas mais respeitadas no mercado de trabalho e essenciais da sociedade, oferecendo uma ampla gama de especialidades. Contudo, algumas áreas médicas que demandam alta complexidade tendem a ser mais valorizadas que outras. Além disso, a média salarial pode variar conforme a experiência do profissional, região e local de trabalho.

A seguir, veja quais são as especialidades médicas mais valorizadas no mercado de trabalho!

1. Cardiologia

Cardiologistas são especialistas no diagnóstico e tratamento de doenças cardíacas e do sistema circulatório. Com o aumento dos problemas cardiovasculares devido ao envelhecimento da população e aos estilos de vida modernos, a demanda por esses profissionais está em constante crescimento. Em média, a área oferece um salário de R$ 12 mil mensal.

2. Oncologia

Oncologistas se dedicam ao estudo e tratamento do câncer, uma das principais causas de morte em todo o mundo. Com os avanços tecnológicos e terapêuticos, a especialidade está em constante evolução, exigindo profissionais altamente qualificados para desenvolver e aplicar tratamentos personalizados. Um médico oncologista ganha em torno de R$ 10 mil por mês.

O envelhecimento da população tem intensificado a procura por ortopedistas (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock)

3. Ortopedia

Ortopedistas tratam de problemas nos ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos. Com o aumento dos esportes e atividades físicas, bem como o envelhecimento da população, a necessidade de especialistas na área tem crescido significativamente. A complexidade das cirurgias ortopédicas e a reabilitação dos pacientes contribuem para a valorização desses profissionais. Devido a esses fatores, a média salarial dessa profissão é de R$ 8 mil por mês.

4. Neurologia

Neurologistas são responsáveis pelo diagnóstico e tratamento de distúrbios do sistema nervoso, incluindo doenças do cérebro, medula espinhal e nervos periféricos. Condições como Alzheimer, Parkinson, epilepsia e esclerose múltipla estão se tornando mais prevalentes, aumentando a demanda por esses profissionais. A complexidade dos casos e o impacto direto na qualidade de vida dos pacientes fazem desta uma especialidade altamente respeitada e bem remunerada, com um salário médio de R$ 11 mil por mês.

5. Medicina Intensiva

Médicos intensivistas são especializados no cuidado de pacientes críticos, muitas vezes em unidades de terapia intensiva (UTI). Esses profissionais são essenciais para a gestão de condições médicas graves e emergências, proporcionando cuidados contínuos e complexos. A pandemia de COVID-19 destacou ainda mais a importância dos intensivistas, aumentando a demanda, e a média salarial desses especialistas, que gira em torno de R$ 10 mil.