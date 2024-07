O Dia dos Avós, em 26 de julho, é destinado a honrar aqueles que sempre cuidaram e amaram a nossa família. A data foi escolhida para homenagear Santa Ana e São Joaquim, conhecidos como os pais de Maria e, consequentemente, os avós de Jesus Cristo na tradição católica.

Independentemente do traço religioso, tornou-se popular, nessa ocasião, as pessoas homenagearem e agradecerem aos avós pelo amor, pela sabedoria e presença carinhosa em suas vidas. A data é uma oportunidade para mostrar gratidão e carinho por aqueles que têm um papel significativo em nossa formação e que deixam um legado de afeto e ensinamentos.

Assistir a um título que nos lembra dos avós, mesmo os que não estão mais conosco, pode ser uma experiência emocionante, permitindo relembrarmos momentos especiais com nossos entes queridos. Por isso, veja 7 filmes para celebrar o Dia dos Avós!

1. Pequena Miss Sunshine

Em “Pequena Miss Sunshine”, família vive aventura para realizar o sonho de Olive para se tornar a Pequena Miss Sunshine (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

Esta é uma comédia-dramática de 2006 que retrata a história de uma família peculiar. Olive (Abigail Breslin) tem o sonho de participar do concurso Pequena Miss Sunshine, em que apresenta a coreografia de dança elaborada por seu avô Edwin (Alan Arkin). Apesar de ser um homem complicado, ele auxilia a menina na preparação para o concurso de beleza e é lembrado pela dedicação ao concurso.

Ao embarcar em uma aventura inesperada com sua família, Olive, por outro lado, aprende uma lição valiosa: o apoio familiar é fundamental para a autoestima de qualquer pessoa. Durante essa jornada, eles descobrem que os laços que possuem são muito mais profundos do que jamais imaginaram. Nesse caso, sua ligação forte com o avô é exaltada e abordada no decorrer da obra. Pelo seu trabalho nesse filme, Alan Arkin recebeu o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.

Onde assistir: Disney+.

2. UP! Altas aventuras

“UP! Altas aventuras” encanta com a história de Carl e Russell (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

O filme conta a história de Carl Fredricksen, um idoso viúvo que vive uma vida solitária após a morte de sua amada esposa Ellie. O sonho dele sempre foi realizar uma aventura em que juntos viajariam para visitar um lugar especial que planejaram quando eram jovens. Para cumprir esse sonho e homenagear a memória de sua amada, Carl decide amarrar milhares de balões em sua casa e transformá-la em um dirigível.

No entanto, as coisas tomam um rumo inesperado quando ele descobre um jovem escoteiro chamado Russell na porta da casa. Enquanto a história se desenrola, o vínculo entre Carl e o garoto, inicialmente relutante, se torna uma das partes mais emocionantes do filme. Essa relação avô-neto – de consideração – se desenvolve à medida que eles enfrentam desafios durante a viagem.

Onde assistir: Disney+.

3. Viva – A Vida é uma Festa

“Viva – A Vida é uma Festa” mostra a ligação de Miguel Rivera com a sua bisavó (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

A história gira em torno de Miguel Rivera, um jovem apaixonado pela música, mas que pertence a uma família em que ela é proibida devido a eventos trágicos ocorridos no passado. Apesar das restrições, o garoto deseja seguir seus sonhos musicais e, em uma reviravolta, ele se vê acidentalmente transportado para a Terra dos Mortos.

Na tradição do Dia dos Mortos, que é uma parte importante da cultura mexicana, os avós e outros entes queridos falecidos são lembrados e honrados. Durante essa celebração, as famílias montam altares com fotografias e oferendas para homenagear os ancestrais e relembrar suas memórias.

Além disso, no filme (vencedor do Oscar de Melhor Animação), os avós são representados como parte fundamental da linhagem familiar de Miguel. A conexão com os antepassados ??é um aspecto crucial da animação e, após grandes descobertas, o menino busca a bênção de sua família para seguir sua paixão pela música e encontra apoio em sua bisavó Coco, uma idosa que carrega memórias preciosas do passado.

Onde assistir: Disney+.

4. A fantástica fábrica de chocolate

Em “A fantástica fábrica de chocolate”, o vovô Joe é um dos principais apoiadores de Charlie (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros. Pictures)

Nesta clássica história, escrita por Roald Dahl e adaptada para o cinema, a figura dos avós desempenha um papel importante e carinhoso na vida do protagonista Charlie Bucket. Ele é um menino pobre que vive com sua família em uma casa modesta e com dificuldades financeiras. O garoto tem quatro avós: Joe e Josephine (paternos), George e Georgina (maternos). A família vive em uma situação apertada, e os avós são todos idosos e confinados a suas camas, incapazes de se levantarem.

Apesar das dificuldades, os antecessores de Charlie são retratados como personagens amorosos e carinhosos, cheios de afeto pelo neto. Quando o protagonista recebe o tão desejado bilhete dourado que o leva à Fantástica Fábrica de Chocolate, do misterioso Willy Wonka, seus avós compartilham da sua alegria e o incentivam a seguir seus sonhos. O vovô Joe, especialmente, é um dos principais apoiadores do menino, e se esforça para acompanhá-lo na oportunidade única de visitar a fábrica.

Onde assistir: Max e Prime Vídeo.

5. Encanto

Em “Encanto”, Mirabel deseja o apoio da avó durante todo o filme (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

A história se passa com os Madrigal, uma família que vive em uma casa mágica escondida nas montanhas da Colômbia, localizada numa cidade vibrante e maravilhosa, conhecida como Encanto. Neste local, todos os membros da família têm dons únicos, desde superforça até poder de curar, concedidos pela magia especial do Encanto. No entanto, Mirabel é a única que não possui poderes mágicos.

Quando ela descobre que a magia da casa está ameaçada, se torna a última esperança para sua família excepcional, mesmo sendo a única sem habilidades diferenciadas. Ao longo do filme, a relação entre Mirabel e sua avó – matriarca da família e a quem Mirabel sempre quis impressionar – é explorada, destacando a importância do apoio e do amor incondicional.

Onde assistir: Disney+.

6. Em guerra com o vovô

“Em guerra com o vovô” mostra avó e neto disputando um quarto (Imagem: Reprodução Digital | 101 Studios)

A comédia se inicia quando Peter (Oakes Fegley) é forçado a ceder seu quarto para o seu avô, Ed (Robert De Niro), depois que ele fica viúvo e precisa de um lugar para morar. Inicialmente, o garoto se mostra irritado e frustrado com a situação, pois precisa se mudar para o sótão. Decidido a recuperá-lo, inicia uma série de travessuras e brincadeiras para forçar o avô a desistir do quarto.

No entanto, a situação rapidamente sai do controle, com uma guerra de brincadeiras acontecendo entre Peter e Ed. Apesar da diversão no filme, ele também aborda temas mais profundos, como a importância da família e do respeito mútuo. Ao longo da história, tanto Peter quanto Ed aprendem a valorizar a companhia um do outro e reconhecem o significado dos laços familiares.

Onde assistir: Prime Video.

7. Moana

Em “Moana”, a protagonista deve seguir os conselhos da avó e sua intuição para salvar a ilha em que vive (Imagem: Reprodução Digital | Disney+)

A aclamada animação da Disney e vencedora do Oscar de Melhor Animação, “Moana” conta a história de Moana Waialiki, filha do chefe da ilha de Motunui. Desde criança, ela sente uma forte conexão com o oceano e uma vontade irresistível de se aventurar além dos recifes que cercam a ilha, apesar das proibições de seu pai.

A protagonista possui uma ligação especial com sua avó Tala, que, após a morte, se torna sua mentora espiritual, transmitindo sabedoria e conhecimento ancestral sobre a ilha. A matriarca incentiva a neta a seguir sua vocação e confiar na intuição.

Quando uma terrível maldição, causada pelo roubo do coração da deusa Te Fiti, ameaça a ilha e os habitantes, Moana decide embarcar em uma ousada jornada para salvar seu povo. O longa celebra a coragem, a identidade e a conexão profunda com a cultura e as tradições ancestrais.

Onde assistir: Disney+.