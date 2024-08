Veja as previsões da numerologia para agosto de 2024

Agosto chega carregado de vibrações específicas que poderão influenciar nossas vidas de maneiras variadas. No começo do mês, o ideal será se preparar para surpresas e reviravoltas, especialmente no campo do amor, que promete uma intensificação das comunicações amorosas e das finanças. Este último, em especial, contará com aspectos desafiadores, mas bastante provocativos, que servirão como impulso para alcançar metas e objetivos.

Para entender como aproveitar as boas vibrações, a numerologia traz algumas ideias valiosas. “Cada mês conta com um número para a numerologia e cada número possui uma energia própria”, explica a especialista e consultora esotérica da Astrocentro, Gabriela Taróloga.

Segundo as previsões da taróloga, para este mês, a soma dos algarismos de agosto e do ano de 2024, leva ao número 7 (8 + 2 + 0 + 2 + 4 = 16; 1 + 6 = 7). “Enquanto a energia do número 8, que representa agosto, estará presente de forma sutil, é o número 7 que predomina. Juntas, essas energias nos incentivam a buscar equilíbrio entre reflexão interna e ação externa”, completa a especialista.

Significado do número 7

Para a numerologia, o 7 traz consigo a energia da introspecção, reflexão, seletividade e busca pelo conhecimento. “Este período nos convida a olhar para dentro e a explorar nossa espiritualidade”, explica Gabriela.

Porém, este número também pode provocar tendências de isolamento, excesso de pensamentos e confusão mental, sendo o lado negativo da introspecção. “Já o número 8, embora menos dominante, traz racionalidade e um senso crítico mais apurado, favorecendo o âmbito financeiro e a comunicação”, diz a taróloga.

Impacto do número 7 em diferentes áreas da vida

Finanças

De acordo com as previsões, agosto será um mês bastante importante e pedirá cautela e planejamento financeiro. Será um período para refletir sobre seus gastos, analisar despesas e investimentos. Além disso, será necessário evitar decisões impulsivas.

“Apesar de ser favorável para ganhos, há o risco de não utilizar esses recursos adequadamente”, prevê Gabriela. Prestar atenção para que as ações com o dinheiro sejam mais prudentes e calculadas será essencial.

Profissional

Segundo a taróloga, profissionalmente, este será o momento perfeito para buscar mais conhecimento e se aperfeiçoar dentro da sua área de atuação. Além disso, a busca por cursos, treinamentos e aprimoramento das suas habilidades serão muito favoráveis.

No âmbito do networking, Gabriela diz que a energia do mês sugere aprofundar as relações profissionais e lapidar a comunicação de forma gentil, estratégica e agradável. “Use essa energia para se aprimorar nas dinâmicas do seu trabalho e entender melhor as áreas que você tem dificuldade. Cuidado com uma postura controladora e busque equilíbrio nas palavras”, completa.

A energia de agosto beneficiará conexões que agregam autoconhecimento (Imagem: Iryna Imago | Shutterstock)

Amor

A taróloga diz que, para quem está em um compromisso, a energia de agosto favorecerá conexões que agregam ao autoconhecimento e promovem o crescimento intelectual de ambos os lados. A introspecção será bastante comum. Por isso, o ideal será respeitar o espaço pessoal de cada um e os momentos em que a mente e o corpo pedirem por uma pausa. “Equilibre o tempo investido na relação com a sua individualidade, evitando extremos”, reforça Gabriela.

Para os solteiros, graças ao período de reflexão, de autoconhecimento, de tendência ao olhar interior e ao Mercúrio retrógrado que visita o período, este poderá não ser o momento para buscar por novidades. “Se estiver conhecendo alguém, cultive conexões com clareza na comunicação e reciprocidade, mas use este mês para avaliar o que você está realmente buscando para a sua vida amorosa”, completa a profissional.

Social

De acordo com Gabriela, agosto será um mês de mais seletividade e introspecção nas interações. Respeitar a necessidade de ficar a sós e aproveitar para revisitar as amizades que cultiva, priorizando aquelas que agregam valor, será muito mais benéfico do que apostar em novos amigos. “Em casa, com familiares ou com quem ama, evite extremos”, recomenda a esotérica.

Durante o período, trocas e conversas de cunho mais intelectual poderão ser mais recompensadoras e trazer mais prazer em socializar. “Num geral, o mês de agosto, sob a influência dos números 7 e 8, nos convidará a equilibrar reflexão e ação. Então, aproveite essa energia para buscar crescimento pessoal e intelectual, cuidar das finanças com prudência, aprimorar habilidades profissionais e valorizar conexões significativas em todas as áreas da vida”, finaliza a taróloga da Astrocentro.

Por Fernanda Cezar