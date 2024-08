6 livros infantis sobre personagens do folclore brasileiro

No dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore. Porém, é fácil encontrar alguém que não conhece ou tem dificuldades de explicar, por exemplo, o que é a mula sem cabeça. “É fundamental que desde crianças as pessoas entendam do que se trata o folclore. Estamos falando de um conjunto de tradições que vem desde os nossos antepassados e que, se não for repassado de geração para geração, corremos o risco de perder toda a riqueza que fomos construindo ao longo dos anos”, conta a professora Claudete Rodrigues.

Importância do folclore

Para se ter uma ideia, esse dia é celebrado internacionalmente. O autor do termo “folclore” foi o escritor inglês William John Thoms, que fez a junção de “folk” (povo, popular) com “lore” (cultura, saber) para definir os fenômenos culturais típicos de cada nação. Segundo ele, o significado da palavra, era “saber tradicional de um povo”.

Os grandes folcloristas encarregam-se de registrar contos, anedotas, músicas, danças, vestuários, comidas típicas, entre outras coisas que definem a cultura popular. Mas são os personagens que estão inseridos nas lendas tradicionais do nosso país que costumam repercutir entre crianças e adultos.

“Temos personagens que falam sobre morte e outros sobre natureza; então cada lenda entra em uma questão a ser discutida durante a nossa vivência. Em algum momento você aprende sobre valores, preservação dos seres vivos, respeito aos mais velhos e até algumas mais pesadas para amedrontar e fazer com que as crianças obedeçam às regras de horário”, conta a professora Claudete Rodrigues.

Livros sobre o folclore brasileiro

Para comemorar essa data, a distribuidora de livros Disal lista 6 obras para você acompanhar as lendas clássicas do folclore brasileiro. Confira!

Saci Pererê é um clássico da literatura sobre o folclore brasileiro (Imagem: imagetico | Shutterstock)

1. O Saci – Monteiro Lobato

Pedrinho é um menino muito corajoso, nem as onças são capazes de assustá-lo. Ele não tem medo de nada, exceto sacis! Mas isso não impede o garoto de sair à captura de uma dessas fantásticas criaturinhas. O Saci ensina ao garoto sobre os mistérios da selva e apresenta a ele muitas figuras do nosso folclore, além de ajudá-lo a enfrentar uma terrível Cuca.

2. Fábulas – Monteiro Lobato

Se tem algo que a turma do Sítio do Picapau Amarelo adora, são histórias. Histórias de princesas, príncipes, reis e rainhas. Histórias de folclore, lendas e mitos ou, ainda, fábulas que ensinam grandes lições de vida. Dona Benta lê para a turma os maiores clássicos de Esopo, além de outras histórias incríveis que vão despertar a curiosidade, o encantamento e até a ira dos personagens do Sítio.

3. Coisas do Folclore – Nelson Albissú

O autor fez uma coletânea de contos, lendas, adivinhas, parlendas, trava-línguas, dança, brincadeiras, entre outras coisas relacionadas ao folclore nacional. Nelson Albissú é um premiado autor de literatura infantil e professor de Teatro da Universidade Católica de Santos. As histórias ainda contam com ilustrações das renomadas ilustradoras mineiras Andréa Vilela e Mirella Spinelli, que possuem diversos prêmios pelo trabalho de ilustração.

4. Turismo e Folclore: Um Binômio a ser cultuado – Laura Della Monica

Este livro traz um conteúdo rico em informações e em depoimentos. É também um instrumento fundamental de auxílio e de orientação para profissionais responsáveis pelo planejamento de novos roteiros turísticos com enfoque cultural. É uma obra de grande importância para o setor de Turismo, assim como para profissionais e estudiosos do folclore brasileiro.

Histórias de folclore fazem parte das tradições brasileiras e são uma forma de valorizar a cultura do país (Imagem: ramonparaiba | Shutterstock)

5. O Mais Legal do Folclore – Luciana Garcia

Este livro apresenta, de maneira lúdica e acessível, diversas figuras e histórias do folclore brasileiro, como o Saci, a Iara, o Curupira, entre outros. O objetivo principal da obra é aproximar as crianças desses personagens tradicionais, mostrando a riqueza e a diversidade cultural do Brasil. A narrativa é construída para ser divertida e educativa, com ilustrações coloridas e dinâmicas que ajudam a prender a atenção dos pequenos leitores.

6. Amigos do Folclore Brasileiro – Jonas Ribeiro

Este livro reúne lendas das cinco regiões brasileiras, algumas bastante familiares. Nele, o autor apresenta histórias de nossos antepassados que ainda existem no imaginário popular, incentivando o interesse e a preservação das tradições culturais brasileiras. Para isso, ele utiliza uma linguagem acessível e cativante, com ilustrações que ajudam a dar vida a esses personagens míticos, tornando a leitura mais atraente.

Por Giulia Marini e Redação EdiCase