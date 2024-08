Horóscopo do dia: confira a previsão de 28/8 para os 12 signos

A posição dos planetas nesta quarta-feira terá uma influência poderosa sobre os 12 signos do zodíaco. Com uma mistura de energias intensas e sutis, o dia promete trazer tanto clareza quanto questionamentos. Esta combinação de forças astrais pode provocar mudanças em diversos aspectos da vida, desde o campo emocional até o profissional.

Abaixo, confira as previsões para esta quarta-feira!

Áries

O nativo de Áries enfrentará conflitos familiares e buscará formas de acalmar os ânimos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos da sua casa e dos seus familiares. Entretanto, haverá conflitos e mal-entendidos neste setor, e isso causará irritação e confusão. Procure formas de acalmar os ânimos e cuidar da energia do lar. Ainda, evite alimentar discussões que não levarão a nenhuma solução.

Touro

O taurino estará em busca de novidades, com dificuldade para estabelecer limites em uma rotina agitada (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Sua rotina estará mais agitada. Isso porque você estará em busca de novidades e qualquer lugar fora de casa chamará sua atenção. Entretanto, terá dificuldade para estabelecer limites. Acabará, nesse sentido, querendo fazer diversas coisas ao mesmo tempo, sem conseguir realizar nenhuma com atenção necessária, deixando a mente mais dispersa e confusa.

Gêmeos

O geminiano focará naquilo que traz segurança e conforto, mas deverá evitar gastos impulsivos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Você estará ainda mais envolvido(a) em cuidar de tudo que lhe traz segurança e conforto. Será um bom dia para valorizar o que já conquistou e para tomar consciência do que quer em sua vida para ter mais estabilidade. Entretanto, será necessário ter cautela com os impulsos que o(a) levam a gastos excessivos a fim de suprir carências emocionais.

Câncer

O canceriano terá um dia de vitalidade, cuidando da autoestima e reconhecendo a importância dos apoios (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Você se sentirá com bastante vitalidade. Será um ótimo dia para cuidar da autoestima e da aparência. Poderá tomar consciência do que consegue realizar sozinho(a), ao mesmo tempo em que perceberá a importância das pessoas que o(a) apoiam. Entretanto, as oscilações emocionais interferirão na sua saúde física. Logo, acolha mais suas emoções.

Leão

O nativo de Leão se voltará para o seu interior, em busca de compreensão emocional (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

O dia será propício para buscar se recolher e cuidar da sua energia e do seu bem-estar espiritual, pois estará em um momento de bastante sensibilidade às energias externas. Procure mergulhar em seu interior, entrando em contato com as suas emoções e acolhendo seus sentimentos, para conseguir se compreender melhor.

Virgem

O nativo de Virgem se sentirá acolhido pelas amizades e poderá contribuir para a comunidade (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Será um ótimo dia para nutrir as relações de amizade, receber os amigos em casa e se sentir acolhido(a) na casa deles. Também, os acontecimentos nestas relações o(a) afetarão de maneira mais significativa. Esta quarta-feira se mostrará ideal, ainda, para nutrir o espírito de solidariedade, se dedicando a ações sociais que favoreçam principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade.

Libra

O libriano estará focado na vida profissional, com energia e determinação, mas deverá evitar precipitações (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Hoje, você estará mais envolvido(a) com sua vida profissional e o desejo de cuidar do que almeja para o futuro estará em alta. Poderá, ainda, se sentir com mais energia, disposição e autoconfiança para ir em busca da realização de seus sonhos. Entretanto, será necessário ter cautela com suas ações, pois poderá se precipitar, criar muitas expectativas e se iludir. Tenha cuidado!

Escorpião

O escorpiano estará pronto para se aventurar em novos caminhos, com autoconfiança e energia renovada (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Após dias em que você esteve mais em contato com alguns desconfortos, nesta quarta-feira você se sentirá com mais energia e autoconfiança para batalhar pelos seus sonhos e se aventurar em novos caminhos. Apesar da maior disposição, será necessário se atentar à tendência a se precipitar e a criar muitas expectativas.

Sagitário

O sagitariano enfrentará seus medos com coragem, buscando ressignificação e libertação emocional (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Você precisará voltar sua atenção para os seus desconfortos, encarando seus medos e suas dores com coragem. Só assim conseguirá ressignificá-los e se libertar de comportamentos que geram sofrimento. Será um dia um tanto tenso e, para amenizar e acalmar os ânimos, procure se acolher e não se deixe levar por pensamentos negativos.

Capricórnio

O capricorniano buscará equilíbrio nas relações, enfrentando possíveis conflitos com calma e compreensão (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com o bem-estar das suas relações, buscando encontrar mais equilíbrio e com a tendência a compreender melhor as necessidades do outro. Apesar disso, também poderão surgir conflitos desencadeados por mal-entendidos e expectativas frustradas de ambos os lados. Portanto, procure acalmar os ânimos e respeitar a individualidade das pessoas.

Aquário

O aquariano terá um dia cheio de compromissos e precisará estabelecer limites para manter a saúde (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Sua rotina estará bastante agitada nesta quarta-feira, com diversos compromissos. Ademais, sua presença e atenção serão mais solicitadas no trabalho. Todo esse movimento poderá causar tensão e afetar sua saúde. Portanto, será necessário estabelecer limites e se comprometer apenas com o que realmente consegue fazer, deixando de lado o desejo de agradar ao outro.

Peixes

O pisciano viverá suas emoções intensamente, mas deverá evitar agir impulsivamente para evitar conflitos (Imagem: NatBasil | Shutterstock)

Hoje, você sentirá as emoções à flor da pele e viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante. O desejo de se nutrir do que lhe traz alegria e de se divertir estará em alta. Entretanto, poderá agir de maneira impulsiva, sem muita clareza, e querer impor a sua vontade, o que o(a) levará a conflitos e desentendimentos.