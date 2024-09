5 receitas fitness práticas para o jantar

Manter uma alimentação saudável no jantar nem sempre precisa ser complicado. Com ingredientes leves e combinações equilibradas, é possível preparar refeições que ajudam a alcançar seus objetivos fitness sem complicações. Se você quer ideias fáceis e saborosas para incluir na sua semana, veja as 5 sugestões abaixo e descubra como manter o foco com receitas deliciosas e nutritivas!

Crepioca de cogumelo Paris

Ingredientes

2 ovos

2 colheres de sopa de tapioca

1/2 xícara de chá de cogumelo Paris cortado em lâminas

1 colher de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de cebolinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Aqueça o azeite de oliva em uma frigideira pequena, em fogo médio. Adicione os cogumelos e refogue por aproximadamente 5 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino e reserve.

Em um bowl, bata os ovos com um garfo até ficarem homogêneos. Adicione a tapioca e misture até obter uma massa lisa. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino. Incorpore os cogumelos reservados amassados diretamente à massa de crepioca, misturando para que fiquem bem distribuídos.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e despeje toda a mistura, espalhando para formar uma camada fina, como uma panqueca. Cozinhe por aproximadamente 3 minutos até que as bordas comecem a soltar da frigideira e a massa esteja dourada. Vire a crepioca e cozinhe o outro lado por mais 2 minutos. Após, retire da frigideira e salpique a cebolinha por cima antes de servir.

Frango grelhado com abobrinha e quinoa

Ingredientes

2 filés de peito de frango

1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

2 abobrinhas cortadas em rodelas

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de meio limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com alho, sal, pimenta e suco de limão. Reserve por 10 minutos. Em uma panela com a água, cozinhe a quinoa até que os grãos fiquem macios e a água seja absorvida. Depois, grelhe o frango em uma frigideira antiaderente com um fio de azeite em fogo médio, dourando dos dois lados até estar completamente cozido. Grelhe as rodelas de abobrinha na mesma frigideira até ficarem levemente douradas. Sirva o frango com a abobrinha e a quinoa.

Tofu grelhado com legumes salteados

Ingredientes

200 g de tofu firme cortado em cubos

1 cenoura fatiada

1 abobrinha cortada em rodelas

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

1 colher de sopa de molho shoyu

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os cubos de tofu com sal, pimenta e o molho shoyu. Reserve por 10 minutos. Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e grelhe os cubos de tofu até dourarem por todos os lados. Reserve. Na mesma frigideira, refogue os legumes até que fiquem macios, mas ainda crocantes. Misture os legumes com o tofu e sirva.

Gratinado de couve-flor (Imagem: MariaKovaleva | Shutterstock)

Gratinado de couve-flor

Ingredientes

1 couve-flor cortada em floretes

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de queijo cottage

cottage 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de queijo muçarela light ralado

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, rodelas de cebola e pimenta-do-reino moída a gosto

1/4 de xícara de chá de cebolinha picada

1 colher de chá de noz-moscada

Água para cozinhar

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 200?°C. Em uma panela, coloque água e cozinhe a couve-flor com uma pitada de sal por aproximadamente 5 minutos, até que fique al dente. Escorra e reserve. Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola e o alho até que fiquem macios e levemente dourados.

Em um liquidificador, bata o queijo cottage, o leite desnatado, uma pitada de sal, a noz-moscada e a pimenta-do-reino até obter um creme homogêneo. Em um refratário, espalhe os floretes de couve-flor e acrescente o refogado de cebola e alho por cima.

Despeje o creme de queijo cottage sobre a couve-flor, garantindo que todos os pedaços fiquem cobertos. Polvilhe o queijo muçarela light ralado por cima do gratinado e despeje as rodelas de cebola, além da cebolinha picada. Leve ao forno preaquecido por cerca de 20 minutos ou até que o topo esteja dourado e o queijo derretido. Retire do forno e sirva quente.

Salmão ao molho de mostarda com brócolis

Ingredientes

2 filés de salmão

1 colher de sopa de mostarda dijon

1 colher de sopa de iogurte natural desnatado

1 dente de alho picado

1 colher de chá de azeite de oliva

1 maço de brócolis cozido no vapor

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta e suco de limão. Após, grelhe-os em uma frigideira antiaderente com azeite em fogo médio, começando pela parte da pele. Após grelhar os dois lados até dourar, retire do fogo e reserve. Misture a mostarda, o iogurte e o alho para formar um molho. Sirva o salmão com o molho por cima e os brócolis cozidos ao lado.