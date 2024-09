5 dicas para melhorar a interpretação de texto no Enem

O Enem é caracterizado por conter muitos textos e por integrar diferentes áreas do conhecimento em suas questões, o que torna fundamental que o estudante desenvolva uma boa interpretação textual para obter um desempenho satisfatório. O exame requer que o aluno vá além das disciplinas, compreendendo, analisando e interpretando os textos de forma completa.

É importante perceber que a leitura e a interpretação são processos que envolvem várias fases: captar o sentido geral do texto, identificar informações subentendidas, analisar características do gênero textual, realizar inferências e reconhecer a intenção do autor.

A diferença de interpretar e compreender

Para Paulo Jubilut, criador do Aprova Total, plataforma online que prepara jovens para vestibulares, interpretar é diferente de compreender. A compreensão está no campo objetivo, no qual se faz apenas uma análise das informações que já estão claras. Ao passo que a interpretação está no campo subjetivo, quando o leitor precisa formar e concluir uma ideia por meio do que foi informado no texto. Desenvolver essa habilidade é simples.

Confira as táticas ensinadas pelo criador do Aprova Total para aperfeiçoar a interpretação no Enem.

1. Leitura regular

Ler é o primeiro passo para se familiarizar com diferentes estilos de texto, escrita e temas. Além disso, é uma fonte para ampliar o vocabulário, construir o imaginário e coletar referências úteis para a redação. Buscar algo diferente vai ser importante para sair da caixinha e explorar novas temáticas.

O Enem não possui uma lista de leituras obrigatórias. Por outro lado, muitos clássicos são usados para a elaboração das questões. Ter feito uma leitura prévia ajudará na interpretação. Dentre as obras recomendadas estão Capitães da Areia, Iracema, Dom Casmurro, O Cortiço, Vidas Secas, Os Sertões e A Hora da Estrela.

2. Identificar o gênero textual

Antes de iniciar a leitura do texto, identifique pela sua estrutura a qual gênero ele pertence. Saber as especificidades de cada um é um ponto estratégico para identificar as intenções da questão. No Enem, são gêneros recorrentes os artigos de opinião, poemas, contos, anúncios e tirinhas.



Uma forma de entender melhor a proposta de cada gênero é resolvendo questões de edições anteriores da prova. Além de entender a estrutura do exame, nesse momento o aluno também desenvolve a habilidade de interpretação.

Anote palavras-chaves para organizar as ideias e facilitar a interpretação do texto (Imagem: Gorodenkoff | ShutterStock)

3. Fazer anotações

Durante a leitura e resolução das questões, anote os pontos principais de cada parágrafo, como palavras-chaves, informações relevantes e possíveis dúvidas. Isso irá ajudar a organizar as ideias e lembrar de detalhes que farão a diferença no momento de interpretar o texto.



Durante a prova, é recomendado ler o enunciado e as alternativas antes de partir para o texto principal. Dessa forma, será possível esclarecer qual o formato do texto e o que a questão pede.

4. Analisar o contexto

Para interpretar um texto completamente, é preciso analisá-lo a partir do seu contexto de produção. Por exemplo, se for um anúncio, o aluno deve se atentar ao público-alvo da propaganda. No caso de uma música ou trecho de obra literária, deve avaliar o período em que foi criado.



Não há uma regra para abordar qualquer um dos gêneros. Em uma das edições do Enem, a icônica composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca, apareceu em uma questão de geografia, falando sobre biomas.

5. Fazer exercícios

Assim como na leitura, resolver questões é fundamental para melhorar a interpretação textual. Selecione exercícios de interpretação de texto do Enem e pratique com regularidade. É o principal caminho para se familiarizar com o formato da prova e desenvolver estratégias para responder às questões de forma eficiente.



Por Maria Rita