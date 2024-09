O glúten é uma substância que está presente na maioria dos alimentos, como pães, farinhas e cereais. No entanto, para pessoas celíacas, ele afeta a saúde do corpo, causando reações imunológicas. Contudo, é totalmente possível preparar receitas de sobremesas sem glúten.

“É importante que a sociedade como um todo esteja ciente da doença celíaca e das necessidades dos celíacos para que possam ser oferecidas opções de alimentos sem glúten em locais públicos e privados. Com a conscientização e o apoio necessários, as pessoas com doença celíaca podem viver plenamente e sem restrições desnecessárias”, diz a nutricionista Cris Ribas Esperança.

A seguir, confira 7 receitas de sobremesas sem glúten!

Torta de limão

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de mix de castanhas

1 ovo

1/4 de xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de chá de canela em pó

1/4 de xícara de chá de farinha de linhaça

1/2 xícara de chá coco ralado

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

1 1/4 de xícara de chá de leite de coco

1/3 de xícara de chá de amido de milho

2 gemas de ovo

1/3 de xícara de chá de mel

Suco de 2 limões

1 colher de sobremesa de essência de baunilha

Rodelas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque as castanhas e bata até obter uma farinha. Transfira para um recipiente, adicione o ovo, o açúcar mascavo, a canela em pó, o coco ralado e a farinha de linhaça e misture até obter uma massa homogênea. Unte uma assadeira redonda com fundo removível com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Preencha o fundo e as laterais com a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o leite de coco e o amido de milho e misture. Adicione as gemas e o mel e leve ao fogo médio para cozinhar, mexendo sempre, até obter um creme liso. Aos poucos, acrescente o suco de limão e cozinhe até a mistura engrossar. Por último, coloque a essência de baunilha e mexa para incorporar. Desligue o fogo, transfira o creme para um recipiente, cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 1 hora.

Montagem

Após a massa esfriar, retire o creme da geladeira, despeje sobre ela e espalhe com a ajuda de uma colher. Decore com as rodelas de limão-siciliano e desenforme com cuidado. Leve à geladeira por 2 horas e sirva em seguida.

Musse de chia

Ingredientes

1/2 xícara de chá de sementes de chia

1 banana descascada e picada

1/4 de xícara de chá de leite de coco

3/4 de xícara de chá de leite de soja

3 colheres de sopa de açúcar

Canela em pó a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a banana, o leite de coco, o leite de soja, o açúcar e a canela e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione as sementes de chia e misture. Leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva (Imagem: user9858360 | Shutterstock)



Bolinho de chuva

Ingredientes

2 ovos

4 colheres de sopa de açúcar

4 colheres de sopa de óleo

1 pitada de sal

220 g de polvilho doce

1 colher de chá de canela em pó

1 colher de sopa de essência de baunilha

Açúcar para servir

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos, a baunilha, o açúcar, o óleo, o sal e a canela e misture. Aos poucos, adicione o polvilho doce e mexa até obter uma massa uniforme. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma colher, coloque pequenas porções da massa na panela e frite até dourar. Depois de fritar a primeira leva de bolinhos, reduza o fogo para evitar que o restante fique dourado por fora e cru por dentro. Frite o restante dos bolinhos e desligue o fogo. Espere esfriar e sirva em seguida com o açúcar polvilhado.

Crumble de maçã

Ingredientes

Maçãs

2 maçãs sem sementes e picadas

sem sementes e picadas 1 xícara de chá de açúcar

Suco de 1 limão

Farofa

1/2 xícara de chá de farinha de arroz

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de farinha de amendoim

1/2 colher de sopa de creme vegetal

Canela em pó para decorar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo médio para derreter. Adicione o suco de limão e as maçãs e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em uma panela, coloque a farinha de arroz, a farinha de amendoim, o açúcar e o creme vegetal e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, disponha as maçãs sobre uma forma e cubra com a farofa. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e decore com a canela em pó. Sirva em seguida.

Pudim de chocolate gelado (Imagem: al1962 | Shutterstock)

Pudim de chocolate gelado

Ingredientes

4 bananas descascadas e cortadas em rodelas

descascadas e cortadas em rodelas 1 xícara de chá de água

2 colheres de sopa de cacau em pó

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as bananas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, adicione o cacau em pó e bata até incorporar. Unte uma forma de pudim com óleo de coco e despeje a massa sobre ela. Leve à geladeira por 2 horas. Passado esse tempo, retire da geladeira e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de fubá com goiabada

Ingredientes

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/2 xícara de chá de fubá

1/4 de xícara de chá de óleo de coco

2 ovos

1/4 de xícara de chá de água

1 colher de sopa de fermento químico em pó

250 g de goiabada cortada em cubos

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a farinha de amêndoas, o fubá, o óleo de coco e os ovos e misture. Aos poucos, adicione a água e mexa até obter uma consistência homogênea. Junte o fermento químico e misture para incorporar. Unte uma forma com óleo de coco e enfarinhe com farinha de arroz. Disponha os pedaços de goiabada sobre ela e cubra com a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 25 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Pavê de morango

Ingredientes

250 g de biscoito de maisena sem glúten

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

300 ml de leite

1 xícara de chá de leite em pó

1 colher de sopa de amido de milho

500 g de morango lavado e fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto os biscoitos e os morangos, e leve ao fogo médio para cozinhar até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e espere esfriar. Após, em uma travessa, monte o pavê intercalando o creme, os biscoitos e os morangos. Finalize com o creme e leve à geladeira por 1 hora. Sirva em seguida.