5 receitas fit de torta de liquidificador

As tortas de liquidificador fit são opções práticas e saudáveis para quem busca refeições equilibradas e fáceis de preparar. Combinando ingredientes nutritivos e versáteis, elas são perfeitas para o dia a dia, pois permitem misturar recheios variados diretamente na massa, garantindo sabor e leveza em cada porção.

Confira, a seguir, 5 receitas de torta de liquidificador fit para incluir na dieta!

Torta de frango

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de iogurte natural desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 peito de frango cozido e desfiado

1/2 cebola picada

1 tomate picado

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

Sal, orégano e cheiro-verde picado a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o iogurte, o azeite, a farinha de aveia e o sal até ficar homogêneo. Coloque a massa em um recipiente, adicione o fermento e misture com uma espátula. Misture o peito de frango, o tomate, o milho-verde e os temperos em uma tigela. Em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, despeje metade da massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 35 minutos. Sirva em seguida.

Torta de palmito

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de palmito picado

picado 1 tomate picado

1/2 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Bata os ovos, o leite, a farinha de grão-de-bico, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino no liquidificador até ficar homogêneo. Misture o palmito, o tomate e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de espinafre e ricota (Imagem: Ingrid Balabanova | Shutterstock)

Torta de espinafre e ricota

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/4 de xícara de chá de azeite de oliva

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 maço de espinafre refogado

200 g de ricota esfarelada

1/2 cebola picada

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o azeite, a farinha de aveia e os temperos até ficar homogêneo. Adicione o fermento e misture delicadamente. Em uma tigela, misture o espinafre, a ricota e os temperos. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de alho-poró

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

1 alho-poró fatiado

fatiado 1 cenoura ralada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite de amêndoas, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma mistura homogênea. Em uma tigela, misture o alho-poró, a cenoura e o azeite. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.

Torta de abobrinha e frango

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento em pó

200 g de peito de frango cozido e desfiado

1 abobrinha ralada

1 cebola picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de aveia, o fermento, o sal e a pimenta-do-reino até obter uma massa homogênea. Misture o frango desfiado, a abobrinha e a cebola em uma tigela. Coloque metade da massa em uma forma untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, adicione o recheio e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180?°C por 30 minutos, ou até dourar. Sirva em seguida.