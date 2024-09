Veja os sintomas da gripe em animais de estimação

Apesar de comuns no inverno, a gripe canina e a gripe felina podem afetar os animais de estimação em qualquer época do ano. Por isso, é essencial ficar atento aos sintomas para buscar ajuda veterinária e iniciar o tratamento, a fim de proteger a saúde do cachorro e do gato.

O médico-veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária da Universidade Unopar Anhanguera de Arapongas, Dr. Flavio Barca, explica que, assim como em humanos, os animais de estimação também sofrem com problemas respiratórios, perda da disposição e até do apetite.

“Como eles não expressam verbalmente o pedido de ajuda devido à dor e ao desconforto, é preciso estar alerta aos sintomas da gripe, que podem, inclusive, evoluir para um quadro mais grave“, alerta.

Sintomas da gripe em animais de estimação

Segundo o Dr. Flavio Barca, os principais sintomas da gripe em cachorros e gatos, são:

Espirros sem motivo aparente;

Coriza (nariz escorrendo);

Tosse frequente (com ou sem secreção);

Apatia;

Falta de apetite (mesmo com seus petiscos preferidos);

Febre;

Dificuldade respiratória ou frequência acelerada.

Atenção ao comportamento do animal de estimação

Segundo o profissional, apesar de os sinais serem claros e semelhantes aos da gripe humana, muitos tutores podem ficar confusos em um primeiro momento ou até não dar atenção a essas alterações. “Um pet apático não é normal, bem como mudanças de hábitos ou comportamento também não são. Por exemplo, dormir mais que o normal indica que algo está errado”, explica

Por isso, é fundamental ficar atento aos hábitos do animal de estimação. “Se o tutor perceber qualquer mudança de comportamento, o correto é procurar o atendimento veterinário, pois apenas o médico-veterinário será capaz de avaliar e diagnosticar corretamente o que está acontecendo e recomendar o melhor tratamento”, afirma.

O vírus da gripe é transmitido pelo ar ou por contato direto com o animal contaminado (Imagem: LightField Studios | Shutterstock)

Causas e formas de contágio

Conforme o veterinário, a gripe canina é causada por vírus transmitidos pelo ar ou pelo contato direto com as secreções de outro animal contaminado. “Por isso, é muito comum que mais de um pet (às vezes todos) fiquem doentes ao mesmo tempo em uma mesma casa. Cachorros que fazem passeios diários, que possuem contato com muitos cães, que ficam hospedados em hotéis para pet ou visitam o pet shop, têm mais chances de pegar a doença”, alerta.

Prevenindo a gripe em animais de estimação

O professor salienta que a gripe canina ou felina não oferece risco aos seres humanos, da mesma forma que também não podemos contaminar os animais de estimação com a “gripe humana”. Diante disso, ele ressalta que para a prevenção é essencial manter todas as vacinas dos pets em dia, a fim de evitar a disseminação de diversas doenças graves.

“Todo pet deve ser acompanhado por um médico-veterinário, pois ele vai orientar e recomendar o protocolo vacinal mais adequado para o animal, minimizando assim o risco de contrair alguma doença, entre elas, a gripe canina”, explica o Dr. Flavio Barca.

Segundo ele, animais com imunidade alta têm menor chance de serem infectados e, se contaminados, sofrem menos com os efeitos da gripe. “É fundamental cuidar da imunidade do pet, principalmente nas épocas mais frias do ano”, afirma.

Para isso, o veterinário explica que é essencial oferecer ao animal de estimação uma alimentação de qualidade e em quantidade adequada – rica em nutrientes –, além de manter hábitos saudáveis, como atividades físicas e boas noites de sono.

Por Deiwerson Damasceno dos Santos