6 profissões para quem aprecia o mundo da estética 

A área de estética tem se destacado como um dos setores mais promissores, impulsionada pela crescente busca por cuidados pessoais e bem-estar. Com o mercado em constante evolução, profissionais desse campo precisam dominar técnicas modernas e se adaptar às novas demandas dos clientes, que procuram cada vez mais por tratamentos que aliem beleza e naturalidade.

A seguir, confira 6 profissões que fazem parte do mundo da estética!

1. Maquiador

O maquiador é o responsável por realçar a beleza de seus clientes utilizando técnicas de maquiagem para diferentes ocasiões, como festas, eventos sociais e sessões fotográficas. Além do talento artístico, a profissão demanda conhecimento sobre tipos de pele, cosméticos e tendências de moda. É possível atuar de forma autônoma ou em salões, clínicas e estúdios.

2. Designer de sobrancelhas

Especializado em moldar sobrancelhas conforme o formato do rosto e a preferência do cliente, esse profissional utiliza técnicas de remoção de pelos, com pinça, linha, cera ou navalha, para dar forma e simetria. Além disso, pode trabalhar com pigmentação para resultados mais duradouros. O domínio da simetria facial e técnicas modernas é essencial para o sucesso nessa área.

3. Cabeleireiro

O cabeleireiro é responsável por cortes, coloração, hidratação e outros tratamentos capilares que visam melhorar a saúde e a aparência dos fios. A profissão exige habilidade técnica, conhecimento de tendências e atendimento personalizado para cada tipo de cabelo. Faz parte do grupo das ocupações mais tradicionais da área da estética, com diversas oportunidades em salões ou de forma autônoma.

Esteticista realiza tratamentos faciais e corporais para melhorar a aparência (Imagem: Bernardo Emanuelle | Shutterstock)

4. Esteticista

O esteticista realiza tratamentos faciais e corporais para melhorar a aparência da pele, ajudando a combater problemas como acne, manchas e sinais de envelhecimento. Para atuar nessa profissão, é necessário conhecimento em técnicas como limpeza de pele, massagens e uso de equipamentos específicos. O profissional também realiza a orientação sobre os cuidados com a pele.

5. Manicure e pedicure

Responsáveis pelos cuidados estéticos das mãos e pés, esses profissionais realizam procedimentos como corte, lixamento, hidratação e esmaltação das unhas. Além de trabalhar em salões de beleza, podem atuar de forma autônoma. A atenção ao cliente, bem como a utilização de produtos e técnicas adequadas, é o que pode garantir um serviço de qualidade.

6. Massoterapeuta

O massoterapeuta realiza diferentes tipos de massagens terapêuticas e estéticas, com foco no relaxamento, alívio de dores musculares e na melhora da circulação. Com a popularização das práticas, essa profissão se consolidou como uma excelente oportunidade na área de beleza e bem-estar.