6 receitas práticas para comemorar o Dia do Macarrão

Você sabia que o macarrão é uma excelente opção para quem mora sozinho e não tem tempo ou paciência para cozinhar? Basta cozinhar a massa em água fervente, escorrer e acrescentar algum tipo de molho – para deixá-la ainda mais saborosa. Para celebrar o Dia Nacional do Macarrão, em 25 de outubro, confira algumas receitas que vão te fazer largar o macarrão instantâneo!

Macarrão ao alho e óleo

Por sommelier e gastrônomo Helder Silveira

Ingredientes

200 g de macarrão tipo espaguete

tipo espaguete 3 dentes de alho picados

Salsinha e cebolinha picadas, azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal. Em seguida, coloque o macarrão na água e cozinhe por 8 minutos. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo baixo e adicione o alho, o sal e a pimenta-do-reino. Frite por 5 minutos, mexendo bem. Escorra a massa já cozida. Após, misture-a com o alho e o óleo. Polvilhe a salsinha e a cebolinha por cima. Sirva em seguida.

Dica: o macarrão ao alho e óleo sempre dá certo. Ele é facílimo de fazer e ainda fica delicioso. Simples e fácil.

Macarrão com calabresa

Por sommelier e gastrônomo Helder Silveira

Ingredientes

200 g de macarrão tipo parafuso

300 ml de água fervendo

1 calabresa cortada em rodelas

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

300 g de molho de tomate

de tomate 2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o alho, a cebola e a calabresa e refogue. Depois, acrescente o molho de tomate, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em seguida, adicione o macarrão à mistura. Acrescente água fervendo, tampe a panela e cozinhe, mexendo de vez em quando. Depois de ferver, mantenha em fogo baixo. Assim que o macarrão ficar al dente está pronto para servir.

Dica: essa receita é perfeita para agilizar as refeições do seu dia e ainda garantir um prato cheio. Ela é bem simples e deliciosa, pois reúne uma massa com o acompanhamento de uma linguiça calabresa.

Macarrão com queijo (Imagem: Nagy Julia | Shutterstock)

Macarrão com queijo

Por sommelier e gastrônomo Helder Silveira

Ingredientes

250 g de macarrão tipo penne

Água fervendo

200 g de creme de leite

1 colher de sopa de requeijão cremoso

120 g de queijo muçarela picado

muçarela picado 1 colher de café de tempero pronto (sabor a gosto)

Queijo parmesão ralado, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente alto, que possa ir ao micro-ondas, adicione o macarrão e uma pitada de sal. Cubra com água fervente e misture bem. Leve ao micro-ondas por 3 minutos. Em seguida, adicione o creme de leite, o queijo muçarela, o requeijão e o tempero. Misture bem. Por cima, polvilhe com o queijo parmesão e o orégano. Cubra com plástico-filme e faça furinhos. Leve novamente ao micro-ondas por mais 5 minutos. Retire o plástico-filme e sirva.

Dicas: você pode servi-lo com salsinha picada por cima.

Micro-ondas é o companheiro de quem precisa de uma refeição rápida. Para variar, você pode adicionar outros queijos, como gorgonzola ou parmesão. Na hora de servir, um queijo ralado pode dar um bom acabamento.

Macarrão com frango

Por sommelier e gastrônomo Helder Silveira

Ingredientes

200 g de macarrão tipo parafuso

1 colher de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

3 tomates pelados

3 colheres de sopa de molho de tomate

de molho de tomate Cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1/2 xícara de chá de água

120 g de queijo muçarela ralado

Água para cozinhar o macarrão

Molho branco

500 ml de leite

1 colher de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grande, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma pitada de sal e macarrão. Cozinhe até ele ficar al dente. Escorra o macarrão, coloque-o em uma travessa que possa ir ao forno e reserve. Em uma frigideira, adicione o azeite e leve ao fogo baixo para aquecer. Adicione o alho, a cebola, os tomates pelados e o molho de tomate. Refogue bem. Em seguida, coloque o cheiro-verde, adicione o frango desfiado e mexa bem. Acrescente a água, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem, desligue o fogo e reserve.

Molho

Em outra panela, coloque a manteiga e leve ao fogo baixo para derreter. Em seguida, adicione a farinha de trigo e frite em fogo baixo, sempre mexendo. Despeje o leite e mexa bem, até formar uma mistura homogênea. Acrescente o sal e a pimenta-do-reino ao molho branco e misture.

Montagem

Coloque a mistura com o frango por cima do macarrão e espalhe bem. Despeje o molho branco por cima e polvilhe o queijo muçarela. Leve ao forno por 15 minutos a 180°C até o queijo gratinar. Sirva em seguida.

Dica: esse é quase um prato típico do almoço de domingo. Pode ficar muito mais saboroso com a receita de macarrão com frango gratinado. É algo prático e pode substituir o frango por carne moída ou legumes. Um segredinho: sirva com uma saladinha bem temperada.

Macarrão ao molho pesto (Imagem: vanillaechoes | Shutterstock)

Macarrão ao pesto

Ingredientes

250 g de macarrão tipo espaguete

2 xícaras de chá de folhas de manjericão fresco

1/2 xícara de chá de azeite

2 dentes de alho picados

50 g de nozes

50 g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio. Quando ferver, adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve uma xícara de chá da água do cozimento. No liquidificador ou processador, coloque o manjericão, o azeite, o alho, as nozes e o queijo. Bata até formar uma pasta consistente. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Se o molho for muito espesso, adicione um pouco de água do cozimento da massa para ajustar a textura. Coloque o macarrão quente em uma tigela grande e adicione o molho pesto. Misture bem para que o molho envolva toda a massa. Sirva em seguida.

Macarrão a carbonara

Ingredientes

200g de macarrão espaguete

200g de bacon em cubos

2 ovos

1 gema de ovo

50g de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Leve uma panela com água e sal para ferver e cozinhe o espaguete até ficar al dente. Reserve um pouco de água do cozimento. Em uma frigideira, frite o bacon em fogo médio até ficar dourado e crocante. Desligue o fogo e reserve.

Em uma tigela, bata os 2 ovos inteiros e a gema. Adicione o queijo ralado e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa cremosa. Escorra o espaguete e coloque-o na frigideira com o bacon. Mexa para que a gordura do bacon envolva a massa. Adicione a mistura de ovos e mexa rapidamente para que o calor do macarrão cozinhe os ovos sem talhar. Se o molho ficar muito espesso, com um pouco de água do cozimento reservado até atingir a cremosidade desejada. Sirva em seguida com mais queijo ralado e pimenta-do-reino por cima.

Combinando cerveja e macarrão

Para acompanhar as receitas de macarrão, é possível apostar em uma boa cerveja. “Precisamos considerar os diferentes tipos de molhos e eventuais recheios. Quando olhamos para massa, ela tende a ser mais neutra, combinando muito bem com os maltes presente nas cervejas”, conta Helder Silveira.

Para o macarrão ao molho vermelho, é possível optar por cervejas como amber lager, brown ale e belgian pale ale. Já com o molho ao sugo, invista nas cervejas pale ale ou golden ale, pois uma tem o amargor mais forte e a outra possui aromas e sabores mais cítricos.

Macarrão ao molho branco combina com cervejas do tipo pilsner ou de trigo do tipo weizen. De coloração amarelo-claro, ligeiramente turva, com espuma abundante, possui aromas e sabores intensos, ressaltando esteres frutados que lembram banana, cravo e noz.

Por Henrique Souza e Redação EdiCase