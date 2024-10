10 raças mais indicadas para quem nunca teve um cachorro 

As características de alguns cães são ideais para tutores de primeira viagem (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Ter um cachorro é uma experiência incrível, capaz de transformar a rotina com alegria, carinho e companheirismo. No entanto, escolher a raça certa faz toda a diferença, especialmente para quem nunca teve um cão antes. Isso porque algumas delas possuem temperamento mais dócil, fácil adaptação e exigem cuidados simples, sendo ideais para tutores de primeira viagem. A seguir, confira algumas opções!

1. Labrador retriever

O labrador retriever é um cachorro inteligente e sociável, ótimo para tutores iniciantes (Imagem: sanjagrujic | Shutterstock)

Com origem no Canadá, o labrador é um dos cães mais populares e recomendados para iniciantes. São dóceis, inteligentes e muito sociáveis, o que facilita a convivência com crianças e outros animais. Essa raça precisa de exercícios diários, pois é ativa e gosta de brincadeiras ao ar livre. Sua pelagem curta exige manutenção simples, como escovação semanal.

2. Golden retriever

O golden retriever é um cachorro de temperamento dócil e carinhoso (Imagem: neelsky | Shutterstock)

Assim como os labradores, os goldens são conhecidos por seu temperamento dócil e carinhoso. Eles são pacientes e ótimos com crianças, sendo excelentes companhias para famílias. Sua pelagem longa demanda escovação frequente para evitar nós. É um animal fácil de treinar e aprende comandos rapidamente.

3. Shih tzu

O shih tzu é um cachorro apegado ao tutor e adora ficar por perto (Imagem: Brenda Areli55 | Shutterstock)

De origem chinesa, o shih tzu é um cão de pequeno porte, ideal para apartamentos e ambientes menores. Com uma natureza calma e afetuosa, ele é apegado ao tutor e adora ficar por perto. A pelagem longa exige escovação regular, mas como a raça não solta tanto pelo, é uma boa opção para quem quer evitar sujeira. Por ser pouco ativo, adapta-se bem a pessoas que preferem passeios mais curtos.

4. Pug

O pug é um cachorro que não precisa de grandes quantidades de exercício (Imagem: Ezzolo | Shutterstock)

Os pugs têm uma aparência única e cativante, com olhos grandes e focinho achatado. São cães muito apegados aos tutores e gostam de companhia constante. Embora sejam brincalhões, não precisam de grandes quantidades de exercício, o que os torna ideais para quem busca um cachorro mais tranquilo. Atenção especial é necessária com a saúde respiratória devido ao focinho curto.

5. Buldogue francês

O buldogue francês é conhecido por ser calmo, companheiro e fácil de cuidar (Imagem: Yuliia Kyrylius | Shutterstock)

O buldogue francês é conhecido por ser calmo, companheiro e fácil de cuidar. De porte pequeno e robusto, ele se adapta bem a apartamentos e ambientes urbanos. Essa raça gosta de interagir com as pessoas, mas também aprecia momentos de descanso. Passeios curtos e diários costumam ser suficientes para esse animal.

6. Beagle

O beagle é um cachorro curioso e cheio de energia, necessitando de muita brincadeira (Imagem: New Africa | Shutterstock)

Os beagles são cães curiosos e cheios de energia, sendo perfeitos para quem gosta de atividades ao ar livre. Eles são amigáveis e se dão bem com crianças, mas precisam de tutores dispostos a brincar bastante e oferecer estímulos mentais. Embora possam ser um pouco teimosos, com paciência e consistência, aprendem bem os comandos.

7. Bichon frisé

O bichon frisé é alegre e sociável, além de excelente com crianças e outros animais (Imagem: Matthew Nichols1 | Shutterstock)

Com uma pelagem branca e encaracolada, o bichon frisé é conhecido por ser alegre e sociável. Essa raça se adapta facilmente a novos ambientes e é uma boa escolha para tutores iniciantes. Embora o cuidado com o pelo precise ser regular, esse cachorro não solta muito pelo, o que reduz a sujeira em casa. Ele também é excelente com crianças e outros animais.

8. Maltês

O maltês é um cachorro afetuoso, dócil e dedicado aos seus tutores (Imagem: Tanya Dol | Shutterstock)

O maltês é um cão pequeno e elegante, com uma pelagem branca longa e sedosa. Ele é muito afetuoso e apegado ao tutor, sendo ideal para quem quer um cachorro de companhia. Apesar de precisar de escovação diária para manter os pelos sem nós, não exige muita atividade física, sendo uma boa opção para quem tem uma rotina mais tranquila.

9. Cocker spaniel

O cocker spaniel é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes (Imagem: otsphoto | Shutterstock)

Originário da Inglaterra, o cocker spaniel é famoso por sua expressão dócil e temperamento carinhoso. Ele é bastante sociável e se adapta bem a diferentes ambientes e estilos de vida. Essa raça gosta de atividades físicas e precisa de escovação regular para manter a pelagem saudável. É uma excelente escolha para famílias e pessoas dispostas a oferecerem tempo de qualidade.

10. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel é conhecido por sua expressão doce e personalidade afetuosa (Imagem: BAUER Alexandre | Shutterstock)

Conhecido por ser um dos cães mais afetuosos, o cavalier é ideal para quem nunca teve um cachorro. Ele é calmo, amigável e se adapta bem tanto a apartamentos quanto a casas. Sua pelagem macia precisa de escovação regular, mas seu temperamento tranquilo compensa o cuidado extra.