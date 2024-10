6 efeitos do consumo excessivo de açúcar no Halloween

O Hallowen está chegando e, com ele, a tradição e diversão de ganhar doces, que a cada ano vem crescendo no Brasil. No período, adultos e crianças aproveitam para comer balas, chocolates e pirulitos entre outras guloseimas. No entanto, é essencial ter atenção ao consumo excessivo dessas delícias ricas em açúcar, pois, segundo Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, elas podem prejudicar a saúde.

“O açúcar vicia física e emocionalmente por causa de vários mecanismos metabólicos e bioquímicos envolvidos. O consumo excessivo pode levar a doenças metabólicas como obesidade e diabetes e ainda agravar os riscos de doenças cardiovasculares, inflamatórias, degenerativas e até neoplásicas”, explica a profissional.

Abaixo, confira outros 6 problemas que podem ser causados pelo consumo excessivo de açúcar!

1. Doenças metabólicas

A alimentação rica em açúcar pode causar a síndrome metabólica, que ” é um conjunto de condições, incluindo pressão alta, açúcar elevado no sangue, excesso de gordura corporal e níveis anormais de colesterol. Reduzir o consumo excessivo do açúcar diminui a ingestão total de calorias, ajuda no controle do peso, reduz a gordura corporal total e a gordura visceral, que está localizada entre os órgãos e aumenta o risco de infarto e AVC”, explica a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio De Janeiro (SCMRJ).

2. Pode favorecer o surgimento de Câncer

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, “as células cancerígenas, assim como todas as outras células do organismo, precisam de fontes de energia para sobreviver. Enquanto algumas células retiram essa energia do oxigênio, outras, como as células neoplásicas, utilizam como fonte de energia a fermentação do açúcar. Dessa forma, o açúcar, mais especificamente a glicose, pode impulsionar o desenvolvimento do câncer, já que alimenta as células cancerígenas, que crescem e se espalham pelo organismo”, ressalta a médica.

3. Envelhecimento acelerado da pele

O açúcar figura entre os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. “O consumo excessivo de açúcares e carboidratos desencadeia um processo de glicação, no qual a glicose solta no sangue liga-se às proteínas da pele, formando os AGEs: produtos finais de glicação avançada. Esses AGEs causam uma desordem tecidual, levando à perda da elasticidade da pele, formação de rugas, menor capacidade de cicatrização e aceleração do envelhecimento”, explica a farmacêutica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos.

O consumo de açúcar em excesso pode impactar a eficiência das células responsáveis pela produção de energia, gerando cansaço (Imagem: Ruslan Harutyunov | Shutterstock)

4. Fadiga e exaustão

Segundo a Dra. Marcella Garcez, o excesso de açúcar na dieta faz as mitocôndrias, organelas centrais da célula responsáveis pela produção de energia, perderem eficiência. “A hiperglicemia (elevado nível de glicose no sangue) afeta mais de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Em nível celular, o açúcar em demasia na dieta afeta a integridade da mitocôndria, considerada o pulmão celular. Com isso, os eventos metabólicos iniciais como fadiga e cansaço podem ser indicativos do desenvolvimento do diabetes”, explica a nutróloga.

5. Problemas circulatórios

O açúcar em excesso pode ser prejudicial para o coração. Além de estar relacionado com a obesidade e com a diabetes mellitus, ele também é um grande vilão para o aumento de colesterol. O açúcar pode favorecer o aparecimento de problemas cardiovasculares, causando, por exemplo, o espessamento e o acúmulo de placas de gordura dentro da parede das artérias, com consequente obstrução desses vasos.

“Dependendo da artéria afetada, tal quadro pode levar ainda a incidência de infarto, derrame e problemas de claudicação, que é quando você vai caminhar e tem dificuldade de andar porque falta sangue nas pernas”, diz a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

6. Prejudica a saúde oral

O açúcar é um dos grandes vilões da saúde oral. “Um dos principais problemas nesse sentido é a formação de cáries, que ocorre quando as bactérias da boca metabolizam o açúcar que consumimos, tornando o pH da boca ácido e, consequentemente, provocando a desmineralização do esmalte dos dentes e o aparecimento das cáries. E o pior é que o início dessa ação ocorre poucas horas após a ingestão do açúcar. Além disso, o açúcar também favorece o acúmulo de placa bacteriana que, quando não removida adequadamente, também pode ocasionar gengivite e mau hálito”, alerta o Dr. Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e doutor em Odontologia pela USP.

Dicas para consumir açúcar sem prejudicar a saúde

Logo, o segredo para não prejudicar a saúde é apostar na moderação, reduzindo o consumo de açúcar a, no máximo, uma colher de sopa do ingrediente por dia. Como é muito difícil reduzir de tal forma a ingestão de açúcar, até porque a maioria dos alimentos contém alguma forma da substância em sua composição, a recomendação é adotar medidas que podem ser tomadas para reduzir os danos causados pelo açúcar.

“Por exemplo, existem nutrientes como fibras, gorduras boas e proteínas que se forem ingeridos juntos com carboidratos refinados, doces e açúcares, reduzem a velocidade de digestão e absorção do açúcar no sangue, diminuindo o índice glicêmico e fazendo com que os níveis de glicose e insulina circulantes não aumentem tão rápido”, diz a Dra. Marcella Garcez.

É importante ainda prestar atenção nos açúcares escondidos que são incorporados em alimentos processados para torná-los mais apetitosos. “Sacarose, frutose, glicose, maltodextrina, glucose ou xarope de milho, dextrose, maltose, dextrina, oligossacarídeos, xarope glucose-frutose também são carboidratos simples que devem ter o consumo moderado”, explica a farmacêutica Patrícia França.

Por Paula Amoroso