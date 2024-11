5 signos mais vaidosos do zodíaco

No filme “A Substância”, de Coralie Fargeat, lançado em 2024, a vaidade desempenha um papel central na narrativa, refletindo a obsessão dos personagens por uma imagem idealizada de si. A trama gira em torno de uma nova droga que promete não apenas aprimorar a aparência, mas também elevar a autoestima e a percepção de realidade.

À medida que os protagonistas se envolvem cada vez mais com essa substância, a busca por aprovação e a necessidade de se destacarem se tornam palpáveis, revelando como a vaidade pode impulsionar decisões drásticas e, muitas vezes, autodestrutivas. O filme provoca uma reflexão sobre os limites da vaidade e os riscos de se deixar levar por uma busca incessante por perfeição, questionando o que realmente significa estar satisfeito consigo.

Vaidade e narcisismo podem se confundir, mas é importante distinguir entre suas formas positivas e negativas. O narcisismo negativo vai além do simples amor-próprio; pode ser destrutivo e afetar as relações. Por outro lado, o narcisismo positivo e a vaidade, quando equilibrados, podem refletir autoconfiança. No entanto, em excesso, podem prejudicar aqueles que nos cercam.

Abaixo, a astróloga e psicoterapeuta Eunice Ferrari lista os signos mais vaidosos do zodíaco. Confira!

1. Touro

O taurino possui um charme natural e uma beleza que se destaca (Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock)

Touro também brilha quando o assunto é vaidade. Filho de Afrodite, a deusa da beleza, este signo sabe seduzir e cativar. Embora não seja o tipo que passa horas ensaiando no espelho, o taurino possui um charme natural e uma beleza que se destaca. Sua vaidade é sutil, mas inegável; a natureza faz o seu papel.

2. Gêmeos

A vaidade dos geminianos ultrapassa a aparência física (Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock)

Os geminianos têm uma vaidade que transcende a aparência física. Eles adoram exibir sua inteligência e eloquência, buscando sempre se destacar pelo intelecto. Com sua habilidade de comunicação, falam com facilidade e se encantam ao conquistar os outros com sua agilidade mental. Para eles, a vaidade é, em grande parte, uma vaidade intelectual.

3. Leão

Os leoninos são autoconfiantes e adoram ser o centro das atenções (Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock)

Leão, o rei do zodíaco! Os leoninos são conhecidos por sua paixão por espelhos, e o mito de Narciso se encaixa perfeitamente com eles. A famosa frase de Caetano Veloso, “Narciso acha feio o que não é espelho”, captura bem a essência dos nativos desse signo. Eles são autoconfiantes e adoram ser o centro das atenções, sempre à espera de aplausos e reconhecimento.

4. Libra

Os librianos são apaixonados pela própria imagem (Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock)

As pessoas de Libra são filhas de Vênus e, por isso, possuem um amor exagerado pela sua própria imagem. Sabem que conseguem conquistar qualquer coisa ou pessoas que desejam e se envaidecem por isso. Sedutores, mas discretos, gostam de deixar todos babando quando passam desfilando seu charme natural.

5. Aquário

Os aquarianos sentem orgulho de sua mente brilhante (Imagem: Anna Pogulyaeva | Shutterstock)

Os aquarianos não escondem o orgulho que sentem por sua mente brilhante. Mesmo que tentem disfarçar, a vaidade deles é evidente. Eles podem ser impacientes com aqueles que não conseguem acompanhar seu ritmo e, por vezes, podem parecer arrogantes. Para eles, a inteligência é uma parte fundamental de sua identidade.

Vaidade em equilíbrio

Esses signos nos mostram como a vaidade pode se manifestar de maneiras diferentes, refletindo suas personalidades únicas e características. Assim como no filme, em que a busca pela perfeição e a construção de uma imagem idealizada levam os personagens a um caminho autodestrutivo, com os signos também observamos como a vaidade, seja ela física, intelectual ou emocional, pode se tornar tanto uma fonte de autoestima quanto uma armadilha perigosa, dependendo de como é vivenciada. O importante é encontrar o equilíbrio e não se perder no reflexo do espelho.

Por Renata Cipili