7 receitas típicas do Brasil que fazem sucesso

A culinária brasileira é bastante diversificada, rica e muito saborosa. Com isso, cada estado do país possui pratos típicos, resultado da combinação de ingredientes tradicionais, culturas e costumes históricos. As comidas das regiões também possuem características únicas e não deixam a desejar quando o assunto é uma refeição completa e bem temperada.

Por isso, confira como preparar 7 receitas muito apreciadas no território brasileiro!

Moqueca – Bahia

Ingredientes

15 postas de robalo

5 dentes de alho descascados e picados

200 g de cebola descascada e cortada em rodelas

200 g de tomate sem semente e cortado em rodelas

800 ml de leite de coco

300 ml de azeite de dendê

200 g de pimentão vermelho sem sementes e cortado em rodelas

200 g de pimentão verde sem sementes e cortado rodelas

Pimenta-de-cheiro picada, coentro e sal a gosto

150 ml de azeite de oliva

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as postas de robalo com sal e alho. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e disponha os vegetais e o peixe, alternando as camadas. Finalize com o leite de coco e o azeite de dendê. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe até que o peixe esteja macio. Acrescente a pimenta-de-cheiro e polvilhe com coentro. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Tutu de feijão – Minas Gerais

Ingredientes

250 g feijão cozido com caldo

1 colher de sopa de óleo

1 linguiça calabresa cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de farinha de milho

Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picada a gosto

Óleo para fritar

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e o bacon e frite até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, coloque o feijão e bata rapidamente. Depois, transfira o feijão para uma panela, acrescente a linguiça e o bacon e tempere com a pimenta-do-reino e o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar. Aos poucos, junte a farinha de milho e mexa para incorporar. Deixe cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Por último, coloque a salsinha e a cebolinha e misture. Cozinhe o tutu até engrossar e sirva em seguida.

Virado à paulista – São Paulo

Ingredientes

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e amassados

1 1/2 xícara de chá de feijão cozido com o caldo

1/2 xícara de chá de farinha de mandioca

200 g de linguiça calabresa fatiada

2 bistecas suínas

Sal a gosto

1 maço de couve-manteiga cortado bem fino

1 banana-da-terra descascada e fatiada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o feijão com o caldo e, aos poucos, coloque a farinha de mandioca. Reduza o fogo e cozinhe até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve.

Em uma frigideira, coloque uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a linguiça e frite até dourar. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e reserve. Tempere as bistecas com sal e, na mesma frigideira em que fritou a linguiça, coloque mais uma colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha as bistecas sobre ela e frite até dourar os dois lados. Desligue o fogo, transfira a carne para um recipiente e reserve.

Ainda na mesma frigideira, coloque a couve-manteiga e leve ao fogo médio. Tempere com sal e cozinhe até murchar. Transfira para um recipiente e reserve. Por último, disponha as bananas sobre a panela e frite até dourar. Após, monte o prato com o feijão, a bisteca, a linguiça, a couve-manteiga e a banana. Sirva em seguida.

Dica: sirva com arroz branco.

Tacacá – Pará (Imagem: WS-Studio | Shutterstock)

Tacacá – Pará

Ingredientes

4 xícaras de chá de água

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

500 g de camarão seco

seco 4 dentes de alho descascados e amassados

2 maços de jambu

4 folhas de chicória

3 pimentas-de-cheiro

2 l de tucupi

1 colher de sopa de sal

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o alho, o sal, a chicória e as pimentas-de-cheiro e cubra com o tucupi. Leve ao fogo médio. Quando começar a ferver, reduza o fogo, tampe a panela e cozinhe por mais 30 minutos. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o jambu e leve ao fogo médio para refogar até ficar macio. Desligue o fogo e reserve.

Em água corrente, lave os camarões e disponha em uma panela. Cubra com a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, retire os camarões, reservando a água, e corte a cabeça e as cascas. Despeje o polvilho azedo sobre a água reservada e leve ao fogo médio para cozinhar até obter um mingau. Desligue o fogo e sirva o mingau em uma cuia com uma concha de tucupi, algumas folhas de jambu e o camarão.

Vaca atolada – Paraná

Ingredientes

2 colheres de sopa de óleo

1,5 kg de costela de boi cortada em pedaços

1 l de caldo de carne

1 colheres de sopa de suco de limão

500 g de mandioca descascada e cortada em pedaços

1 pimenta-malagueta amassada

1 cebola descascada e cortada em rodelas

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a costela e doure. Cubra com o caldo de carne e o suco de limão e cozinhe até ficar macia, mexendo ocasionalmente. Após, acrescente a mandioca e cozinhe até ficar macia. Tempere com pimenta-malagueta e sal. Por último, coloque a cebola, tampe a panela e cozinhe até a cebola murchar. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Arroz carreteiro – Rio Grande do Sul (Imagem: flanovais | Shutterstock)

Arroz carreteiro – Rio Grande do Sul

Ingredientes

1/2 xícara de chá de bacon cortado em cubos pequenos

cortado em cubos pequenos 200 g de linguiça calabresa picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

200 g de carne-seca cozida e desfiada

2 tomates sem pele, sem sementes e picados

1 1/2 xícara de chá de arroz cru

1 colher de chá de sal

3 xícaras de chá de água fervente

1 colher de sopa de cebolinha picada

Óleo para fritar

Modo do preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o bacon e a linguiça e frite até dourar. Junte o alho, a cebola e a carne-seca e refogue por 5 minutos. Acrescente os tomates, o arroz, o sal e a água fervente. Tampe parcialmente a panela e cozinhe até a água secar e o arroz ficar macio. Desligue o fogo, tampe completamente a panela e reserve por 5 minutos. Após, junte a cebolinha e sirva em seguida.

Frango com pequi – Minas Gerais

Ingredientes

2 kg de frango em pedaços

em pedaços Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

2 dentes de alho descascados e picados

1 colher de chá de açafrão

1 l de água

Pequis em conserva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Aos poucos, adicione o frango e doure. Acrescente a cebola, o alho, a pimenta-do-reino e o açafrão e refogue por 5 minutos. Junte a água e o pequi e cozinhe até secar quase por completo. Desligue o fogo, transfira para uma travessa e sirva polvilhado com cheiro-verde.