4 receitas saudáveis e práticas com batata

A batata é um alimento versátil, nutritivo e acessível, sendo uma excelente fonte de carboidratos e fibras. Quando preparada de maneira saudável, ela pode se transformar em uma opção deliciosa e equilibrada para qualquer refeição, especialmente para quem deseja manter uma alimentação balanceada sem abrir mão do sabor. Por isso, confira 4 receitas práticas com batata para incluir no cardápio!

Nhoque de batata com aveia

Ingredientes

500 g de batata descascada

1 xícara de chá de aveia em flocos

1 ovo

1 xícara de chá de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e disponha as batatas em um recipiente. Amasse com a ajuda de um garfo e adicione a aveia, o ovo, o sal e a pimenta-do-reino. Misture até obter uma massa homogênea e, se necessário, adicione mais um pouco de aveia. Modele os nhoques no formato desejado e reserve.

Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio para ferver. Aos poucos, com o auxílio de uma escumadeira, disponha os nhoques na panela e cozinhe até emergirem na superfície. Escorra e disponha em um prato. Cubra com o molho de tomate e sirva em seguida.

Dica: sirva polvilhado com queijo parmesão ralado e decorado com folhas de manjericão.

Salada de batata com iogurte

Ingredientes

600 g de batata bolinha descascada

1 colher de chá de cúrcuma em pó

3 dentes de alho descascados e amassados

1/3 de xícara de chá de aipo picado

picado 170 g de iogurte natural

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de sementes de mostarda moídas

Sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e adicione o sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água, transfira para um recipiente e reserve. Em um recipiente, coloque o iogurte, a cúrcuma, o azeite, as sementes de mostarda e o aipo e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje o molho sobre as batatas e misture delicadamente. Finalize polvilhando com a salsinha e sirva em seguida.

Escondidinho de frango com batata (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Escondidinho de frango com batata

Ingredientes

1 kg de peito de frango cozido e desfiado

1 kg de batata

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

1 xícara de chá de creme de leite vegetal

1 xícara de chá de molho de tomate

1/5 de xícara de chá de água

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Acrescente o frango e frite até dourar. Junte o espinafre, molho de tomate e a água e cozinhe até obter um molho consistente. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, escorra a água e, com o auxílio de um garfo, amasse as batatas.

Em seguida, em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha o restante da cebola e do alho e doure. Coloque as batatas amassadas e o creme de leite e cozinhe por 3 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em um refratário, monte o escondidinho na sequência de uma camada de purê, uma camada de frango e, para finalizar, outra camada de purê. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

Hambúrguer de batata

Ingredientes

1 batata descascada

1/5 de cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

Farinha de aveia para empanar

Óleo de coco para untar e fritar

para untar e fritar Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela pequena, coloque a batata, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Desligue o fogo, transfira para um recipiente e, com a ajuda de um garfo, amasse. Reserve. Em uma panela, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Junte a batata e refogue por 3 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e modele a mistura no formato de um hambúrguer. Passe na farinha de aveia para empanar e disponha em uma assadeira untada com óleo de coco. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 10 minutos, virando na metade do tempo. Sirva em seguida.