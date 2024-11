4 dicas para evitar infiltração nas paredes

Quando as paredes de casas ou apartamentos começam a apresentar manchas, mofo ou umidade, surgem muitas dúvidas sobre como agir e identificar a causa da infiltração. Esse problema, além de afetar a estética do ambiente, pode trazer riscos à saúde dos moradores, como alergias e problemas respiratórios, além de comprometer a estrutura do imóvel.

Rangel Duarte Nocera, coordenador dos cursos de Engenharia da Faculdade Anhanguera, explica que identificar a infiltração nem sempre é fácil. “Muitas vezes, os sinais são sutis e podem passar despercebidos até que o dano seja significativo”, explica.

Segundo ele, é fundamental ficar atento a alguns sinais. “É importante a pessoa prestar atenção a manchas de umidade nas paredes e tetos, descamação da pintura, odores de mofo, bolhas na pintura ou no papel de parede e, até mesmo, um aumento inexplicado nas contas de água. Esses podem ser sinais de que a infiltração está começando ou emergente”, acrescenta.

Perigos das infiltrações

Enquanto muitos pensam na infiltração apenas como um incômodo estético, os danos vão muito além do que os olhos podem ver. Rangel Duarte Nocera alerta que a umidade infiltrada pode comprometer a estrutura da sua casa, enfraquecendo as fundações e levando a problemas estruturais sérios ao longo do tempo. Além disso, pode criar um ambiente propício para o crescimento de fungos e bactérias, colocando em risco a saúde das pessoas na residência.

Realizar manutenções nas calhas ajuda a evitar infiltrações na casa (Imagem: kryzhov | Shutterstock)

Evitando infiltrações

Para ajudar na prevenção de infiltrações em casa, o professor Rangel Duarte Nocera lista 4 dicas. Confira abaixo!

1. Mantenha a manutenção em dia

Verifique regularmente telhados, calhas, tubulações e janelas em busca de sinais de desgaste ou danos que possam permitir a entrada de água.

2. Impermeabilize áreas propensas

Em áreas como banheiros, cozinhas e áreas externas, invista em impermeabilização adequada para evitar a penetração de umidade.

3. Ventilação adequada

Mantenha uma boa circulação de ar em sua casa para reduzir a umidade e prevenir o acúmulo de condensação.

4. Procure ajuda profissional

Se você suspeitar de infiltração, não hesite em contatar um profissional qualificado para avaliar a situação e realizar os reparos necessários.

Por Bianca Rieg