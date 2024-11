5 receitas com coxas de frango para o almoço

A coxa de frango é uma escolha rica prática e saborosa para as refeições. Rica em proteínas de alta qualidade, a carne de frango é uma boa opção para ajudar no fortalecimento muscular, além de ser fonte de vitaminas como B6 e B12. Por conter menos gordura do que outras carnes, é indicada para diversas dietas. Por isso, confira receitas saudáveis e deliciosas com coxa de frango para o almoço.

Coxa de frango assada com legumes

Ingredientes

6 coxas de frango com pele

com pele 3 batatas cortadas em pedaços

2 cenouras cortadas em palitos

1 pimentão verde cortado em tiras

3 dentes de alho picados

Suco de 1 limão

1 colher de chá de páprica

¼ de xícara de chá de vinho branco seco

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas de frango com o suco de limão, alho, páprica, sal e pimenta-do-reino e deixe marinar por 30 minutos na geladeira. Em outro recipiente, tempere as batatas, as cenouras e o pimentão com sal, pimenta-do-reino e azeite. Reserve.

Em uma assadeira, distribua as coxas de frango e, ao redor, os legumes temperados. Regue com o azeite e o vinho branco. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 30 minutos. Retire o papel-alumínio, aumente a temperatura do forno para 220°C e deixe dourar por mais por aproximadamente 20 minutos, virando as coxas na metade do tempo. Retire do forno quando as coxas estiverem douradas e os legumes macios. Sirva em seguida.

Coxa de frango ao molho de maracujá

Ingredientes

6 coxas de frango sem a pele

Polpa de 2 maracujás

1 colher de sopa de mel

1 colher de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de amido de milho

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha para decorar

Água para dissolver

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite e doure as coxas em fogo médio até ficarem bem douradas. Reduza o fogo, coloque um pouco de água, tampe a panela e cozinhe por10 minutos. Desligue o fogo e transfira as coxas para uma travessa.

Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue o alho rapidamente. Adicione a polpa de maracujá, o mel e o amido de milho dissolvido na água. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre. Coloque as coxas de frango em um prato de servir e regue com o molho de maracujá. Finalize com salsinha e sirva em seguida.

Coxa de frango empanada com aveia

Ingredientes

6 coxas de frango sem a pele

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de farinha de rosca

2 ovos batidos

1 colher de sopa de mostarda

1 colher de chá de páprica

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em um prato, misture a aveia em flocos, a farinha de rosca e a páprica. Reserve. Em uma tigela, bata os ovos e tempere com uma pitada de sal e a mostarda.

Passe as coxas de frango no ovo batido e, em seguida, na mistura de aveia e farinha de rosca, pressionando bem para que a crosta fique uniforme. Disponha as coxas empanadas em uma assadeira untada com manteiga e pincele levemente com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos, virando na metade do tempo para dourarem por igual. Sirva em seguida.

Coxa de frango ao curry (Imagem: Santhosh Varghese | Shutterstock)

Coxa de frango ao curry

Ingredientes

6 coxas de frango

2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de sopa de gengibre ralado

2 colheres de sopa de curry em pó

em pó 1 colher de chá de páprica

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de caldo de frango

3 colheres de sopa de molho de tomate

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas de frango com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma panela, aqueça o azeite e doure as coxas de frango em fogo médio por 4 minutos de cada lado. Retire do fogo reserve. Na mesma panela, adicione a cebola e refogue até ficar transparente. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 2 minutos.

Reduza o fogo e adicione o curry em pó e a páprica, mexendo bem. Acrescente o leite de coco, o molho de tomate e o caldo de frango. Misture bem e volte as coxas de frango para a panela. Tampe e cozinhe em fogo baixo até que o frango esteja macio. Sirva em seguida.

Coxas de frango com molho agridoce

Ingredientes

6 coxas de frango sem pele

1/4 xícara de chá de molho de soja

2 colheres de sopa de mel

1 colher de sopa de vinagre de arroz

1 colher de sopa de gengibre fresco ralado

fresco ralado 1 dente de alho picado

1 colher de sopa de óleo de gergelim

1/2 xícara de chá de água

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Gergelim torrado e cebolinha para decorar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere as coxas de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, aqueça o óleo de gergelim e doure as coxas de frango. Retire-as do fogo e reserve. Na mesma panela, adicione o alho picado e o gengibre ralado e refogue por 2 minutos. Em seguida, adicione o molho de soja, o mel, o vinagre de arroz e a água. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes.

Cozinhe em fogo baixo até que o molho esteja espesso e brilhante. Coloque as coxas de frango de volta na panela com o molho e cozinhe por aproximadamente 8 minutos, virando as coxas para ficarem bem cobertas com o molho. Retire do fogo e finalize com gergelim torrado e a cebolinha picada. Sirva em seguida.