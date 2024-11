5 receitas para ajudar a combater a prisão de ventre

A prisão de ventre, ou constipação intestinal, é um problema gastrointestinal comum que dificulta a evacuação. Esta condição pode ser causada por diversos fatores, entre eles, a alimentação. Isso porque dietas pobres em fibras, compostas principalmente por alimentos ultraprocessados, gordurosos e com baixo teor de água, dificultam o trânsito intestinal.

Por outro lado, alimentos ricos em fibras, como grãos integrais, frutas, legumes e verduras, desempenham um papel essencial no funcionamento intestinal. “Favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, explica a nutricionista Ronimara Santos.

Por isso, confira 5 receitas indicadas pela nutricionista que vão te ajudar a combater a prisão de ventre!

Couve-flor gratinada

Ingredientes

1 colher de chá de amido de milho

100 ml de leite desnatado

Floretes de 1 couve-flor cozidos

Sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o amido de milho e o leite e misture. Leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e tempere com sal e orégano. Reserve. Em uma assadeira, coloque a couve-flor e cubra com o molho. Leve ao forno preaquecido na temperatura média para gratinar. Sirva em seguida.

Lasanha de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas fatiadas no sentido do comprimento

500 g de carne moída

1 dente de alho descascado e amassado

1 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de polpa de tomate

1/2 xícara de chá de água

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água fria

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as berinjelas e cubra com a água fria. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a carne e refogue até perder a cor avermelhada. Adicione a água, a polpa de tomate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe por 5 minutos.

Enquanto isso, retire as fatias de berinjela da água e seque com papel-toalha. Após, em uma travessa, coloque um pouco de molho de carne e intercale as fatias de berinjela, finalizando com o vegetal. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 40 minutos. Sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelo

Ingredientes

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite

250 g de cogumelo Paris

150 g de cogumelo shitake

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/2 colher de chá de molho inglês

inglês 1/2 colher de sopa de páprica picante

1 pitada de noz-moscada

Sal e salsinha picada a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a manteiga e derreta. Junte os cogumelos e cozinhe por 10 minutos, mexendo ocasionalmente. Após, coloque o sal, o molho inglês, a páprica e a noz-moscada e misture. Desligue o fogo e adicione o creme de leite e a salsinha. Misture e sirva em seguida.

Bolo de cenoura integral (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)

Bolo de cenoura integral

Ingredientes

3 ovos

2 cenouras descascadas e picadas

descascadas e picadas 1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de canola

1 xícara de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Canela em pó a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Chocolate 70% cacau para a cobertura

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico e a canela, e bata até obter uma massa homogênea. Adicione o fermento e bata novamente para incorporar. Após, despeje a massa em uma forma redonda com furo central untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Salpique com canela e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Enquanto isso, coloque o chocolate em um recipiente e leve ao micro-ondas por 30 segundos para derreter. Retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Cubra com o chocolate derretido e sirva em seguida.

Biscoito de coco

Ingredientes

6 colheres de sopa de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 1/2 xícara de chá de coco ralado

ralado 2 colheres de sopa de óleo

3 ovos

2 xícaras de chá de amido de milho

3 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Adicione o restante dos ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de uma bolinha. Achate com as mãos e disponha em uma assadeira untada com manteiga. Repita o processo com toda a massa e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.