9 itens para um kit de primeiros socorros natural

O mês de dezembro é um período repleto de viagens, festas e mudanças na rotina. Contudo, os momentos de celebração comuns do fim de ano também podem trazer imprevistos que impactam a saúde e o bem-estar, como dores musculares, pequenos cortes ou até desconfortos digestivos causados pelas delícias da temporada.

Pensando em oferecer soluções práticas e sustentáveis, o farmacêutico naturopata Jamar Tejada, de São Paulo, sugere um aliado indispensável: um kit de primeiros socorros natural. Ideal para quem busca alternativas mais leves aos medicamentos convencionais, o kit reúne produtos eficazes que cuidam da saúde com um toque de respeito ao corpo e ao meio ambiente.

“Um kit natural é compacto, funcional e pode atender desde desconfortos estomacais, causados por excessos na alimentação, até irritações de pele após exposição ao sol. Além de ser prático, ele evita a automedicação e prioriza o bem-estar”, explica Jamar Tejada.

Para montar e usar o kit, o farmacêutico recomenda optar por frascos menores, resistentes a vazamentos, e guardá-los em uma nécessaire impermeável e térmica, para evitar danos aos itens. Abaixo, confira algumas sugestões!

1. Para queimaduras solares: óleo de lavanda

Um coringa para aliviar queimaduras solares, irritações de pele e promover relaxamento em situações de estresse.

2. Para picadas de insetos: óleo de tea tree (melaleuca)

Antisséptico natural com propriedades antimicrobianas e anti-inflamatórias. Ajuda a prevenir infecções, aliviar coceiras e reduzir inflamações. “Coloque 1 gota de tea tree diluído em óleo carreador ou aplique diretamente no local, se a pele não for sensível, para aliviar a coceira e reduzir a vermelhidão”, orienta Jamar Tejada.

3. Para dores musculares ou inchaços: pomada de arnica

Rica em propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, é útil após longas caminhadas, pancadas leves ou desconfortos causados por viagens e festas. “Basta aplicar uma pequena quantidade diretamente na área dolorida e massagear suavemente até a completa absorção para ajudar a estimular a circulação sanguínea. Pode ser usada de duas a três vezes ao dia”, ensina o farmacêutico.

4. Pós-sol: pomada de calêndula

Com propriedades calmantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias, a pomada de calêndula ajuda a aliviar irritações, hidratar a pele ressecada e acelerar a regeneração. “Uma camada fina deve ser aplicada na pele limpa e seca, especialmente nas áreas mais avermelhadas ou irritadas para acalmar a sensação de ardência e hidratar”, diz Jamar Tejada.

5. Para digestão: chá de hortelã

A hortelã possui compostos como o mentol, que têm propriedades carminativas e antiespasmódicas que ajudam a reduzir gases, aliviar cólicas abdominais e facilitar a digestão após refeições pesadas. “É bem simples fazer um chá digestivo, basta usar 1 colher de chá de hortelã seca em uma xícara de chá de água quente, deixar em infusão por 5 a 10 minutos, coar e beber após as refeições”, ensina o farmacêutico.

A camomila ajuda a combater contra a ansiedade e a insônia (Imagem: teatian | Shutterstock)

6. Calmante natural: chá de camomila

Com ação relaxante e anti-inflamatória, a camomila alivia o estresse, melhora o sono e pode acalmar desconfortos estomacais, tornando-a perfeita para lidar com os desafios das festas e viagens. Jamar Tejada ensina a usar de 1 a 2 colheres de chá de camomila seca em uma xícara de chá de água quente e deixar em infusão por 5 a 7 minutos. A dica do farmacêutico é beber à noite ou sempre que precisar de um momento de calma.

7. Para gases: cápsula de carvão ativado

O carvão ativado é uma forma processada do carvão comum capaz de absorver toxinas e substâncias químicas no trato gastrointestinal, indicado principalmente para o tratamento de intoxicações. “O carvão vegetal ativado deve ser tomado por via oral e as doses normalmente recomendadas são de 4 a 6 comprimidos de 250 mg por dia, divididos em duas tomadas, no intervalo das refeições. Mas vale sempre consultar o médico ou o farmacêutico antes de usar”, alerta Jamar Tejada.

8. Para náuseas e enjoos: gengibre em pó ou cristalizado

O gengibre, rico em compostos como gingerol e shogaol, reduz o desconforto gástrico. Misture 1/2 colher de chá de gengibre em pó em um copo de água morna ou chá.

9. Para cortes e ferimentos: spray antisséptico natural

Com propriedades antimicrobianas, anti-inflamatórias e cicatrizantes, é fácil de preparar. “Reserve 100 ml de água destilada ou fervida para servir de base para diluir os outros ingredientes. Adicione 10 gotas de óleo essencial de melaleuca (tea tree), 5 gotas de óleo essencial de lavanda, 1 colher de sopa de vinagre de maçã orgânico e 1 colher de sopa de gel de babosa (aloe vera). Depois, transfira a mistura para o frasco spray 100 ml esterilizado e feche bem”, finaliza Jamar Tejada.

Cuidados importantes

Apesar de os itens do kit de primeiros socorros natural serem úteis para aliviar sintomas leves e resolver pequenos imprevistos, é fundamental lembrar que eles não substituem a avaliação de um profissional de saúde. Caso os sintomas persistam, piorem ou o problema apresente maior gravidade, é indispensável procurar um médico para obter um diagnóstico adequado e garantir o tratamento correto. A automedicação, mesmo com produtos naturais, deve ser feita com cautela, sempre respeitando os limites e necessidades do organismo.

Por Mayra Barreto Cinel