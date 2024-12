8 brincadeiras seguras para cachorros idosos

Brincar é uma atividade fundamental para os cachorros em todas as fases da vida. Além de fortalecer o vínculo com o tutor, as brincadeiras ajudam a manter o bem-estar físico e mental do animal, proporcionando momentos de alegria e estimulando a mente.

No entanto, à medida que os cães envelhecem, seu corpo e suas necessidades mudam, e as brincadeiras precisam ser adaptadas para respeitar suas limitações, como menor energia, problemas articulares ou sensibilidade aumentada. Com as atividades certas, é possível manter seu animal idoso ativo, saudável e feliz, sempre priorizando a segurança e o conforto dele. Veja abaixo!

1. Passeios curtos e frequentes

Caminhadas leves são essenciais para manter a mobilidade e a saúde cardiovascular do cachorro idoso. Opte por trajetos planos e evite horários de calor intenso. Além disso, observe o ritmo do seu pet, permitindo pausas para descanso sempre que necessário. Esses passeios não apenas exercitam o corpo, mas também estimulam os sentidos por meio de novos cheiros e ambientes.

2. Brinquedos interativos com petiscos

Brinquedos que liberam petiscos, como os dispensers de ração, incentivam o cachorro a pensar e se movimentar para obter a recompensa. Essa atividade estimula a mente e mantém o pet entretido. Contudo, certifique-se de escolher brinquedos adequados ao porte e à força de mordida do animal, evitando peças pequenas que possam ser engolidas.

3. Jogos de farejar

Esconder petiscos pela casa ou no quintal incentiva o cachorro idoso a usar seu olfato para encontrá-los. Essa atividade é excelente para estimular a mente e proporcionar exercício leve. Comece com esconderijos fáceis e aumente a dificuldade gradualmente, sempre supervisionando para garantir a segurança do animal.

4. Brincadeiras na água

Se o seu cachorro idoso gosta de água e não possui restrições médicas, atividades aquáticas como natação leve podem ser benéficas. A água reduz o impacto nas articulações, facilitando o movimento. Todavia, sempre supervisione o animal e utilize coletes salva-vidas apropriados para cães, se necessário.

Para evitar lesões, evite terrenos irregulares na brincadeira de buscar (Imagem: Norbertas | Shutterstock)

5. Brincadeiras de buscar adaptadas

Para cachorros que ainda gostam de buscar objetos, adapte a brincadeira lançando a bola ou brinquedo a distâncias curtas e em superfícies macias. Evite terrenos irregulares que possam causar lesões. Além disso, observe sinais de cansaço e interrompa a atividade se o cão demonstrar fadiga.

6. Treinamento de comandos simples

Reforçar comandos básicos como “senta”, “deita” e “fica” mantém a mente do cão ativa e fortalece a comunicação entre tutor e animal. Para isso, utilize petiscos como recompensa e mantenha as sessões curtas para não sobrecarregar o pet. Essa prática também ajuda a manter a obediência e a disciplina.

7. Brincadeira com bolhas de sabão

As bolhas de sabão específicas para pets são uma opção divertida e de baixo impacto para cachorros idosos. Elas chamam a atenção do animal e incentivam movimentos leves para tentar pegá-las. Certifique-se de usar produtos próprios para animais, que são atóxicos, e brinque em locais com piso não escorregadio para evitar acidentes.

8. Caça ao brinquedo escondido

Esconda o brinquedo favorito do seu cão em um local acessível e incentive-o a procurá-lo. Essa brincadeira estimula a mente e promove um leve exercício físico. Use comandos como “procura” para reforçar a interação e celebre quando ele encontrar o objeto, oferecendo um petisco ou carinho como recompensa.