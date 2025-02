Veja como garantir a saúde dos cabelos no verão

À medida que as temperaturas sobem e as atividades ao ar livre aumentam, os cabelos enfrentam maiores desafios. Isso porque, no verão, os fios sofrem com vários fatores externos que afetam sua estrutura e aparência. Entre os principais danos, estão:

Oxidação da queratina: a radiação solar degrada as proteínas estruturais do cabelo, tornando-o mais frágil e suscetível à quebra.

Perda da camada F: trata-se da proteção lipídica natural dos fios, fundamental para reter umidade e proteger contra agressores externos. No verão, essa camada acaba sendo removida com facilidade pelo sal, cloro e o uso de shampoos agressivos.

Aumento da porosidade: a perda de água torna os fios ressecados, ásperos e reduz a elasticidade natural. Com isso, nota-se um aumento do frizz e da dificuldade em pentear os cabelos.

Desbotamento da cor: a radiação ultravioleta degrada os pigmentos – sejam eles naturais ou artificiais –, desbotando a cor e tornando os fios opacos ou até mesmo manchados.

Cuidados preventivos

Para ajudar a evitar os danos nos cabelos causados pelo verão, é importante começar os cuidados antes da exposição ao sol, mar e cloro. “Prevenir é sempre melhor do que remediar! Fortalecer os fios com umectações frequentes e aplicar protetor solar capilar são preparativos importantes para quem quer entrar na próxima estação com os cabelos saudáveis e bonitos”, comenta a cabeleireira e terapeuta capilar Vanessa Espi, expert da Cless Cosméticos.

O mercado de produtos para cabelos já atende essa necessidade e oferece opções de proteção solar capilar. “Usar finalizadores com proteção UV, como leave-ins e sprays com ativos fotoprotetores, ajuda a formar uma barreira contra a radiação. Costumo indicar o Spray de Brilho Gloss, da Eu Amo Charming, porque, além de oferecer proteção térmica UVA e UVB, é formulado com um complexo de silicones rico em emolientes, que deixa os fios mais macios e brilhantes e com menos frizz”, indica a profissional.

Ela adverte que assim como os protetores solares para a pele, os produtos capilares também precisam de reaplicação. “Especialmente no verão, com a exposição ao sol e o contato com a água prolongados, é imprescindível a aplicação do produto ao longo do dia”, explica.

Excesso de umidade

Em dias de altas temperaturas, o excesso de umidade também pode ser um inimigo dos fios e do couro cabeludo. “O cabelo está permanentemente úmido devido ao suor, às lavagens ou mesmo a permanência dentro da água. O resultado disso pode ser uma descamação do couro cabeludo e, em casos mais graves, a proliferação de fungos causadores de caspa. Lavagens excessivas também prejudicam a estrutura dos fios”, alerta Vanessa Espi.

Assim, é importante escolher produtos adequados para a lavagem dos cabelos. “Escolha shampoos suaves, com baixo poder adstringente, que preservam a barreira natural dos fios e evitam o ressecamento. Produtos que promovem limpeza excessiva podem prejudicar a Camada F e danificar as cutículas”, explica.

Hidratar o cabelo regularmente ajuda a preservar a água nos fios (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

Hidratação, nutrição e umectação

São muitas as necessidades dos fios no verão. Por isso, é importante se atentar à hidratação, nutrição e umectação. “A hidratação é essencial, pois o cabelo perde água rapidamente no verão. A umectação, por sua vez, garante a reposição de lipídios essenciais para a retenção de umidade; já a reconstrução é indicada para danos mais graves”, explica Vanessa Espi.

Há produtos para cada uma dessas etapas de tratamento. “Gosto muito da máscara de tratamento Brilho Absoluto, da marca Salon Opus, que tem manteiga de karité, extrato de pérola e silicones nobres que auxiliam na recuperação dos fios. Por ser um creme mais leve, pode ser usado em todos os tipos de cabelo”, esclarece.

A profissional também ressalta o papel dos ativos na composição dos produtos. “Proteínas e peptídeos melhoram a retenção hídrica e protegem contra os raios UV; silicones são umectantes e antioxidantes, oferecem proteção térmica e reduzem a carga estática; manteigas vegetais são antioxidantes naturais, com alta resistência a raios UV e promovem reposição lipídica, protegem contra danos externos e aumentam a elasticidade dos fios; enquanto os extratos de algas marinhas melhoram a elasticidade”, afirma.

Finalizadores no verão

Os finalizadores são aliados para manter os fios protegidos e hidratados durante a estação, pois criam uma barreira contra os danos térmicos e ambientais, assim como reduzem a perda de água. “É fundamental experimentar os finalizadores, para que eles, além de funcionais, tenham o valor sensorial que a pessoa busca. Um cabelo asiático, por exemplo, normalmente não se dá bem com queratina presente em finalizadores; já os silicones, alguns são mais densos, dando um sensorial pesado aos fios finos; mas existem os silicones mais leves, ideais para esse perfil de estrutura capilar”, analisa Vanessa Espi.

Nesta categoria, bem como em todos os produtos, a profissional aconselha evitar produtos com petrolatos e substâncias oclusivas. “Podem impedir a absorção de nutrientes pelos fios, causar um processo de oxidação e até mesmo endurecimento dos fios. Com os cuidados certos, é possível curtir o verão sem comprometer a saúde e beleza dos cabelos!”, finaliza.

Por Denyze Moreira