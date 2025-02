Veja as causas e os sintomas da depressão em cachorros

Assim como nos humanos, a saúde mental dos pets também merece atenção. A depressão, por exemplo, é um transtorno emocional que pode afetar cães, causando mudanças significativas em seu comportamento e bem-estar.

Os principais sintomas da condição incluem apatia, desinteresse por brincadeiras e interações, alterações no apetite (comer menos ou mais do que o normal), excesso de sono ou insônia, isolamento, lambedura excessiva e até comportamentos destrutivos.

Causas da depressão

Assim como nos humanos, a depressão em animais pode ser desencadeada por diversos fatores, como a perda de um tutor ou outro animal da casa, mudanças bruscas na rotina, falta de estímulos ou até mesmo problemas de saúde.

“A morte do tutor ou de alguma pessoa próxima a ele, a chegada de um novo membro da família, mudanças e reformas na casa, principalmente se ele tinha um espaço grande antes e agora tem um espaço menor, podem ser considerados gatilhos para esses sentimentos deprimidos”, pontua a veterinária da Pet de TODOS, Nathali Braz Vieira dos Santos.

Apesar de a depressão afetar qualquer cachorro, independentemente da raça, alguns, como os cães de companhia, podem ter uma predisposição para esse desequilíbrio. Isso porque eles são mais sensíveis e possuem uma maior dependência emocional do tutor.

A depressão canina precisa ser acompanhada por um veterinário (Imagem: SeventyFour | Shutterstock)

Tratamento para a depressão canina

O tratamento da depressão em cachorros envolve uma abordagem multifacetada que combina mudanças na rotina, estímulos positivos e, em alguns casos, acompanhamento veterinário. Uma das principais formas de ajudar um cão deprimido é aumentar a interação e oferecer atividades que o estimulem física e mentalmente, como passeios, brincadeiras e enriquecimento ambiental.

Além disso, manter uma rotina estável e proporcionar carinho e atenção são essenciais para reforçar o vínculo e transmitir segurança ao animal. Se a depressão for causada por mudanças na casa, é importante dar tempo para que o cachorro se adapte e criar um ambiente confortável. Em casos mais graves, o veterinário pode recomendar terapia comportamental ou até o uso de medicamentos específicos para ajudar no equilíbrio emocional do pet.