Os sucos detox podem ser aliados no processo de emagrecimento porque ajudam a eliminar toxinas do organismo, melhorando o funcionamento do metabolismo e facilitando a digestão. Geralmente feitos com ingredientes naturais, como frutas, hortaliças e especiarias, eles são ricos em fibras, que aumentam a saciedade e reduzem a vontade de comer em excesso.

Além disso, muitos contêm substâncias diuréticas, que auxiliam na eliminação do excesso de líquidos e reduzem o inchaço. Quando combinados com uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos, os sucos detox podem contribuir para a perda de peso de forma saudável e sustentável.

Abaixo, confira 7 receitas de sucos detox para emagrecer!

Suco detox de tomate

Ingredientes

2 tomates maduros e sem sementes

1/2 cenoura descascada e picada

1/2 xícara de chá de suco de limão

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Coloque os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Coe, se desejar, e sirva em seguida.

Suco detox de abacaxi e erva-doce

Ingredientes

1/2 cenoura descascada e cortada em cubos

1 maçã sem sementes e cortada em cubos

1/2 pepino cortado em cubos

1 colher de sopa de sementes de chia

200 ml de água de coco gelada

1 folha de couve-manteiga picada

Folhas de hortelã a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, a maçã, o pepino, a couve-manteiga e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de chia e as folhas de hortelã e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Suco detox de couve, limão e pepino

Ingredientes

1 folha de couve picada

1/2 xícara de chá de suco de limão

de limão 1/3 de pepino cortado em rodelas

1 maçã sem sementes e picada

150 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a couve, o pepino, a maçã e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e bata por mais 2 minutos. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco detox de graviola com limão

Ingredientes

1 fatia de graviola

200 ml de água de coco

Suco de 1 limão

1 colher de sopa de sementes de chia

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a graviola e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione o suco de limão e as sementes de chia e bata por 1 minuto para incorporar. Transfira o suco para um copo e junte as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia com morango (Imagem: Rawpixel.com | Shutterstock)

Suco detox de melancia com morango

Ingredientes

1 fatia de melancia descascada

1 pitada de canela

1 xícara de chá de morango cortado em rodelas

150 ml de água de coco gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque os morangos, a melancia e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Adicione a canela e bata para incorporar. Sirva em seguida.

Suco detox de laranja com manga

Ingredientes

2 colheres de sopa de sementes de linhaça

2 rodelas de gengibre

Suco de 5 laranjas

1 manga descascada e cortada em cubos

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de laranja e a manga e bata até ficar homogêneo. Adicione as sementes de linhaça e o gengibre e bata para incorporar. Transfira o suco para uma jarra e junte as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de uva com pepino e couve

Ingredientes

1 xícara de chá de uva verde sem sementes

verde sem sementes 1/2 pepino picado

1 folha de couve

Suco de 1 limão

1 pedaço pequeno de gengibre

200 ml de água de coco

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as uvas verdes, o pepino, a folha de couve, o suco de limão, o gengibre e a água de coco e bata até ficar homogêneo. Após, transfira o suco para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.